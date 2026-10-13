„Záměr vznikl jako průsečík potřeb, omezení a kvalit daného místa. Zadání bylo prosté: jednoduchý, přístupný dům otevřený okolnímu prostředí. Výzvou se stalo umístění na velmi svažitém pozemku, usazení do terénu i nekonvenční montovaná nosná ocelová konstrukce,“ popisuje architekt Mňačko.
Inspirace památníkem
Technokraticky prostý exteriér do architektury Zlína zcela zapadá. A to i interiérem, který i barevně připomíná Památník Tomáše Bati.
„Sytě červená podlaha, která se line jako jednotící linka jednotlivými prostory domu, je doplněna o modré prvky kuchyně a obkladů sanitárního vybavení. Materiálové pojetí si rovněž bere inspiraci v modernistické architektuře, především užití jednobarevného linolea v kombinaci s velkoformátovým zasklením,“ popisuje Daniel Mňačko.
Dům nijak neomračuje plochou, dispozice 4+kk nabízí jen něco málo přes 100 m2, to kvůli požadavku na bezbariérový přístup v kombinaci s malou parcelou. Při navrhování bylo tedy nutné pečlivě promyslet každý detail.
Výsledek? Podlouhlé uspořádání s hlavním obytným prostorem a terasou na jedné straně a obytnými místnostmi a hygienickým zázemím na straně druhé. Stavba má ideální orientaci místností: obytné místnosti směřují na jih a pobytová terasa na jihozápad.
Nosná konstrukce
Architekt navrhl nosnou konstrukci se železobetonovým suterénem a vykonzolovanou základovou deskou, na níž je umístěna právě lehká ocelová konstrukce.
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„Tento přístup si vyžádal řadu atypických detailů, především z hlediska tepelně izolačních vlastností. Zároveň však umožnil provedení velkorysého obytného prostoru a nepřerušovaného výhledu skrze velkoformátové zasklení, což je nepochybně největší kvalita celého prostoru,“ hodnotí svůj návrh architekt Daniel Mňačko.
Svůj projekt přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – Novostavba. Do již 12. ročníku soutěže Interiér roku, ocenění s nejdelší historií ze soutěží v ČR i SR, které se věnují interiéru, mohou architekti a interiéroví designéři přihlašovat projekty, které vznikly v průběhu roku 2026, a to až do 28. února 2027.