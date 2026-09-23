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Sedm důkazů, podle kterých lze prověřit kvalitu nového domu ještě před koupí

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Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí vlhkosti | foto: Prague Development InvestAdvertorial

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...
6 fotografií
Atraktivní 3D vizualizace, čerstvá výmalba a stylové vybavení dokážou při prvním prohlídkovém dni okouzlit. O tom, zda bude rodinný dům dobře sloužit i za dvacet let a zda nezruinuje rodinný rozpočet na provozních nákladech, však rozhodují parametry, které na první pohled vidět nejsou. Koupě domu představuje pro většinu lidí jednu z největších životních investic. Na jakých 7 bodů si dát pozor a pořádně je prověřit ještě před podpisem rezervační smlouvy?

1. Konstrukce a detailní standard stavby

Kvalita domu začíná u obvodové konstrukce, izolací a řešení detailů. Nestačí znát pouze základní informaci, zda jde o cihlu, beton, nebo dřevo. Podstatná je přesná skladba obvodových stěn, střechy a podlah, způsob hydroizolace a eliminace takzvaných tepelných mostů – tedy míst, kudy z domu nejvíce utíká teplo a kde v budoucnu hrozí vznik plísní.

Zájemce by si měl vždy předem vyžádat podrobný technický standard stavby a projektovou dokumentaci. Spolehlivý stavitel nemá důvod tyto dokumenty tajit a dokáže přesně definovat použité materiály. Transparentní přístup uplatňují například moderní dřevostavby s vysokým standardem, kde si kupující prochází přesné specifikace jednotlivých skladeb stěn i použitých certifikovaných materiálů ještě před samotným začátkem realizace.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

2. Funkční propojení technologií a FVE

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a zařazení do třídy A či B je dnes povinným standardem. Pro reálnou úsporu a komfort je však důležité, jak spolu jednotlivé technologie komunikují. Tepelné čerpadlo, podlahové vytápění, fotovoltaika a systém chytrého řízení domácnosti musí tvořit jeden koordinovaný celek.

Při prověřování novostavby se ptejte na výkon čerpadla, způsob regulace v jednotlivých místnostech, záruční podmínky i dostupnost servisu. Pokud dům disponuje fotovoltaickou elektrárnou nebo přípravou na ni, ověřte si kapacitu bateriového úložiště. Právě chytré technologie, nízké provozní náklady, příprava na FVE a možnost vzdáleného řízení stínění či vytápění odlišují běžný dům od stavby, která je připravena na energetické nároky příštích dekád.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

3. Nadčasová dispozice, která myslí na budoucnost

Životní potřeby rodiny se v čase mění. Dobře navržený dům by na tyto změny měl reagovat bez nutnosti nákladných stavebních úprav. Sledujte orientaci pobytových místností vůči světovým stranám, návaznost kuchyně a obývacího pokoje na terasu a míru soukromí v klidové zóně.

Praktická novostavba vyžaduje dostatek úložných prostor, jako jsou samostatné šatny, technická místnost nebo spižírna. Dnes je zároveň standardem plnohodnotný prostor pro home office. Vyhledávanou variantu představují novostavby o dispozici 5+kk, které nabízejí variabilitu pro práci z domova, pokoj pro hosty nebo rostoucí rodinu.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

4. Pozemek, soukromí a koncepce zahrady

Dům netvoří jen jeho obvodové zdi. Stejně důležité je umístění stavby na pozemku, odstupy od sousedních domů, řešení přirozeného stínění a návaznost na venkovní terasu. U novostaveb se zájemci často potýkají s trendem neúměrně malých parcel, kde schází pocit soukromí a odstup od okolní zástavby.

Při výběru se proto zaměřte na velké pozemky. Zahrada, soukromí a prostor pro rodinu přirozeně zvyšují tržní hodnotu nemovitosti a dávají majitelům svobodu pro umístění bazénu, zahradního domku či bezpečné zázemí pro děti. Ověřte si také řešení parkování (garáž či kryté stání) a celkovou úpravu zpevněných ploch.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

5. Okolí a infrastruktura: Současnost i plánovaný rozvoj

Kvalitu každodenního života z velké části ovlivňuje prostředí mimo hranice vlastního pozemku. Než podepíšete smlouvu, prověřte si dojezdové časy do zaměstnání v ranní špičce, dostupnost mateřských a základních škol, zdravotní péče i nákupních možností.

Výhodou bývá přítomnost sportovišť, rekreačních zón nebo golfového resortu v blízkém sousedství, což zvyšuje atraktivitu lokality pro rezidenční bydlení. Nezapomeňte také nahlédnout do územního plánu obce – zjistíte tak, jaká výstavba se v okolí chystá do budoucna a zda vás v sousedství nepřekvapí neplánovaný komerční areál.

Dřevostavba, nebo zděný dům? Rozhoduje rychlost, provoz v létě i zvládnutí...

6. Transparentní smlouva a garance

Seriózní developer nebo prodejce nabízí transparentní smluvní dokumentaci s jasně definovaným harmonogramem výstavby, platebním kalendářem a pravidly pro zapracování případných klientských změn. Ve smlouvě musí být přesně určeno, co vše je součástí finální kupní ceny a jaké jsou záruční podmínky.

Zatímco zákonné minimum bývá kratší, u kvalitně provedených novostaveb stavitelé běžně nabízejí prodlouženou záruku. Příkladem je rezidenční projekt Alfa Vysoký Újezd u Prahy, kde stavitel na nízkoenergetické domy poskytuje prodlouženou pětiletou záruku na celé dílo a garanci garantovaných standardů ještě před podpisem smlouvy. Důvěryhodnost partnera si vždy ověřte i podle jeho předchozích realizací.

7. Profesionální předání a technická inspekce

Závěrečným a nejefektivnějším důkazem kvality je samotný proces předání nemovitosti. Profesionální prodejce se nebrání přítomnosti nezávislého odborníka na inspekci nemovitostí, kterého si kupující přizve k přejímce.

Při technické kontrole se měří rovinnost podlah, těsnost oken, prověřuje se zapojení všech technologií i finální povrchové úpravy. Jakékoliv drobné odchylky či vady se zaznamenají do předávacího protokolu spolu se závazným termínem jejich odstranění. Otevřený přístup k technické inspekci a pečlivě připravené předání dává kupujícímu jistotu, že přebírá dům v bezvadném stavu a může se bez starostí nastěhovat do nového domova.

Obsah vznikl ve spolupráci s Prague Development Invest.

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