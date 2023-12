Dům ve svahu je plný světla. Stal se součástí kopce, na němž stojí

Architekt Mason Kirby dostal za úkol vytvořit dům, který by využil plochu na strmém pozemku s přírodními stržemi a kritickou výškou a zároveň nabídl maximum prostoru.

Budova působí, jako by byla odjakživa součástí kopce.

Kirby vysvětluje: „Cílem nebylo jen stavět v kopci, ale stát se součástí krajiny, kopce samotného. Vybrali jsme proto materiály a povrchové úpravy, které by hladce splynuly s okolím, v kontrastu s domy ve španělském koloniálním stylu okolo.“

Tento soulad s přírodní krajinou je umocněn masivními základy a geotechnickým řešením, díky němuž budova působí, jako by byla odjakživa součástí tohoto kopce.

Světlo rozhoduje

Mason Kirby vytvořil „rytmus“ a posloupnost různých hmot. Podařilo se mu tak vytvořit přesahy pro zisky i minimalizaci slunečního záření. Parabolická okna umožňují pronikání světla hluboko do tmavších částí budovy.

Návrh obsahuje řadu střešních oken a světlíků, které přivádějí denní světlo do horní obytné části, ale také okna sahající od podlahy až ke stropu a několik teras, které nabízejí nejrůznější možnosti venkovní zábavy. To vše s nádherným výhledem do údolí.

Svah pokračuje i nad domem.

„Wright řekl: Nikdy nestavte dům na vrcholu kopce. Protože pak vypadá jako objekt vytvořený člověkem, který sedí na kopci. Vždy ho postavte do svahu, aby vypadal, že z kopce vystupuje jako jeho součást,“ říká Mason Kirby.

A doplňuje: „To nás přivedlo k návrhu vytvořit terasy, které poskytují víc venkovního místa a maximálně využívají přípustnou plochu.“

Návrh je přísný, pokud jde o schéma a strategii, s hlavní ložnicí na horním podlaží a přístupem na terasu, která vyčnívá ven do prostoru jako skokanské prkno.

Jídelna a kuchyň, obývací pokoj, dvě ložnice a koupelna tuto část doplňují. Ložnice mají přístup na střechu na pravé straně, na levé straně je ateliér zabírající prostor přes dvě a půl patra.

Prostorná koupelna je vybavena jak vanou, tak velkým sprchovým koutem.

„Podívali jsme se na projekt i z pohledu muzea Louise Kahna v Texasu, kde byly použity tři světlíky na střeše, které vytvářejí systém nepřímého osvětlení, které proniká do hloubky kopce,“ vysvětluje Mason Kirby. „Naším cílem bylo zajistit, aby každá místnost byla naplněna přirozeným světlem.“

Stromy i potok zůstaly

Projekt Funky Drummer byl náročný na schválení úřadů okresu Marin a prošel řadou připomínek. Významnou prioritou bylo například zachovat co nejvíc stromů, stejně jako zdejší potok, který občas vysychá a protéká na levé straně pozemku. Výsledkem je krásná rezidence, která plynule zapadá do krajiny, s terasami, které umocňují spojení s okolím.

„Funky Drummer dokazuje, že i ty nejstrmější kopce mohou být krásné a proměnit se ve svatyni klidu a pohody,“ dodává na závěr Mason Kirby.

Prostorné kuchyni dominuje velký ostrůvek.