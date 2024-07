Dřevěný dům je splněným snem majitelů. „Opisovali“ ve Skandinávii

S jasnými představami a mnoha přáními oslovil manželský pár architektonickou kancelář ROSA architekt, kterou „po očku“ sledovali již delší dobu a její práce se jim velmi zamlouvala. Navíc nešlo o jejich první dům, a tak přesně věděli, co chtějí.

Krytá terasa chrání před sluncem i deštěm.

„Ještě před módní vlnou skandinávského stylu jsme byli nadšeni ze staveb, které jsme při návštěvách severských zemí viděli. Tam vznikla i naše myšlenka jednoduchého, moderního srubového domu,“ vzpomíná investorka na období plánování jejich vysněné novostavby.

Masivní dřevo jako hlavní stavební materiál

Investoři si kromě jiného přáli dům bezbariérový a s odděleným bydlením pro studující dospělou dceru. „Lákala nás představa žít v domě, kde struktura dřeva na stěnách je ta nejkrásnější dekorace, navíc se všemi výhodami, které nabízí bydlení ve srubovém domě,“ shodně konstatují oba manželé.

Pro dodávku srubové části domu vstoupila do hry finská značka Kontio, kterou v České republice zastupuje společnost Finutea. Masivní dřevo jako hlavní stavební materiál novostavby se tak stalo definitivně konstrukčním řešením.

Hlavní obytná místnost je osvětlená velkými okny z obou stran

Zda takové množství dřeva v interiéru nepůsobí až příliš stísněným dojmem? Toho se nikdo nemusí bát. Architekti a designéři často a rádi používají pro optické odlehčení vnitřních prostor otevřený strop v obytné části. Vzniká tak vzdušná galerie a obývací pokoj pak nabízí impozantní pohled na konstrukci střechy.

V případě tohoto domu byly však pro stropní konstrukci použity sádrokartonové podhledy se zabudovanými bodovými světly. Toto řešení celkově krásně prosvětluje celý interiér. Nižší strop navíc působí útulným dojmem.

Tak šel čas

Projektová dokumentace dřevěného domu byla dokončena už v polovině roku 2018 a ještě tentýž rok se přistoupilo k realizaci. Srubový dům byl navržený ve tvaru písmene L, jako dvě na sebe navazující hmoty. Má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží a sedlovou střechu orientovanou souběžně s přilehlou komunikací. Zastřešený pěší přístup k domu se stal součástí parkovacích stání, která na něj navazují.

Podzemní podlaží není z ulice vidět, nad terén vystupuje pouze její severovýchodní část potažená betonovou omítkou. K dřevěné nadzemní části domu přiléhá objekt skladu a zastřešených stání. V těchto místech je střecha plochá a fasáda opláštěná cementovláknitými deskami v antracitové barvě.

Sedlová střecha posloužila k umístění solárních panelů

Pro roubenou část stavby byla použita patentovaná technologie SmartLog založená na konstrukčním řešení z CLT trámů, v tomto případě o tloušťce 205 mm.

Pro výrobu CLT trámu SmartLogTM se využívá dřevo s certifikací PEFC z arktické borovice, která hojně roste na severu Finska nedaleko polárního kruhu. Patentovaný unikát kombinuje nejlepší kvalitu trámové konstrukce s technologií CLT.

Celá konstrukce z těchto masivních trámů zůstává difúzně otevřená, což je jedna z hlavních přidaných hodnot bydlení v dřevěném domě. Dřevěné kolíky a závitové ocelové tyče umístěné uvnitř zdí zaručují pevnou strukturu. Obvodové stěny srubového domu jsou zakončeny nárožím typu Neo corner.

I pro tento dřevěný dům bylo potřeba pečlivě rozplánovat veškeré rozvody elektřiny a umístění zásuvek a spotřebičů. Prostupy pro rozvody elektřiny se totiž do jednotlivých trámů dělají už ve výrobě. Díky prefabrikovaným trámům s přesnými profily a inteligentnímu řešení spojů pak dům roste doslova před očima.

Výstavba domu na klíč trvala rok a půl, a tak se mohli hrdí majitelé ikonické dřevostavby koncem roku 2019 konečně nastěhovat.

Večerní osvětlení zahrady je velmi působivé.

Z tužky zkušených architektů

Zkušené architektonické duo mající za sebou nespočet vydařených realizací se projektu ujalo od A až do Z. Ke klientům přistupovali vždy s respektem k jejich individuálním požadavkům, v souladu s kvalitou a spolehlivostí jim vlastní a ochotně zastřešili celý projekt.

