Ptejte se, jak snížit spotřebu energií či zaplatit rekonstrukci

Kateřina Veselá

Manažerka týmu nehypotečních úvěrů v mBank. V bankovnictví se pohybuje již 18 let a z toho se 14 let věnuje právě oblasti úvěrů, se kterou má komplexní zkušenosti i díky svému předchozímu působení v části hypotečních úvěrů. Nyní svou pozornost zaměřuje na úvěrovou nabídku mBank, které vévodí mPůjčka Plus.

Petr Stejskal

Jednatel společnosti DPU REVIT, která je součástí skupiny Dům plný úspor. Ta se soustřeďuje na osvětu ve snižování energetických úspor pro bytové domy. Jeho specializací je příprava projektů a administrace dotací v oblasti energetických úspor, za sebou má stovky úspěšných projektů.