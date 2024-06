Skvělý surfař byl jen samouk, přesto navrhl skvělé domy. Podívejte se

Ke stavbě „bez odborníka“ jsou zapotřebí stavební, elektrické, instalatérské a strojní povolení, které jsou potřeba ke schválení a kontrolují je městští inspektoři během stavby.

Amatér, který oslovil i hvězdy

Ikonický architektonický skvost z šedesátých let minulého století stojí doslova v srdci Hollywoodu. Byl domovem celebrit jako Christina Aguilera, Liza Minnelli a její manžel Jack Haley Jr., který byl producentem a režisérem známých filmů, například Hollywood and the Stars (1963), Life Goes to War: Hollywood and the Home Front (1977) a Movin’ with Nancy (1967).

Vilu navrhl Harry Gesner, samouk z Kalifornie a nadšený surfař, který se inspiroval nikoli ve školních lavicích, ale v místních členitých útesech a skalnatých kaňonech a svazích na pobřeží Pacifiku. Jeho rezidence z poloviny století obstály ve zkoušce času. Pracoval především s přírodními materiály a jeho domy se obvykle vyznačovaly silnými, dominantními liniemi střech a velkými skleněnými plochami orientovanými na konkrétní výhledy.

Obývací pokoj se zajímavě řešeným stropem

Dům v Hollywoodu se čtyřmi ložnicemi a šesti koupelnami byl postavený v roce 1960. Gesnerovo mistrovské dílo o rozloze 604 m2 má dvě podlaží. Dominuje mu charakteristický zapuštěný prostor určený ke konverzaci, ukotvený šikmým krbem, který je centrálním místem budovy.

Místnost s vysokým stropem je propojená s jídelnou a barem. Nechybí zde vchody na terasu, do kuchyně i k druhému obývacímu pokoji a ložnicím. Efektní je použití elegantního kamene. Dřevěný strop vyčnívá ven, s trámy, které jako by prorážely skleněné stěny. Je to tradiční efekt, kterým je Gesnerova tvorba známá.

Teplá dřeva a moderní industriální prvky se příjemně prolínají v kuchyni šéfkuchaře. Objemné primární apartmá se může pochlubit krbem, několika místy pro odpočinek a lázeňskou koupelnou se zapuštěnou vanou, skleněnou sprchou, krbem, třístranným akváriem a šatnou s vestavěnými skříněmi a kosmetickým stolkem.

Další ložnice mají odhalené trámy stěny a soukromý přístup k bazénu nebo na terasu. Promítací místnost má luxusní posezení s barem, vinotékou s řízenou teplotou a degustačním koutkem.

Široké panoramatické výhledy zahrnují centrum LA, rozlehlé město a Tichý oceán. Geometrické vrata a lomené dveře dodávají domu dobový charakter. Prosklené stěny stírají hranice mezi vnitřním a venkovním bydlením a maximalizují dechberoucí výhledy.

Na rozlehlé terase je bazén i samostatná lázeňská vířivka ve tvaru laguny s vestavěným grilem a krbem. Paří k ní masážní místnost a tělocvična. Slaná voda je v obou vodních nádržích vyhřívaná a filtrovaná. Součástí nemovitosti na pozemku více než 1 200 m2 je garáž pro dvě auta a dvě parkovací místa na ulici.

Zapuštěný prostor v obývacím pokoji s krbem je určený pro konverzaci a setkávání s přáteli.