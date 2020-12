Fasáda je jako make-up: výběr je obtížný, ne každá je pro dům vhodná

Podívejme se tedy do tváře fasádním omítkám nebo obecně vnějšímu vzhledu obytného domu. A nezapomeňme přitom ani na nejdůležitější užitné vlastnosti fasády: životnost, odolnost proti vlhkosti, perfektní spojení s tepelnou izolací nebo samočisticí schopnost.

Že ještě nepřišla pořádná zima? Pozor na teplotu při aplikaci fasádních směsí, ta nesmí klesnout pod +5° Celsia.

Skladba směsi

Dnes moderní pojem „kompozitní materiál“ můžeme plným právem použít také pro fasádní omítku. Skládá se totiž z plniva, pojiva, přísad a vody, přičemž úkolem spojení těchto složek je vytvořit jednolitý celek, který bude co nejlépe splňovat všechny užitné i estetické požadavky.

Nejhutnější složkou omítky – plnivem – může být písek, kamenná drť či perlit. Poměrně podstatně se liší svou hmotností, izolační schopností i dalšími vlastnostmi (perlit se používá pro lehké a tepelně izolační omítky). Pojivo, bez něhož by celek nemohl fungovat, tvořily v minulosti hlavně vápno a cement.

Moderními pojivy jsou především akryláty (umělé pryskyřice), silikáty, silikony nebo jejich kombinace. Právě pojivo propůjčuje dnes omítkám specifické vlastnosti, pomáhá zlepšit tepelnou izolaci a hraje zásadní roli také v ceně omítky.

Zásady

Dříve, než se pustíme do přehledu moderních omítkových směsí, bude užitečné zdůraznit pár základních zásad pro realizaci fasády. Především je to omezení teplotou venkovního prostředí: Při zpracování ani při aplikaci omítkové směsi na fasádu by teplota neměla klesnout pod +5 °C.

Minimální teplota pro zpracování musí být vždy uvedena v technickém listu konkrétního výrobku. Při očekávaném mrazu se v žádném případě omítat nesmí!

Abyste správně odhadli spotřebu omítkové směsi na fasádu, je podstatné vědět, že čím větší je zrnitost (hrubost) omítky a čím složitější povrchová úprava fasády, tím větší bývá také spotřeba materiálu. Pokud kupujete probarvenou omítkovou směs, je velmi důležité pořídit si potřebné množství směsi najednou, raději tedy o tři kyblíky více než o jeden méně.

Jednotlivé šarže omítky totiž mohou vykazovat drobné odchylky barevnosti, takže při dodatečné objednávce se vám může snadno přihodit, že „šev“ navazující nové šarže bude znát. Nechcete-li v takovém případě riskovat, že zásadně utrpí estetický dojem z fasády, musíte přechod dvou šarží vytvořit na místě, které bude pohledově co nejméně nápadné.

Pojďte na procházku

Procházku mezi fasádními omítkami začneme tentokrát netradičně, a to u moderních kreativních systémů, které vám umožní opravdu originální vzhled vašeho domu. Teprve po této „designové procházce“ se vrátíme k užitným vlastnostem jednotlivých druhů venkovní omítky. A pokud si na konci této procházky nebudete jisti, jaký vzhled zvolit, nabídneme vám ještě pár netradičních řešení „z jiného soudku“.

Chcete mít na fasádě originál? Nezaměnitelného povrchu moderní venkovní omítky docílíte díky použití speciálních nástrojů. Nemáme teď na mysli škrábanou (točenou) nebo rýhovanou strukturu omítky, ty už jsou známé z minulosti.

Fládrování: speciální jednosložková silikonová dekorativní omítka Baumit CreativTop nabízí různé zrnitosti (0,2 až 4 mm) a je ideální pro tvorbu kreativních technik (shora): fládrování, kartáčování, strukturování zubovým hladítkem.

Dnes jsou na trhu speciální omítky, umožňující unikátní ztvárnění fasády či jiného venkovního prostoru přesně podle vašeho přání. Zájem je jak o struktury napodobující jiné povrchy (dřevo, kov, kámen či beton), tak i o graficky strukturované povrchy. A nesmíme zapomenout ani na zcela hladký povrch (technika gletování), který je praktický z důvodů údržby fasády.

Ideální pro tvorbu kreativních struktur je jednosložková silikonová dekorativní omítka různé zrnitosti (od 0,2 mm až do 4 mm). Díky řadě nástrojů (zednická lžíce, houbové hladítko, zubová stěrka, válečky, kartáče, stříkací pistole) můžete docílit opravdu originálního vzhledu. Na menší ploše zvládnete vytvoření kreativní struktury i svépomocí. Všechny takto vytvořené silikonové omítky jsou omyvatelné tlakovým mytím.