A co je největším pohlazením pro uši architektů i realizační firmy? Když vám klient na dotaz, co by s odstupem času udělal lépe, odvětí: „Dům nám vyhovuje ve všech ohledech a marně přemýšlím, co bychom udělali jinak. Žijeme v působivém domě s unikátní atmosférou.“

Otázky pro architekty z studia Rosa architekt

Jaké bylo vaše první setkání se stavebníky?

Klienti přišli s jasnou představou o svém budoucím domě. Zprvu nás požadavek na roubený dům zaskočil. Do té doby jsme navrhovali pouze jeden dům roubený z cedru, ten byl však umístěn v otevřené krajině a na předměstí by se nehodil. Některé detaily a zejména nároží s přesahy trámů roubených domů jsou poměrně rustikální, a to v tomto případě regulační plán zakazoval. Nicméně systém SmartLogTM v kombinaci s nárožím NeoCorner nám umožnily navrhnout opravdu moderní dům bez jakýchkoli kompromisů. Navíc dům, který má velmi osobitý charakter a voní.

Vstupní část domu

Jak jste pracovali s představami, které měli stavebníci o svém budoucím domě? Jako u řady našich dalších domů i zde šlo o druhý dům, stavbu pro pár s odrostlými nebo odrůstajícími dětmi. Takový pár obvykle přesně ví, co potřebuje, ví, co u předchozího domu fungovalo a co je třeba udělat jinak. Tak tomu bylo i zde.

Naším hlavním úkolem bylo sladit tyto představy s možnostmi svažitého pozemku a regulačním plánem předepisujícím uliční čáru, sedlovou střechu i její sklon. Pozemek má přístup z jižní strany a od ní se poměrně prudce svažuje k severu. Bylo tedy zřejmé, že obytná zahrada a do ní směřované velké otvory budou orientovány k jihu, a tudíž ke komunikaci.

Klíčem k vyřešení problému, tedy posunutí obytné části domu dále od komunikace a zvětšení zahrady, byl další z požadavků investora, a to vytvoření tří zastřešených stání a umístění skladu na sportovní vybavení a zahradní techniku. Ty jsme orientovali kolmo k domu. Tím jsme mohli dům posunout dále od uliční čáry a současně oddělit příjezd k domu od zahrady.

Proč padla volba právě na konstrukci Kontio?

Původně jsme začínali projekt s jiným dodavatelem dřevěné části domu, ale spolupráce vázla. Naštěstí klient včas identifikoval problém a pro dodávku dřevěné konstrukce zvolil Kontio. Pak už bylo vše v pořádku.

Budoucnost výstavby

CLT trámy – křížem lepené – představují budoucnost dřevostaveb a výstavby nejen v zahraničí, ale i v ČR. Z pohledu možností, recyklovatelnosti, rychlosti stavby, zdravého vnitřního prostředí, ale také uhlíkové stopy, což je velmi podstatný aspekt výstavby a do budoucna na něj bude kladen stále větší důraz, se systém výstavby z CLT trámů jeví jako ideální volba.

CLT křížem lepené trámy využívají všech pozitivních mechanických vlastností dřeva, a ty negativní dokonce eliminují. Obrovskou výhodou je rozměrová stálost těchto trámů ve všech směrech, zachování difúzní otevřenosti konstrukce a samozřejmě pocitová teplota, která je podle výzkumů o dva stupně vyšší než ve zděné konstrukci.

Ložnice má jako jedna z mála místností na podlaze koberec.

Navíc, i když mluvíme o trámové konstrukci, tak díky tomu, že jde o CLT trám, stavba může být velmi moderní a je možné se zcela vyhnout rustikálnímu vzhledu a detailům. Dřevo zůstává pohledové zevnitř i zvenku. Dům z CLT trámů je možné realizovat ve zcela moderním vzhledu bez nutnosti jakýchkoli kompromisů.

Severská borovice potřebuje pro kvalitní růst správné geoklimatické podmínky včetně neznečištěného životního prostředí. Severní Finsko, místo, kde se domy Kontio vyrábějí, poskytuje ideální geologické a klimatické podmínky. Drsné podmínky mrazivých zim a krátkého nordického léta formují pomalu rostoucí dřevo severské/polární borovice, vyznačují se těsnými, jednoletými letokruhy. Díky této charakteristice získává severská/polární borovice unikátní vlastnosti, které z ní činí nejhouževnatější a nejodolnější stavební materiál pro dřevostavby z lepených trámů.

Ještě předtím, než je materiál dodán na staveniště, je během 21 dní ve speciálních sušicích komorách dřevo postupně vysoušeno na 18 % vlhkosti. Dřevo se vysouší postupně, aby nedošlo k poškození ligninu a dřevo tudíž zůstane i nadále pružné.

Prostorná koupelna má nádherný výhled do zahrady.