První filmová studia vznikala v Los Angeles v přestavěných stodolách a skladech. Začátky ovlivňovala malá citlivost filmové suroviny, proto mělo přednost natáčení pod širým nebem. Teprve časem vznikala „originální studia“. Časem se stala i místem založení nových městských čtvrtí, jejichž jména jasně říkají, kdo stál za jejich vznikem. Na fotografii Western Town, Paramount Ranch.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Ateliér stodola z roku 1913: malá a jednoduchá farmářská stavba, původně stojící poblíž rohu ulic Selma a Vine, představuje historickou památku, která byla přestěhovaná na Highland bulvár.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Ateliér stodola z roku 1913: v roce 1913 se stala domovem divadelní společnosti Jesse L. Lasky, ve které byl natočen první hollywoodský celovečerní film The Squaw Man, který spolurežíroval DeMille.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Ateliér stodola z roku 1913: dnes slouží jako muzeum a ukázka nejstaršího filmového studia v Hollywoodu.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Mack Sennett studio z roku 1916: s růstem nových technologií přišly požadavky, které pomáhaly zmírňovat obavy veřejnosti z nového průmyslu. Architekti proto navrhovali funkční budovy, které sloužily jak k natáčení, tak i pro jejich produkci a zároveň se staly firemní značkou.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Chaplin Studios: tady natočil Hugo Haas několik nízkorozpočtových „béčkových“ filmů i filmů noir, včetně snímku Na hraně pekla (1956).
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Chaplin Studios později Henson studios (The Jim Henson Company): filmové studio si Chaplin nechal postavit nedaleko Roosevelt hotelu, v němž bydlel, a mohl tak pěšky chodit do práce.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Historické studio Chaplin, ve kterém v padesátých letech pracoval Hugo Haas a později Jim Henson Company, koupili koncem roku 2024 hudebník John Mayer a filmový producent McG (Joseph McGinty Nichol), kteří po uzavření smlouvy převzali vlastnictví od rodiny Hensonových s plány zachovat jejich odkaz a zároveň provést drobné úpravy, jako je nový nátěr a údržba okolí.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Chaplin Studios zezadu: ateliér využíval i slavný český herec a filmař Hugo Haas k produkci několika svých nezávislých filmů v 50. letech 20. století.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Mack Sennett interiér: na počátku pomáhaly prosklené stěny a stropy zrekonstruovaných budov, ale uvnitř byly doslova tropické podmínky.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Mack Sennett interiér: postupně se podmínky filmařů lepšily
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Wilson studio animací sídlí v pohádkové chaloupce
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Společnost Walt Disney Co. patří v LA k nejproslulejším.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Vstupní brány studií, v tomto případě Disney, se staly velkými vývěsními štíty.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
The Walt Disney Studios: detail fasády
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
The Walt Disney Studios: správní budova
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Vstupní brány studií se staly velkými vývěsními štíty - DreamWorks
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
DreamWorks za branou
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Vstupní brány studií se staly velkými vývěsními štíty - 20th Century Studios
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Ateliéry 20th Century Studios: architekti časem začali navrhovat funkční budovy, které sloužily jak k natáčení, tak i pro jejich produkci a zároveň se staly firemní značkou.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Pixar Animation Studios: areál studia na rozloze 23 akrů má zajímavou historii. V minulosti byl baseballovým stadionem, dostihovou dráhou i továrnou na výrobu ovocných koktejlů firmy Del Monte.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Detail fasády Mack Sennett Studios
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Brána do studia Universal
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Poutač sídlí Universal Studios Hollywood
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Za vznikem Century City stojí 20th Century Fox studio
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Bývalá správní budova MGM
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Studio WB: LA Times nedávno uvedly, že Netflix koupil ikonické studio WB za 72 miliard dolarů. O den později přišla ještě vyšší nabídka od nových majitelů Paramount studia.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Sony studio, dříve historické filmové MGM studio
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Sony:vše se hodí k propagaci značky
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Sony studio, dříve historické filmové MGM studio – vjezd
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
The Culver Studios se může pochlubit i parkovou úpravou okolí
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
The Culver Studios: vstupní brána. Studio dalo vzniknout i celé městské části – Culver City.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Universal Studios Hollywood: díky studiu vznikla i čtvrť Universal City
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz