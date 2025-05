řez Alena Řezníčková Autor:

13:18

Z filmového milovníka se stal obdivovatelem Karlových Varů a golfu. Jiří Bartoška, herec s nezaměnitelným hlasem a šarmem a dlouholetý ředitel karlovarského filmového festivalu, si logicky hledal místo, odkud by měl ke svým láskám co nejblíž, kde by mohl odpočívat a věnovat se svým zálibám. Jeho dům v obci Andělská Hora je stejně výjimečný jako majitel, v roce 2018 získala stavba dokonce nominaci na Českou cenu za architekturu.