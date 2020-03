Dům ve tvaru pyramidy stavěli deset let, nakonec jej stejně prodali

Na trhu s nemovitostmi se neobvyklý dům objevil v roce 2007, následoval prodej v roce 2014. Letos se zájemcům nabízí už potřetí. Unikátní stavba s výhledem na Malibu a údolí San Fernando stojí na pozemku, který má dva akry.

Pohled na dům ze západní strany

Je poklidnou svatyní míru a klidu. Majitelé si tady mohou užívat potěšení ze západu slunce s nádhernými výhledy téměř z každé místnosti v domě, včetně kouzelné „královské komnaty“ – manželské ložnice na vrcholu pyramidy. Nechybí ani ovocný sad, včelí úly a skleníky pro pěstování zeleniny.

Netradiční dům pro nekonvenční majitele

Neobvyklé styly architektury odjakživa přitahovaly nekonvenční lidi. Původní stavitele, Billa a Sally Fletcherovy, spojoval kromě vzájemné lásky i zájem o fotografické záznamy vesmíru a nočního nebe.

Zajímala je i architektura a touha zjistit, jaké by to bylo žít v budově podobné pyramidě egyptských faraonů. Skoro deset let strávili výzkumem, zvládnutím místních stavebních předpisů, povolením stavby a samotnou výstavbou.

Dům o 353 m2 má tři ložnice a tři koupelny. Je zde pracovna s knihovnou, velký obývací pokoj a samozřejmě kuchyň s moderními spotřebiči. Unikátní, v prostoru se „vznášející“ spirálové schodiště, vede do soukromí manželské ložnice.

Základ pyramidy tvoří čtverec 20×20 m, kterému odpovídá i dvacetimetrová výška stavby. Silné stěny ukrývají tepelnou izolaci, elektrické kabely, vodovodní trubky a vzduchotechniku.

Exteriéry jsou obloženy klasickými materiály pro ochranu stěn a zastřešení budov. Okna tvoří vícevrstvé sklo, včetně UV ochrany. Hlavní strana konstrukce je nasměrovaná na severní magnetický pól.

K obydlí patří garáž pro dvě auta, temná komora pro klasické zpracování fotografických snímků, dílna a prádelna. V připojené čtverhranné budově, připomínající lodní kontejner, jsou uloženy předměty, kterým šikmé stěny pyramidy nevyhovovaly.

„Nemohli jsme si dovolit ponechat prázdné prostory za nimi. V obytné části nám to nevadilo, ale v provozních místnostech by to bylo nelogické“, vysvětlovali manželé.

Schodiště do patra je hned za vchodem - ve vyšším věku je však vystoupat po něm dost náročné.

Prodej neobvyklých domů to však v Kalifornii nemá lehké. Bill to jednoduše vysvětlil: „Krása podobných domů se podobá nádherným ženám. Jsou nápadné, ale nijak zvlášť praktické. A skutečný problém nastává, podobně jako při rozvodu, když přijde čas rozloučit se s vysněnou představou.“

Tvar pyramidy je údajně i symbolem ezoterických sil s tajemnými účinky. V roce 1959 byl v Československu podán patent č. 91304, který tvrdí, že pokud je žiletka uložena pod tvarem pyramidy v jakékoli velikosti, její ostří se po každém oholení znovu samo nabrousí. Jaký vliv to má na milující se manžely, prozatím žádná studie nevyzkoumala.