Minerální omítky

Vraťme se na začátek: minerální omítky se dříve nazývaly vápenné či vápenocementové. Jejich aplikace probíhala jednoduše na holé, nezateplené zdivo. Současné požadavky na tepelnou a zvukovou izolaci však již nedokázaly splnit. Proto se dnes inovované minerální omítky používají především na rekonstrukce, renovace nebo modernizace fasád starších či přímo historických budov (chalupy, památkově chráněné objekty).

Nadále jsou krásné, ale svými izolačními parametry již moderním fasádním omítkám s kvalitními pojivy konkurují jen obtížně.

Houževnatý akrylát

Jedním ze základních druhů kvalitních fasádních omítek současnosti jsou omítky akrylátové, které jako pojivo využívají umělou pryskyřici. Akrylátová omítka je pevná, houževnatá, odpuzuje vodu a nabízí širokou škálu barev i příznivou cenu.

Jemná minerální omítka PCI Multiputz ED se hodí pro designovou úpravu zateplovacích systémů ETICS. Na snímku povrch fasády v kombinaci hladkého a vrásněného betonu.

Má ovšem také pár nedostatků: Není příliš odolná proti ušpinění a má malou propustnost vodních par (je difúzně uzavřená). Akrylátové omítky tedy nelze doporučit pro kontaktní zateplovací systémy s minerální vlnou, která je prodyšná! U zateplovacího systému s polystyrenem tato omítka nevadí, protože fasáda je neprodyšně uzavřena již polystyrenem. V případě chybného provedení, kdy zůstane vlhkost uvnitř zateplovacího systému, ovšem hrozí rozvoj plísně ve fasádním zdivu.

Silikát proti plísním

Bojujete s mechy a plísněmi na fasádě? Pak jsou tu pro vás silikátové omítky. Jejich pojivo tvoří draselné vodní sklo, které je zásadité. Díky tomu dokáže trvale zvyšovat odolnost omítky vůči mikroorganismům. Zatímco u jiných omítek řeší problém plísní uměle přidávané algicidní a fungicidní látky, které účinkují jen po omezenou dobu, tady jde o řešení trvalé.

Další výhodou silikátových omítek je skvělá paropropustnost a dlouhá životnost. Dají se použít pro všechny druhy zateplovacích systémů. Ani ony však nejsou zcela bez chyb: Mají menší pružnost a jsou nasákavé, takže po prudkém nebo hnaném dešti se na fasádě mohou dočasně objevit skvrny. A jestli jste přáteli výrazných a neobvyklých barev, můžete pociťovat jako omezení menší škálu odstínů (jen přírodní pigmenty).

Vodoodpudivý silikon

Spojit výhody akrylátových a silikátových omítek se snaží šlechtěné silikonové omítky. Víceméně úspěšně: Jsou pružné, vodoodpudivé a zároveň paropropustné, navíc disponují dlouhou životností. Mohou nabídnout i stálobarevnost a odolnost vůči UV záření. Dají se snadno omývat tlakovým mytím a díky tomu, že odpuzují vodu, se ani v prašném prostředí nešpiní (nečistota se smývá současně s vodou).

Kompletní oprava a nátěr fasády pomocímateriálů Baumit. Realizace v Praze 7 (Schnirchova ulice), cena 800 000 Kč.

Ze všech předností ovšem logicky vyplývá jedna nevýhoda, silikonové omítky jsou nejdražší. Bohužel však mají ještě jednu slabinu: ve srovnání se silikátovými omítkami nedokážou trvale vzdorovat řasám, mechům a plísním. Přídavek fungicidů je zde nutný, ale ani to neúčinkuje jako trvalá ochrana fasády před mikroorganismy.

Moderní modifikace

Existuje tedy ideální, svými vlastnostmi dokonalá omítková směs? Snaha o nalezení „svatého grálu“ mezi fasádními omítkami pokračuje. V současné době se hledá optimální poměr kombinace dvou organických pojiv.

Akrylátové omítky s nízkým přídavkem silikonu se nazývají siloxanové a používají se především na polystyrenové zateplení. Mezi jejich cenné vlastnosti patří nejen souběh vodoodpudivosti, paropropustnosti a samočisticího efektu, ale rovněž skutečnost, že nabízejí zcela extrémní odolnost vůči řasám, mechům i plísním.

Kompozitní dřevo: elegantní obklad fasády z prken Atmosphere. Ta tvoří ze 2/3 dřevní moučka smrku a borovice, z 1/3 polymer HDPE. Výsledná podoba prkna vzniká procesem koextruze (potažení polymerem), který materiálu dodá dlouhou životnost, stálobarevnost a odolnost vůči UV záření.

Podobně perspektivní kombinací jsou také omítky silikon-silikátové. V tomto případě tvoří hlavní pojivo silikát, ale přidává se do něj silikon. Tím omítková směs dosahuje vyšší míry pružnosti, vodoodpudivosti a odolnosti proti zašpinění. Příjemným bonusem může být nakonec i cena: Jsou sice dražší než minerální, akrylátové a silikátové omítky, ale ve srovnání se silikonovými omítkami zůstávají přece jen levnější.