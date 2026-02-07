|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Filmy v LA se začaly natáčet ve stodolách a skladech. Podívejte se
K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou
Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...
Rodina zachránila kouzelný dům na náměstí. A oživila tak městečko na Vysočině
Rekonstrukce zchátralého měšťanského stavení na náměstí v Kamenici nad Lipou vytvořila vícevrstvý dům pro bydlení, práci i komunitu, který pomáhá oživit malé městečko na Vysočině. Za projektem stojí...
Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat
Olda s Petrou žili s dětmi v prostorném bytě, kde jim nic zásadního nechybělo. Snad jen klid venkova a vlastní zahrada. Pozemek v nedaleké vesnici sice měli, ale jezdili tam jen otrhat švestky. Navíc...
Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší
Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...
Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše
Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní...
Filmy v LA se začaly natáčet ve stodolách a skladech. Podívejte se
První filmová studia vznikala v Los Angeles v přestavěných stodolách a skladech. Začátky ovlivňovala malá citlivost filmové suroviny, proto mělo přednost natáčení pod širým nebem. Teprve časem...
Poruba není jen sídliště. Socialistický realismus tu dostal velkolepou podobu
Na zelené louce kus od Ostravy vzniklo v polovině minulého století sídliště pro více než 60 000 obyvatel. Poruba měla zprvu staré město nahradit, stala se ale jeho součástí. Dnes jde o jednu z...
Soused si na terasu dal káď na otužování, která váží 650 kilo. Máme obavy, že se zřítí
Bydlím v bytovém domě, každý byt má buď balkon, lodžii, někteří i terasu. Soused s terasou si na ni umístil ochlazovací káď. Věnuje se populárnímu otužování. Ochlazovací káď, která je naplněná vodou...
Vila v Praze vzdává hold funkcionalismu, vzala si z něj to nejlepší
Respekt k charakteru dané vilové čtvrti, to je novostavba v Praze 6, která byla postavena na místě původního domu. Ten byl už ve špatném technickém stavu a svým dispozičním řešením nevyhovoval...
Postavili si moderní roubenku. Bylo to nejlepší rozhodnutí, jaké mohli udělat
Olda s Petrou žili s dětmi v prostorném bytě, kde jim nic zásadního nechybělo. Snad jen klid venkova a vlastní zahrada. Pozemek v nedaleké vesnici sice měli, ale jezdili tam jen otrhat švestky. Navíc...
Pod klasickou sedlovou střechou domu se skrývá záplava travertinu
Rezidence Westminster v torontské čtvrti High Park-Swansea je moderní reinterpretací tradičních edwardiánských domů se sedlovou střechou. Studio Batay-Csorba Architects vytvořilo i působivý interiér,...
Cílí na nejkomplikovanější místo v Česku. Architekt o budově Vltavské filharmonie
Do Kodaně odešel původně na tříměsíční stáž – vyzkoušet si, jaké je dělat architekturu ve světoznámém studiu. A už tam zůstal. Architekt Jan Magasanik má Dánsko za svůj druhý domov, ve studiu Bjarke...
K myslivně nebyly klíče, tak vlezli dovnitř oknem. Konečně našli tu pravou
Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...
Křesla, jejichž cena stále stoupá. Nemáte doma třeba kousky od Halabaly?
Řada lidí asi hořce zaplakala, když uviděla v nabídce některých prodejců například zrestaurované křeslo H269 od Jindřicha Halabaly za 68 tisíc (na zahraničních webech i za více než sto tisíc), které...
Hasička přišla o dům, tak si opravila rozpadlou loď. Je to můj ráj, říká
Britka Eleanor Sutcliffová si po bolavém rozchodu nemohla dovolit v anglickém Birminghamu vlastní byt, a tak zvolila zdánlivě provizorní a velmi nečekané řešení. Pořídila si starý rozpadlý hausbót,...
Pronájem skladovacích prostor 84 m2, Loštice
Moravičanská, Loštice, okres Šumperk
12 120 Kč/měsíc
Skvělý dům ve tvaru kostky šetří energii, má dokonce i zahradu na střeše
Někdy je všechno jinak. Nejdříve investoři čekali, až bude mít studio luni čas na jejich zakázku. Jenže krátce po dokončení domu se rozhodli z osobních důvodů z Prahy odstěhovat a nadstandardní...
Drzá kostka se vecpala mezi domy. Před zraky sousedů obyvatele chrání opona
Pozemek tak úzký, že si budete se sousedy vzájemně dívat do ložnice? Kdepak. Dům z Wisconsinu soukromí svých obyvatel chrání, i když stojí na velmi úzkém podlouhlém pozemku. Neuzavřel se do sebe jako...