Dvojdům v Krušných horách s modřínovou fasádou nabízí nebývalý luxus

Ve stínu Krušných hor, kde každá stavba podléhá výzvám krajiny i klimatu, vznikl projekt, který s místem téměř splývá. Je to dvojdům, který se nesnaží dominovat, ale naopak: stojí klidně v terénu, respektuje jeho rytmus a dává svým obyvatelům možnost pozorovat hory v jejich plné síle.
Architektonický přístup k budově stojí na kombinaci soudobého minimalismu s tradicí horské architektury a zároveň pracuje s detaily, které zvyšují komfort bydlení. | foto: Ondřej Holub

Klíčovou inspirací návrhu architektů z ateliéru BekArch byly právě pohledy do okolní krajiny. Práce s přesnými souřadnicemi umožnila umístit okna v obou štítech domu tak, že dvě hlavní hory regionu, Klínovec a Fichtelberg, vytvářejí optický střed pohledu přímo od jídelního stolu.

„Chtěli jsme, aby výhled nebyl pouhou náhodou, ale pevně daným kompozičním prvkem. Aby se příroda stala každodenním obrazem,“ vysvětluje Jan Bek, zakladatel ateliéru BekArch.

Celek spojuje tradiční zděnou technologii s moderními prefabrikovanými prvky. Střecha se sklonem 40 a 7 stupňů je z falcovaného plechu v barevné shodě s přízemím domu. To celou stavbu vizuálně uzemňuje a vytváří pevný základ.

Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Modřínové dřevo ve službách hor

Návrh dvojdomu byl od počátku formován jeho lokalitou, tedy horským prostředím, které klade na stavbu specifické technické i estetické nároky. Architekti proto přizpůsobili podobu domu nejen panoramatům, ale také klimatickým podmínkám, jež určily výběr materiálů i konstrukční řešení.

„V horských oblastech je zásadní pracovat s materiály, které snesou extrémní klima. Sibiřský modřín proto byla volba, která se nabízela sama,“ říká jeden z autorů návrhu, Martin Kříž z ateliéru BekArch. Tento druh dřeva roste v drsných podmínkách, je hustý, pomalu rostlý a bohatý na pryskyřici, která jej přirozeně chrání před hnilobou, plísněmi i hmyzem. V horských oblastech si zachovává tvarovou stálost a dlouhou životnost.

Architektonický přístup k budově stojí na kombinaci soudobého minimalismu s tradicí horské architektury a zároveň pracuje s detaily, které zvyšují komfort bydlení.
„Modřínová fasáda, ponechaná bez povrchové úpravy, získá postupem času jemnou stříbrnošedou patinu, což byl náš záměr,“ doplňuje Martin Kříž. Dřevěný obklad od firmy Dřevoobchod K&C umožňuje stavbě organicky splynout s okolní krajinou.

Nepravidelný rytmus prken dvou šířek se propisuje i do samotného interiéru, a to v podobě podlah, či stěn společných prostor. Jednotlivé prvky tak navzájem navazují a vytvářejí celistvou přírodní linku napříč celým objektem. Suterénní podlaží naopak kombinuje plechový obklad a gabionové koše.

Svůj sen o bydlení si splnili chaletem na samotě v Krušných horách

Od země k nebi

V suterénu obou domů jsou garáže a technické zázemí. Přízemní byty mají přímý kontakt s terénem, podél celé délky bytové jednotky je možné využít k odpočinku soukromou terasu s vířivkou. Architekti zvolili speciální terasovou dřevinu thermojasan od firmy Soliter parket.

První patro disponuje vlastním zadním vstupem na zahradu. Tento nenápadný detail díky výškovému rozdílu terénu vytváří příjemnou míru soukromí a zároveň zachovává optickou blízkost s okolím.

Podkrovní byty nabízejí kouzlo starých chalup, interpretované moderním jazykem. Stropy s přiznanými krovy a velké plochy prosklení vytvářejí prostor, ve kterém se naplno ukazuje ústřední motiv celého domu, výhled.

„Dům jako celek je o pocitu, prostoru a světle. Když jsme jej navrhovali, věděli jsme, že chceme primárně docílit příjemné horské atmosféry,“ doplňuje Štěpán Schich ze studia BekArch.

Jednotlivá patra domů propojuje schodiště ozvláštněné netradičním detailem, znázorňujícím nadmořskou výšku, ve které člověk právě je. Dům má podlahové vytápění ve všech obytných podlažích, které zajišťuje rovnoměrnou tepelnou pohodu bez vizuálního zatížení prostoru.

Všechny stejné, každý svůj

Interiéry vycházejí z jednotného koncepčního stylu, existují mezi nimi však jemné nuance, které jim dodávají osobitost. „Drželi jsme se sjednocené atmosféry, ale u každého bytu jsme pracovali s lehce odlišnými odstíny dřeva, truhlářskými prvky nebo typem sériového nábytku,“ vysvětluje architekt Bek.

