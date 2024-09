Historie mrakodrapů začala položením těžké knihy na ptačí klec

Ocelová konstrukce tak nahradila silné zděné stěny, přitom zabírala minimum místa. A to Chicago, kde se začalo se stavbou mrakodrapů, hodně potřebovalo. V roce 1871 totiž lehlo popelem celé centrum města, protože stavby byly ze dřeva. Během šesti týdnů vyrostlo 300 budov, potřeba domů a prostor byla enormní. Ničivý požár přišel i v roce 1874. V letech 1880 až 1890 se přitom počet obyvatel města zdvojnásobil a vylétl na více než jeden milion. Cena pozemků raketově narostla.

Aby se mohly mrakodrapy stavět, byly potřeba výtahy. Ty jsou spojeny se jménem vynálezce Otise, který vynalezl bezpečnostní brzdu.

Budova pojišťovny Home Insurance Building, první stavba s plně ocelovou skeletovou konstrukcí, kterou v roce 1882 navrhl architekt LeBaron Jenney i díky inspiraci s ptačí klecí, měla původně deset, později 12 pater. Dosáhla tak výšky 55 metrů.

Ovšem ocelové trámy konstrukce by samy nestačily, kdyby nepřibyl další faktor: výtah. Vynálezce Elisha Otis (1811 až 1861) předvedl na světové výstavě v roce 1852 bezpečnostní brzdu. Sám vstoupil do kabiny výtahu a nechal ji vytáhnout. Pak přesekl lano – a brzdy výtah zastavily. Čas mrakodrapů byl tady.

Chicago, kde začala působit takzvaná první chicagská škola, se vrhlo na nový typ budov. Na řadu tak přišel i New York.

Vzorem bylo Chicago

Na budovu Chicago Tribune byla vypsána architektonická soutěž, vítěz měl získat 100 000 dolarů (dnes 1,5 milionu dolarů). Měla to být nejkrásnější budova světa. Stavba v goticko-renesančním stylu z roku 1925 má 141 m a 34 pater.

Mnohé prvky, které zavedli stavitelé a inženýři v Chicagu, se objevily i jinde. Třeba takzvané chicagské okno: velká tabule uprostřed, dvě menší otvíravá po stranách. To zaručovalo jak větrání, tak dostatek světla, vždyť osvětlení bylo tenkrát jen žárovkové a klimatizace nebyla.

Stavět do výšky bylo znakem bohatství, moci a prosperity, takže se úspěšní podnikatelé předháněli, kdo bude mít větší a vyšší mrakodrap. Léta 1900 až 1920 se označují jako zlatý věk mrakodrapů. Šlo o prestiž města i jednotlivců. Do způsobu výstavby významně zasáhla i první světová válka, stavebnictví převzalo řadu prvků ze stavby lodí, zejména nýtování.

V roce 1908 byla postavená budova Singer Tower se 187 m a 41 patry. Měla ambice stát se nejvyšší stavbou světa, jedno patro zvládli stavbaři postavit za pouhý týden. Prvenství jí dlouho nevydrželo, už o rok později zazářila Metropolitan Life Tower s výškou 213 m a 50 patry.

Porovnávání, kdo ho má větší

Barclay-Vesey Building z roku 1926 byl postavený ve stylu art-deco, ovlivnil jej světová výstava v roce 1925. Má 152 m a 32 pater.

V letech 1911 až 1913 se k nebi zvedl Woolworth Building s 241 metry, 57 patry a 29 výtahy, přezdívaný „katedrála obchodu“. Frank Winfield Woolworth, zakladatel společnosti, vytvořil síť obchodů, kde se prodávalo levné zboží za 5 a 10 centů. „Jeho“ mrakodrap však takové zboží uměl prodat, Woolworth nechal spodní patra maximálně prosklít, stěny a podlahy byly z mramoru, dveře od Tiffaniho.

