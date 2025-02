Šokující lovecká chata je postavená podle principů wabi-sabi

Od dob Charlieho Chaplina, Kirka Douglase, Franka Sinatry a dalších slavných obyvatel mnoho majitelů přestavělo nebo předělalo své domy v Beverly Hills tak, aby odrážely různá stylová období.

Osmdesátá léta minulého století volala po moderní architektuře s černým mramorem a sklem, 90. léta se změnila na obnovené art deco a středomořský styl s evropským šarmem. Přelom století proměnil nemovitosti v monumentální tradiční francouzské zámky a později na ultramoderní „krabicové“ rezidence.

Pohádkové studio – i takové stavby najdete v Beverly Hills.

Japonská lovecká chata postavená podle principů wabi-sabi, které zahrnují umění nedokonalosti a jsou odrazem širšího hnutí životního stylu směrem k udržitelnosti a všímavosti, však přežila.

Tato starodávná japonská filozofie, oslavovaná pro svou jednoduchost a autenticitu, stále více rezonuje v dnešním uspěchaném světě plném dokonalosti. Je příkladem prosazování bydlení, které ukazuje krásu stárnutí a půvab přirozené nedokonalosti.

Bohémský dům

Design japonské lovecké chaty charakterizuje otevřený půdorys a prosklené části střechy s přirozeným stropním osvětlením pro většinu místností.

Tento jedinečně bohémský a rustikální dům byl postavený v roce 1971. Sluncem zalitá výrazně hranatá budova byla vytvořena podle japonského loveckého zámečku od známé tvůrčí skupiny Dorman/Munselle.

Interiér i exteriér jsou obložené cedrovým dřevem. Dům se vyznačuje vysokými klenutými stropy, hřebenovými světlíky, stěnami ze skla, dřevěnou i dlaždicovou podlahou.

Dramatický vstupní foyer s galerií se otevírá do jídelny a obytných prostor s výhledem do areálu přes prosklené stěny. Prostorná kuchyň má snídaňovou místnost, barové posezení a vstup do dvou rodinných pokojů včetně pracovny.

Jídelna je spojená s obývacím pokojem

Velké loftové primární apartmá zahrnuje celé horní patro domu. Má posilovnu, saunu spolu s rozsáhlou šatnou a otevřeným prostorem v koupelně. Hlavní obytné prostory a dvě velkorysé ložnice v přízemí přecházejí do zadní části budovy sousedící s šestibokým bazénem včetně vzrostlých listnatých stromů.

Garáž je pro dvě auta s přímým vstupem do domu. Kromě bezpečnostního alarmu má dům i privátní „čtyřnohou“ ochranu. Pro hosty je připravený kruhový příjezd zabezpečující parkování mimo ulici. V Beverly Hills je totiž zakázané parkovat bez povolení přes noc, ve dne je tato možnost omezena maximálně na dvě hodiny.

Křišťálový bazén je pýchou majtelů.

Dvoupodlažní budova má tři ložnice a tři koupelny na obytné ploše 330 m2 na pozemku s plochou více než 1 000 m2 v oblasti nejžádanějších pozemků v srdci města.