Do práce mohou jít v pantoflích, domov i kancelář mají hned vedle sebe

Rodinné a firemní sídlo společnosti Eko Modular nepředstavuje jen návrh staveb a interiéru kanceláří a domu, ale také netradiční příběh a zadání.

Když se manželé Juřenčákovi před pár lety rozhodli koupit pro svou firmu na modulární dřevostavby starší areál, dovezli si také jeden modulární dům pro sebe. Do areálu se nastěhovali nejprve provizorně, ale pak se rozhodli zde zůstat.

„Zanedlouho po nastěhování nás oslovili s požadavkem, zda bychom jim navrhli koncept budoucího rozvoje celého areálu. Byli jsme nadšení z tohoto přístupu. Firemní areály totiž většinou rostou bez pevné koncepce a strategie, což pak obvykle dojde do bodu, který už není udržitelný a kdy je nutný velký a nákladný zásah. Areál jsme proto navrhli tak, aby byl flexibilní pro budoucí rozvoj a adaptabilní na různé provozní potřeby,“ popisuje architektka Monika Zvonková ze studia Semela Ateliers.

Projekt autoři přihlásili do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Veřejný interiér (kanceláře, huby a coworkingová centra).

Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Uzávěrka byla 22. února 2025, výsledky budou vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Přehledně a prakticky

„Od vjezdu do areálu je už na první pohled jasně definováno, kam kteří návštěvníci a zaměstnanci směřují; zjednodušuje to přístup do klíčových částí,“ upozorňuje architektka Zvonková.

„Centrem“ areálu se stala Administrativa, tedy hlavní sídlo firmy, které bylo realizováno jako jedna z prvních staveb. Následoval rodinný dům, jenž na ni navazuje. Stavba je pojata v duchu toho, co firma dělá, tedy modulární dřevostavby. Z venku je modulární budova opláštěna dřevem.

„Měli jsme příležitost navrhnout také interiér obou budov. Jeho koncept vychází ze samotné modulární dřevěné konstrukce, minimalismu a kvalitních materiálů. Celý vstupní prostor a jednací místnost, kam se obvykle dostane každá návštěva, jsme pojali v jednom materiálu,“ vysvětluje Monika Zvonková.

A pokračuje: „Ve světlé stěrce nejsou pouze všechny povrchy, ale také například recepce. Ostatní nábytek je pak ve dřevě. Další část budovy, konkrétně všechny kanceláře, jsou pak opět minimalisticky ve dřevě, v kombinaci s bílým nábytkem.“

V dlouhé chodbě ve výrazně horizontálním objektu Administrativy nechali architekti celou jednu stěnu obložit zrcadlem, aby se opticky rozšířila.

Uživatelé i návštěvy si mohou díky velkému prosklení ve všech částech interiéru užít výhledy do zahrady. „Zážitek při návštěvě sídla je tak nejen vizuální, ale provází ho také vůně použitého dřeva,“ dodává na závěr Monika Zvonková.