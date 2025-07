O autorech Studio Chybík + Kristof (CH + K) Architects založili v roce 2010 Ondřej Chybík a Michal Krištof. Dnes působí v kancelářích v Brně, Praze, Bratislavě a Londýně. CH + K propojují architekturu, urbanismus, výzkum a vzdělávání jako nástroje pro kreativní transformaci měst – citlivou urbanistickou proměnu, která vychází z potřeb místa a lidí, podporuje kulturní kontinuitu a do rozvoje měst vnáší komunitní hodnoty. Jsou autory významných kulturních staveb a veřejných prostranství i oceňovaných výrobních areálů. Pracují na projektech pro velká evropská města včetně Londýna, Tirany, Vídně, Berlína a Prahy. Zapojují se také do projektů aktivujících veřejný prostor formou pavilonů a dočasných instalací. CH+K vydali v roce 2023 ve spolupráci s FRAME svou první monografii „Crafting Character“, představenou v londýnském Barbican Centre. Projekty CH + K byly prezentovány na významných architektonických festivalech, jako je London Festival of Architecture (2024), Tbilisi Architecture Biennial (2020), a budou vystaveny na Benátském bienále architektury (2025). O studiu CH + K se publikovaly odborné články v renomovaných médiích, jako jsou The Wall Street Journal Magazine, Gestalten, Wallpaper či Monocle, studio získalo přes 50 prestižních ocenění a uznání, včetně AR Design Vanguard NYC, nominace na Cenu Miese van der Rohe a uznání 40 Under 40 Award. Podle návrhu CH + K bylo během posledních 15 let realizováno více než dvacet projektů, včetně čtyř rozsáhlých polyfunkčních urbanistických celků s 1 700 novými byty. CH + K mají zkušenosti ve všech důležitých oblastech architektury a urbanismu.