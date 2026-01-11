Koncept domu vychází z klasického venkovského archetypu. Základní hmota se sedlovou střechou je ovšem pragmaticky doplněna obdélníkovým kubusem, přičemž toto prolnutí dvou hmot vychází z vnitřního uspořádání a je tedy patrné i v interieru.
Dům stojí v těsné blízkosti vodní plochy, celé hlavní přůčelí domu je proto plně proskleno tak, aby umožňovalo přímý kontakt s exterierem.
Hlavní obytný prostor je řešen velkoryse. Díky tomu, že je celý otevřený až do stropu, je prostor i přes malou podlahovou plochu překvapivě vzdušný. Ve spodním podlaží je navržena kuchyňská linka, jídelní stůl a klidová zóna. V horním patře se nachází postel a pracovní kout. Ten je umístěn čelem k prosklení, pracovna tedy nabízí uklidňující výhled na vodní plochu. Obě patra spojuje subtilní ocelové schodiště s dřevěnými podstupnicemi.
V druhé části je navržena relaxační část, koupelna s přechodem do sauny. Sauna má rovněž velkorysé prosklení směrem k rybníku.
Nedílnou součástí celkového designu je zahrada. Břeh byl zpevněn kamennými valouny, které lemují písčitou pláž. Kamenné prvky se objevují dále v zahradě ve zpevňující zídce, a kamenné obložení se dostává ke slovu i na čelním průčelí domu.
Vnější vzhled domu je řešen velmi jednoduše a čistě, na fasádě je použita bílá omítka, na střeše je pozinkovaný plech v barvě antracitu. Celek je doplněn dřevohliníkovými okny.
V interieru se ke slovu dostávají nosné prvky. Ocelové I nosníky jsou přiznané, a jsou doplněny subtilním ocelovým schodištěm s dřevěnými podstupnicemi a dalším ocelovým nábytkem. Vše je doplněno dřevěnými prvky a barevně neutrálními doplňky. Hlavním interierovým motivem je totiž venkovní scenerie, která se mění doslova každou minutu a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru.
Návrh: 2018/2019
Realizace: 2020
autoři: boq architekti / Miroslav Stach / Jana Stachová
Zahrada: ing. Petra Novotná – atelier Koukol