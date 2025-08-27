Past na zákazníky, to jsou hliníkové obložky na stará dřevěná okna

Pozor! Vlastníci starších dřevěných oken ve svých bytech a domech se stále častěji setkávají s „výhodnou“ nabídkou, a to záchranou starých dřevěných oken pomocí montáže dodatečné hliníkové obložky. Na první pohled levné řešení (a pro někoho i elegantní) však může na oknech napáchat víc škody než užitku.
Dřevěné okno po letech užívání.s dodatečnou hliníkovou obložkou

foto: Institut zdravého bydlení - vizualizace

Dřevěné okno po letech užívání.
Dřevěné okno po letech užívání.s dodatečnou hliníkovou obložkou
Dřevěné okno po letech užívání.
Dřevěné okno po letech užívání.doplněné o dodatečnou hliníkovou obložku
Prvním indikátorem toho, že dřevěná okna mají nejlepší roky za sebou, bývá například mírně nafouklá či dokonce loupající se barva. Zásadní problém však nastává v okamžiku, kdy už začne degradace dřeva. Na trhu lze aktuálně narazit na zdánlivě lákavou nabídku jejich renovace: staré dřevěné okno se z vnější strany obloží dodatečnou hliníkovou lištou, která má asociovat dřevohliníkové rámy.

Jenže je to velký omyl. Ve skutečnosti toto řešení může do budoucna, pokud už dřevo není v pořádku, způsobit velký problém.

„Dodatečná hliníková obložka se obvykle po obvodu utěsní silikonem, nemá tedy vyřešené odvětrání. Po její instalaci je odvod vlhkosti ze dřeva výrazně omezený. Vzniká tak ideální prostředí pro bujení plísní a hniloby a může to vést k nevratným tvarovým změnám oken a degradaci jejich vlastností,“ upozorňuje Tomáš Sysel z nezávislého Institutu zdravého bydlení (IZB).

„Šmejdi“ už falšují i okna, střešní krytiny nebo nábytek. Jak to poznat

„Lidé si myslí, že dřevo pod hliníkovou obložkou bude chráněné před působením povětrnostních vlivů, navíc že jim odpadne nezbytná údržba dřevěného rámu. Jenže ve skutečnosti se tím dřevo v podstatě zakonzervuje ve stavu, v jakém bylo v okamžiku opláštění,“ upozorňuje Milena Tomčíková, ředitelka vývoje a produktů společnosti VEKRA. Pokud tak začaly na rámech oken degenerativní procesy, probíhají pak skrytě pod povrchem.

Efektivní spojení materiálů

Funkční dřevohliníková okna v žádném případě nevznikají pozdějším upevněním hliníkového opláštění na dřevěný okenní rám.

„Pouze systémovým zpracováním těchto materiálů lze dosáhnout oken, která si berou ty nejlepší vlastnosti obou z nich. Lze s nimi vytvářet osobitá architektonická řešení, jako jsou elegantní velkoformátové sestavy, posuvné stěny nebo rohová okna bez opěrného sloupku,“ vysvětluje Miroslav Stach z ateliéru boq architekti.

Exteriérový hliník dodává stavbě atraktivní kovový vzhled okenních prvků, který se díky barevné variabilitě snadno přizpůsobí stylu domu, zatímco dřevo vnáší do interiéru přírodní estetiku, vysokou pevnost a výbornou izolaci tepla.

Některá plastová okna dopadla v testu bídně, přesto odpovídají normám

Spojení dvou odlišných materiálů musí být již z výroby správně technologicky vyřešeno jako jeden fungující celek včetně všech detailů, aby jejich majitelé měli klid a jistotu při jejich užívání.

„Kvalitní dřevohliníková okna by měla mít hliníkovou obložku upevněnou na profilu tak, aby mezi nimi zůstala drobná mezera. To umožní cirkulaci vzduchu a odvětrání vlhkosti, takže opláštění pak funguje na principu odvětrávané fasády. Toto ještě dodatečné hliníkové opláštění jakžtakž splní. Ale už neřeší dostatečný odvod vody z dřevěného rámu okna a na tom se rychleji začne vytvářet plíseň,“ varuje Milena Tomčíková.

Pro dřevohliníkový systém oken musí být totiž přizpůsobený i tvar rámu, tedy být zešikmený s vyfrézovanými odtokovými otvory. To umožní odvod vody z prudkého deště. Cirkulaci vzduchu pak napomáhá navíc i přerušení těsnění v horní části oken.

Úspora tepla? Další klamavé sdělení

Firmy, které instalaci dodatečné hliníkové obložky nabízejí, obvykle deklarují i zlepšení tepelněizolačních vlastností. Pouhé doplnění o dodatečné opláštění v tomto ohledu ale nepomůže.

„Hliníkový plášť funguje v podstatě jako fyzická bariéra chránící dřevěný profil před působením vnějších vlivů, ale na tepelněizolační vlastnosti má minimální účinek. Ty jsou totiž dány oknem jako celkem. Záleží například na použitém zasklení a na detailech v jeho zpracování a uložení v rámu. Dnes je pro okna standardem trojsklo, které teplo izoluje efektivněji než dříve běžné dvojsklo a navíc eliminuje riziko rosení skla,“ upozorňuje projektant Michal Urban.

Dřevěná okna ochrání před vlhkostí větrání i speciální membrána

Okno dělá i montáž

Problematická nebývá pouze konstrukce dodatečné hliníkové obložky, ale je nutné vzít v úvahu i montáž oken, na něž by měla přijít. Ta se před lety prováděla podle tehdejších technických možností a znalostí, které se však od té doby výrazně změnily.

„Jde hlavně o dostatečné utěsnění připojovací spáry. Pokud nejsou při montáži oken respektována ustanovení příslušné technické normy, může docházet k únikům tepla, vzniku tepelných mostů i ke kondenzaci vlhkosti, což vytváří ideální podmínky pro plísně,“ vysvětluje Pavel Kašpar, manažer technického vývoje společnosti VEKRA.

Při dodatečné instalaci hliníkové obložky se však stav připojovací spáry nijak neřeší. „Dnes se okna montují daleko propracovanějšími postupy, protože požadavky stavebních norem jsou poměrně přísné a není radno je nedodržovat,“ upozorňuje na závěr Pavel Kašpar.

