Dům na samotě u jezera je nádherný, ale nesmíte se dívat na horory

V domě uprostřed divočiny si majitelé dopřávají výhledy na jezero z pohodlí domu velikými okny.

Vila Jägersro stojí v přírodní rezervaci Vättlefjäll na pozemku o ploše 9 000 m2, přibližně půl hodiny jízdy autem od Göteborgu. Při hledání místa pro svůj dům v této oblasti našli architekti Saga Karlsson a Edouard Boisse bývalou loveckou chatu, kterou však už nešlo zachránit.

„Skončili jsme s rozpadlou chatou, ale s naprosto fantastickým místem,“ vzpomíná Edouard Boisse.

Původní plán byl postavit skleněný dům, v němž se okolí „vkrádá“ dovnitř a interiér s exteriérem splývají. Jenže jednoho večera se rozhodli na pozemku utábořit. A to nebyl dobrý nápad, zvlášť když den před tím viděli horor... Vítr prohánějící se mezi stromy jim nedovolil spát a to, co jim připadalo přes den krásné, se v noci stalo strašidelným.

Hra světel a stínů

Přestože rodinný dům pro čtyři lidi má obytnou plochu pouhých 162 m2, vypadá mnohem větší. Je tomu tak především proto, že pokoje přecházejí jeden do druhého, aniž by se drahocenným prostorem plýtvalo na chodby. Atrium, které je integrované do domu ve tvaru obdélníku, je geniální nápad.

Jádrem domu je již zmíněné atrium prosklené ze dvou stran, aby přivedlo světlo do středu domu.

Otevírá dům do nebe a zaplavuje obytné i odpočinkové prostory světlem v každou denní dobu. Slouží také estetickému účelu: v závislosti na poloze slunce dochází ke hře světla a stínů. Navíc se celá krajina odráží ve velkoplošných oknech a posuvných dveřích, takže les a jezero vypadají dostatečně blízko na dotek.

Světlo přivádí do středu domu atrium

Když sestoupíte po schodišti, otevře se vám dům a vše vyvrcholí pohledem na jezero orámované černě natřenou dřevěnou konstrukcí. Hlavní obytné prostory jsou orientovány na jihovýchod a nabízejí výhled na jezero. Napravo je soukromější zóna s nižšími stropy a prostory pro spaní a práci.

Leštěné betonové podlahy sjednocují prostor a zároveň pomáhají odrážet světlo.

Jádrem domu je již zmíněné atrium prosklené ze dvou stran, aby přivedlo světlo do středu domu. Kuchyň, jídelna a obývací pokoj jsou umístěny v jediném otevřeném prostoru orientovaném na ranní slunce, večerní světlo se do místnosti dostává přes vnitřní nádvoří.

Leštěné betonové podlahy sjednocují prostor a zároveň pomáhají odrážet světlo. Středem kuchyně je samostatně stojící nerezový ostrůvek, který Boisse popisuje jako „materiál, jenž žije s počasím, některé dny vypadá šedě, jindy září.“ Stojí před řadou dřevěných skříní od podlahy ke stropu, které evokují okolní les.

Kuchyňská baterie je nadčasový KV1 od společnosti Vola, minimalistická baterie navržená Arne Jacobsenem, s povrchovou úpravou z broušené nerezové oceli, aby ladila s okolím.

Dvě ze tří ložnic domu mají výhled na hustý les na jihozápad od domu. „Tady můžeme ležet a pozorovat losy a jeleny,“ říká Boisse. „Naše dcera se však tmy bojí ještě víc, a tak se rozhodla mít svůj pokoj obrácený do atria. Večer můžeme ležet a mávat jeden druhému, my ve své posteli, ona ve své.“

Při pohledu od břehu jezera má dům přísnou geometrickou formálnost se třemi vnějšími lodžiemi rozdělenými trojúhelníkovými pilíři, uvnitř kterých jsou skryty okapové roury pro rozložitou střechu.

„Dopravit sem okna a dveře byla výzva, především kvůli jejich velikosti a izolované poloze domu,“ říká Thomas Harbom z realizační firmy Alufront. Hliníkový blokový okenní systém Schüco AWS 70 BS.HI, certifikovaný podle Cradle to cradle, splňuje ty nejvyšší energetické nároky a zároveň poskytuje maximální možnou transparentnost. Tmavé vnější rámy oken navíc vizuálně splývají s dřevem obloženou venkovní stěnou domu.

Velký jídelní stůl stejně jako výhled na jezero oceňují všechny návštěvy...

Villa Jägersro poskytuje teplo a přístřeší, aniž by to ohrozilo spojení s velkolepým okolím. „Splnili jsme si sen o bydlení v lese a výhled na les a jezero si můžeme užívat i z pohodlí domu. Proto nikde nemáme žádné obrázky ani obrazy. Okna pro nás rámují přírodu, je to jako naše osobní umělecká galerie,“ doplňuje majitelka a architektka Saga Karlsson.