Zatímco Chicago řešilo zejména funkčnost, New York si dával hodně záležet na vzhledu. To platí i o budově Barclay-Vesey z roku 1926 s výškou 152 m ovlivněné stylem art deco. V roce 1925 totiž proběhla světová výstava moderního umění, kde se tento styl výrazně uplatnil.

Stavba mrakodrapů byla hodně nebezpečná práce. Nejen řemeslníci, ale i fotografové se při stavbě mrakodrapů vydávali na hodně nebezpečnou cestu...

Chicago však drželo krok: v roce 1925 byla postavena budova Chicago Tribune s výškou 141 m a 34 patry. Na její podobu byla vyhlášena dokonce soutěž, vítěz bral 100 000 dolarů (dnes přibližně 1,5 milionu dolarů). Goticko-renesanční styl byl bez ornamentů, zato fasádu zdobily kameny ze slavných míst, která navštívili reportéři Tribune, halu zase slavné citáty Franklina a Jeffersona.

Soupeření ve velikosti bylo na denním pořádku, o tom svědčí jak mrakodrap Chrysler s kupolí ve stylu art deco, tak Empire State Building, dodnes jeden ze symbolů New Yorku.

Chrysler z roku 1930 a 77 patry je prostě postavený pro motoristu: ozdoby na fasádě připomínající chrliče vody evokují orlí hlavy na kapotě plymouthu z roku 1929, vlysy na kupoli zase poklice kol. Byla to první stavba, která překonala výšku Eiffelovky (319 m).

Empire State Building býval označován za 8. div světa. Stavba z roku 1931 a 381 m výšky a 102 patry byla až do roku 1972 nejvyšší budovou světa. Nechala ji postavit skupina bohatých investorů včetně viceprezidenta General Motors. Dodnes je symbolem New Yorku.

Konkurence korporací přivedla na svět zase Empire State Building. Skupina bohatých investorů v čele s viceprezidentem General Motors v roce 1931 otevřela 381 m vysokou stavbu se 102 patry a 73 výtahy, do roku 1971 to byla nejvyšší budova světa.

Po válce museli investoři stále více řešit i osvětlení a klimatizaci mrakodrapů. Slavný Mies van der Rohe, autor vily Tugendhat, navrhl v roce 1958 Seagram Building se speciálním růžovohnědým sklem, které bránilo přehřívání. Cena byla však také impozantní, 41 milionů dolarů, tehdy nejdražší budova v New Yorku.

Mies van der Rohe nenavrhl jen vilu Tugendhat, ale v roce 1958 také mrakodrap Seagram Building za 41 milionu dolarů, byla to nejdražší budova v New Yorku. Využil zde, kromě jiného, speciální růžovohnědé sklo, které bránilo přehřívání.

Inženýři a architekti museli začít řešit i to, jak umýt skleněné fasády. Mrakodrap Lever patřící značce Unilever přišel dokonce s designovou gondolou, která se spouštěla od střechy po fasádě dolů. Tři muži v ní mohli pracovat současně.

První mrakodrap v Evropě vyrostl v roce 1958 v Miláně, Pirelli Tower má 127 metrů a 32 pater. V roce 2002 do něj narazilo malé letadlo a celá stavba pak prošla výraznou rekonstrukcí.

Další prvenství získalo opět Chicago, když v roce 1964 vznikly dva kruhové mrakodrapy s 900 byty (Marina City), každý byt měl balkon. Poprvé tak začaly být výškové stavby zajímavé i pro bydlení.

Dvě budovy z roku 1964 v podobě válců – Marina City – v Chicagu byly první, které začaly sloužit i k bydlení, bylo zde 900 bytů, všechny měly balkony.

Šedesátá léta přinesla však i odpor vůči výškovým stavbám, a to kvůli budově Transamerica v San Franciscu, která připomínala pyramidu. Začala se řešit i životnost mrakodrapů, která se odhaduje na 80 let, pokud nedojde k rekonstrukcím a úpravám. A bourat vysoké stavby v centru měst není žádná legrace, to bylo vidět velmi jasně v okamžiku, kdy se musel zbourat mrakodrap Singer.

