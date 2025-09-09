Sruby okouzlí vůní dřeva i originálním interiérem. Nabízí i zdravé bydlení

Ivana Vaňkátová
  4:00
Stále více lidí sní o bydlení, které je moderní a zároveň v souladu se životním prostředím. Tento sen se stává realitou díky dřevostavbám z masivu. Kanadské sruby i roubenky představují životní styl, který spojuje tradici, krásu přírodního dřeva a moderní komfort. Navíc přinášejí celou řadu dalších výhod.
Sruby a roubenky od firmy Sruby Pacák

Sruby a roubenky od firmy Sruby Pacák | foto: Sruby Pacák

Výjimečnost a krása přírodního materiálu

Jedním z největších lákadel srubů a roubenek je jejich estetika a jedinečnost. Masivní dřevo obklopuje obyvatele ze všech stran, čímž vzniká neopakovatelné mikroklima. Vůně dřeva a jeho jedinečná struktura přináší atmosféru bydlení uprostřed panenské přírody. Každý srub i roubenka jsou originály a mají svou duši.

Tradice a autenticita jsou v České republice obzvláště silné – mnohé roubené stavby spolehlivě stojí už po stovky let a dokazují tak nesmírnou životnost dřeva.

Žádané zdravotní benefity a tepelný komfort

Přírodní materiály vytvářejí ve srubových domech zdravé a příjemné klima. „Dřevo je živý materiál, který s vámi žije a dýchá. Domy z masivu pohlcují přebytečnou vlhkost a pachy a zajišťují tak přirozenou regulaci mikroklimatu,“ prozradil Pavel Pacák ze společnosti Sruby Pacák s.r.o., která se už více než 25 let specializuje na dřevostavby z masivu. Roubenky jsou tedy vhodné i pro alergiky nebo astmatiky, kteří ocení přirozené větrání.

Masivní dřevostavby se navíc pyšní vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi. Dřevo skvěle akumuluje teplo, takže se v zimě interiér rychleji vytopí a déle si udrží teplo domova. V létě naopak zůstávají roubenky a sruby příjemně chladné, protože dřevo brání přehřívání. Díky tomu mnohdy postačí topení s nižším výkonem, to se samozřejmě projeví i na úsporách na vytápění.

K izolaci lze navíc využít i další přírodní materiály, jako je ovčí vlna, konopí nebo len, které mají srovnatelné izolační schopnosti, ale přitom zachovávají „dýchající“ charakter stavby.

Ekologie a cenová dostupnost srubů a roubenek

Volba dřevostavby z masivu je ekologickým rozhodnutím. Dřevo je obnovitelný materiál s nízkou uhlíkovou stopou, a proto takové stavby přispívají k ochraně přírody a minimalizaci emisí. Jak dokazují historické roubenky, dřevěné domy mohou být nesmírně trvanlivé a odolné vůči přírodním živlům, pokud je zajištěna jejich kvalitní ochrana proti vlhkosti. Důkazem rostoucí obliby dřevostaveb je fakt, že v roce 2023 tvořily přibližně každou sedmou českou novostavbu, i když konkrétně sruby a roubenky zatím představují jen menší část tohoto trhu.

Pokud jde o cenu, stavba srubu či roubenky je často srovnatelná s jinými typy konstrukcí. Ačkoli se celkové náklady mohou lišit v závislosti na velikosti, designu a vybavení, hrubá stavba tvoří přibližně jen třetinu ceny celého domu. Na českém trhu můžete najít řadu specializovaných firem nabízejících sruby na klíč nebo roubenky na klíč, to usnadňuje celý proces od návrhu až po realizaci.

Masivní dřevo má svá specifika. Jak o něj pečovat?

Dřevo je živý materiál, který vyžaduje pravidelnou péči. Pro zachování krásy a trvanlivosti je nezbytná ochrana povrchu. Interiéry lze ošetřit přírodními nátěry, jako jsou dřevěné oleje nebo včelí vosk, zatímco exteriéry potřebují pravidelnou údržbu lazurami. Dřevo vlivem změn vlhkosti a teploty „pracuje“. To se projevuje praskáním, vrzáním nebo sesedáním stěn. Tyto jevy jsou u masivních dřevostaveb běžné a je třeba jim přizpůsobit konstrukční detaily, jako jsou zásuvky, vypínače nebo upevnění nábytku.

Tak tedy: Srub, roubenka, nebo jiný typ stavby?

Sruby a roubenky z masivu vynikají především svou estetikou, zdravým vnitřním klimatem a tepelnou pohodou. Oproti zděným domům mají nižší ekologickou stopu, zatímco oproti lehkým rámovým dřevostavbám nabízejí delší životnost a lepší akumulaci tepla. Zděné stavby sice vyžadují minimální údržbu, ale jejich výstavba je pomalejší a ekologicky náročnější. Rámové dřevostavby jsou cenově dostupné a rychle se staví, ale nemají tak přirozenou atmosféru a jejich životnost je kratší.

Vedle tradičních roubenek a srubů se na trhu objevují i moderní dřevostavby z lepeného hranolu. Tato technologie si zachovává všechny estetické i zdravotní benefity dřeva, ale minimalizuje jeho přirozené vlastnosti. Dřevo z lepených hranolů má například nižší tendenci k sesedání a praskání, tím zjednodušuje montáž.

Ať už si vyberete srub na klíč nebo roubenku, investujete do domova, který má duši a přináší zdravý a pohodový život v souladu s přírodou.