Prostorná vstupní chodba bytu zaujme čistými liniemi. Skryté bezobložkové zárubně interiérových dveří umožnily vzniknout na pohled ničím nerušenému jednolitému povrchu betonové stěrky. Z chodby lze vstoupit do dvou oddělených ložnic, koupelny i toalety. Ložnice je zařízena účelně a jednoduše: najdete v ní pohodlné dvoulůžko, dostatek úložných míst v podobě vysokých vestavných skříní a dekorace v příjemných zemitých tónech.

Pořídili si druhý domov na horách, mají zde pohodlí po celý rok

Vybrané stěny interiéru, například za čelem postele či následně v hlavní obytné zóně za televizí, byly záměrně upraveny tradiční technikou nahazované vápenné omítky.

„Tento postup, původně typický pro horské oblasti, dodává prostoru autentickou texturu a nenápadnou patinu, která připomíná atmosféru starých staveb. Vápenná omítka je nejen esteticky výrazná, ale také ekologická, difuzně otevřená a snadno opravitelná, takže interiéru propůjčuje přirozenou krásu i dlouhodobou funkčnost,“ objasňuje architekt Martin Kříž.

Koupelna rozhodně zaujme spojením přírodních materiálů a moderní funkční estetiky. Prostornou umyvadlovou skříňku s netradičním kamenným umyvadlem z oblázkového kamene od značky Kave Home doplňuje moderní nerezová baterie.

Velkorysé velkoformátové zrcadlo prostor opticky zvětšuje. Pro dokonalý odpočinek lze využít samostatně stojící vanu nebo prostorný walk-in sprchový kout. Do koupelny se vešla také vestavná infrasauna, která nabízí další vrstvu komfortu a relaxace.

Místo k setkávání

Hlavní obytný prostor je ukázkovým příkladem současného minimalistického designu, který stojí na harmonii přírodních materiálů, čistých linií a tlumené barevnosti. Propojuje kuchyň, jídelnu a obývací část do jednoho plynulého celku, aniž by jednotlivé zóny ztrácely vlastní charakter.

Opět zde dominují zemité tóny a přírodní dřevo, které společně vytvářejí klidnou, vyváženou atmosféru. Matné povrchy kuchyňské linky působí elegantně a sofistikovaně, zatímco dřevěný strop a podlaha dodávají prostoru teplo a autentičnost. Kuchyňská sestava je navržena tak, aby co nejvíce splývala v jednolitý celek.

Praktický jídelní stůl, k němuž se pohodlně vejde i větší společnost, zaujme robustní dřevěnou deskou a kovovým podnožím. Doplňuje jej kombinace židlí v přírodním a černě lakovaném dřevě. Obývací části dominuje pohodlná sedací souprava.

Příjemnou atmosféru, jako stvořenou pro čas strávený s rodinou či přáteli, doplňuje vestavný krb. Co však při vstupu do obývací části upoutá nejvíce, jsou velkoformátové okenní portály, které opět podtrhují hlavní myšlenku celého domu, propojení s přírodou díky výhledům.

Horská chata v Orlických horách láká na všechny možné požitky

V souladu s divokou přírodou

Návrh domu vznikal v těsné spolupráci architektů a investorů, bez přebytečného tlaku či zásahů, ale s otevřeným dialogem na každém kroku. „Spolupráce byla velmi příjemná. Koncept domu i interiérů jsme řešili společně a průběžně konzultovali detaily i případné odchylky,“ shrnuje Jan Bek.

Technické údaje

Lokace: Krušné hory

Rok realizace: 2025

Podlahová plocha: každé 3+kk o rozloze 103 m²

Vytápění: podlahové vytápění

Stavební materiály:

  • Svislé nosné konstrukce: keramické tvárnice Porotherm 30 Profi
  • Vnitřní nosné zdivo: cihly Porotherm 30 AKU Z Profi
  • Svislé nenosné konstrukce: příčkovky Porotherm tl. 145 mm
  • Překlady ve vnitřních nosných zdech: nosné překlady Porotherm KP7
    • Vodorovné konstrukce: železobetonové panely Spiroll vyztužené podélnými předpjatými lany
  • Výrobci a dodavatelé:
    • Realizační firma: Mudicon s.r.o.
    • Okna: Kalibra Nova
    • Střecha a plechové obklady: PREFA Aluminiumprodukte
    • Dřevěný obklad/fasáda: Dřevoobchod K&C
    • Podlaha terasy: Soliter Parket
    • Vstupní dveře a vrata: Kalibra Nova
    • Vířivky: Spa & Wellness
    • Zámečnické konstrukce: Marek Týc
Autoři

Studio BekArch: Ing. arch. Jan Bek, Ing. arch. Martin Kříž a Bc. Štěpán Schich

Architektonický ateliér BekArch se věnuje jak návrhům rezidenčních staveb, tak tvorbě komerčních a soukromých interiérů. Z toho plyne i rozdělení portfolia do sekcí House, Private a Social.

Ateliér klade důraz na komplexnost služeb, kromě projekční fáze jsou schopni domluvit i odzkoušené dodavatele a pomoci klientovi s realizací. Ve své tvorbě se snaží dosáhnout maximální funkčnosti a vizuálně prostory sjednotit.

