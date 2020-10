Venkovní rolety či žaluzie vám ušetří až 30 procent nákladů na topení

Nové energetické vyhlášky kladou stále vyšší důraz na redukci úniku tepla i na zabránění přehřívání interiérů, protože vytápění či naopak chlazení představuje obrovské nároky na energii, a tedy i na finance.

Pokud je dům vybavený i slunečními či větrnými čidly, žaluzie se samy přizpůsobí podmínkám.

„V některých provozech se za chlazení už dnes vydává víc peněz než za vytápění. To souvisí jednak s tím, že se celkově proměňuje počasí, ale také je třeba speciálně chladit například serverovny,“ vysvětluje Tomáš Kaláb z developerské firmy Kaláb.

V zimě zase představuje únik tepla standardními okny a dveřmi až 40 procent z celkové ztráty tepla. „Venkovní rolety, které vytvářejí mezi oknem a pancířem další izolační vrstvu, tak dokážou snížit náklady na vytápění až o 30 procent,“ vysvětluje Filip Šimara, obchodní ředitel největšího českého výrobce stínění Climax.

To vše vede k tomu, že zájem o venkovní stínění stále stoupá, letos se v tuzemsku prodeje výrobcům výrazně zvedly, některým o sedm až osm procent v porovnání s předchozím rokem. Byla to sice i reakce i na loňské horké léto (průměrná teplota od června do srpna činila 19,6 °C, letos „jen“ 17,6 °C), ale i tak se zájem o stínění v posledních letech stále zvyšuje.

„Nahrává k tomu i vlna veder, která potvrzuje, že bez stínící techniky se nedosáhne tepelné pohody v bytech ani v kancelářích,“ říká Ladislav Souček, předseda představenstva Svazu podnikatelů ve stínící technice. O tom, že venkovní stínění není móda, ale důležitý stavební prvek, svědčí nejlépe to, že na ně lze získat i dotaci díky programu Nová zelená úsporám.

Exteriérové stínění doplněné o sluneční a větrná čidla dokáže ušetřit svému majiteli nemalé částky. „Když začne pálit slunce, venkovní žaluzie nebo markýzy se slunečním čidlem se automaticky stáhnou a zabrání přehřátí interiéru i terasy,“ ,“ vysvětluje Filip Šimara.

Při revitalizaci panelových domů je velmi vhodné zateplit nejen fasádu, ale použít i předokenní stínění.

A pokračuje: „Okna před krupobitím a větrem zase ochrání venkovní rolety, kdy větrné čidlo vyšle signál k pohonu, aby se rolety automaticky zatáhly. Za slunečného počasí v zimě zase pomohou automaticky vytažené žaluzie nebo rolety domácnost vyhřát.“

„Exteriérové stínění doporučujeme u novostaveb i při revitalizaci panelových domů, kde se nám daří díky němu snižovat teplotu v létě o pět i více stupňů Celsia. Lidé musí počítat také s tím, že se i neustále zpřísňují vyhlášky a normy, stát má třeba zájem, aby se co nejméně používaly klimatizace, “ upozorňuje Robert Šafránek, energetický specialista ze společnosti Stopterm.

Chytré ovládání venkovních rolet a žaluzií

Venkovní rolety a žaluzie představují velmi efektivní zábranu před přehříváním interiéru v létě, v zimě zase brání úniku tepla skrz okno a minimalizují tepelné ztráty. Navíc chrání soukromí, izolují hluk a zvyšují bezpečnost, lze je vybavit i pojistkou proti vytažení. Díky integrované síti proti hmyzu řeší také problémy s obtížným hmyzem.

Zákazníci jsou však stále náročnější, i pokud jde o ovládání. „Každým rokem roste obliba motorizovaného ovládání, nejvíce to je vidět u venkovních žaluzií, u kterých je motorizace využívaná v téměř 96 procentech. U rolet je pak podíl nižší, motorizovanou variantu preferují dvě třetiny uživatelů,“ tvrdí Petr Přichystal ze společnosti Lomax.

První pojistka žaluzie Protal znemožňuje, aby pancíř vytáhl někdo nepovolaný. Druhá při automatickém stahování rozpozná jakoukoli pevnou překážku, a brání tak před vznikem škod a úrazů.

Pohon s vhodným příslušenstvím je navíc i významnou překážkou násilného otevření. Řada inteligentních roletových pohonů nabízí funkce, jako je rozpoznání překážky, ochrana proti přimrznutí a ochrana proti vloupání.

Stále častější je také ovládání stínění pomocí dálkového ovladače, což oceníte zejména v případě rodinných domů.

O krok dál před dálkovým ovladačem budete s intuitivní aplikací ve svém chytrém telefonu nebo tabletu. Celou domácnost tak snadno zastíníte na jeden dotyk.

Nikdy není pozdě

Pro novostavby představují ideální řešení roletové schránky schované do fasády a připravené k omítnutí pro novostavby. „Podomítkové rolety nevytváří žádné tepelné mosty způsobené montáží před oknem. Venkovní revizní klapka umožňuje snadné servisní zásahy a případné opravy je možné provést rychle a čistě. U podomítkových rolet je vyšší tepelná a zvuková izolace než u běžných zděných schránek, schránek v překladu a nadokenních provedeních,“ vysvětluje Filip Šimara z Climaxu.

Že už máte postaveno a na výměnu oken se nechystáte, takže venkovní stínění tak už nelze řešit? Není to pravda. Na trhu najdete u některých výrobců venkovní stínění uzpůsobené pro pozdější montáž, které lze pořídit prakticky kdykoliv.

Venkovní žaluzie Vekra Komfort lze namontovat i dodatečně.

„Systémové řešení žaluzií Vekra Komfort lze montovat i dodatečně. Tvoří je totiž samonosná konstrukce, která se kotví z exteriéru přímo na okenní rám, a nezasahuje tak do ostění. Žádné nákladné stavební úpravy tak nejsou potřeba,“ vysvětluje David Šejvl, manažer divize stínění značky Vekra. Dodatečné řešení nabízí i Climax.

Které barvy vedou

Trendy z hlediska barevných odstínů exteriérového stínění lze sledovat i v globálním měřítku. Podle Štěpánky Lubinové, výkonné manažerky Svazu podnikatelů ve stínící technice, zejména evropský kontinent ukazuje, že severské státy sahají více po temnějších a sytějších barvách.

Spotřebitelé na jihu Evropy volí naopak spíše okrové a zemní tóny. Střední Evropa inklinuje i k odstínům žluté a oranžové. Zároveň sem proniká i trend technických barev, jako je například ocelově nebo antracitově šedá a béžová.