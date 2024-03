Thomas Mann odmítl několik architektů, dům mu postavil německý emigrant

V roce 1940 zakoupil Thoms Mann parcelu o velikosti více než čtyři tisíce metrů čtverečních v městské čtvrti Pacific Palisades, na které zasadil sedm stromů. Podle nich pojmenoval nemovitost „Sedm palem“.

Pamětní deska vedle domu

Architektonické řešení domu se ukázalo jako složité. Není to jen dům, jinými slovy budova, v níž Mann napsal významná díla, jako jsou Doktor Faust a Svatý hříšník, je také portrétem jeho uměleckého temperamentu a měřítkem Mannova vztahu k jižní Kalifornii a k modernistickému hnutí architektury.

Vybíravý spisovatel

Z úpatí dlouhé příjezdové cesty na rohu San Remo a Monaco Drive je dnes mnohem obtížnější vilu uvidět, než když spisovatel původní část citrusového sadu koupil na začátku čtyřicátých let minulého století. Vjezd otevírá kovová brána a lemuje řada vzrostlých stromů. Na úrovni ulice je pozemek zaplněný sbírkou neprůhledných živých plotů.

Než slavný spisovatel začal se stavbou, provedl pečlivý výběr předních architektů Los Angeles. Nedokázal se dohodnout s Paulem László a v říjnu 1940 odmítl projekt Franka Meline. Návrh manželky zaměstnat Paula Lestera Wienera byl také brzy opuštěn.

Přestože znal architekta Richarda Neutru osobně (Neutra doprovázel Manna na architektonické cestě po Los Angeles v roce 1938, aby mu ukázal některé vlastní stavby), rozhodl se s ním nespolupracovat. Mannovi se nelíbila Neutrova modernistická architektura, kterou ve svém deníku nazval „kubistickým stylem skleněné krabice“.

Pergola kryje část terasy.

Koncem roku 1940 Mann najal architekta Julia Ralpha Davidsona, který 4. ledna 1941 předložil první návrhy. Byl to německý emigrant, který se později prosadil uznávanými projekty tří domů v rámci poválečného programu studií architektury sponzorovaných časopisem Arts & Architecture.

Stavba začala v červnu 1941 a v únoru 1942 byla připravená k nastěhování. Vše v ceně dnes „směšných“ přibližně 30 tisíc dolarů. Nakonec byla obytná plocha podlouhlé dvoupodlažní budovy o velikosti 400 m2 postavená v takzvaném mezinárodním stylu.

Interiér podle emigranta

Vnitřek navrhl interiérový architekt Paul Huldschinsky, který emigroval z Berlína. Mezi místnosti v přízemí patřila pracovna Thomase Manna, jejíž dřevěné obložení a police na knihy jsou dodnes zachovány. Obývací pokoj sloužil a dodnes slouží jako umělecký salon. Součástí je jídelna s proskleným výhledem do zahrady a venkovním posezením na terase v patiu.

„V exteriéru jde o adaptaci na nový kalifornský svět a v interiérovém designu pokus zachránit to, co bylo ztraceno, i když neúplně. Tady asimilace, tam rekonstrukce,“ říká novinář Heinrich Wefing

V prvním patře je několik menších pokojů, které byly společnými ložnicemi manželů a jejich děti. Od roku 1948 v domě bydlela i jejich dcera Erika Mannová.

Mezi vnitřním a vnějším designem domu je zajímavý rozpor, který lze interpretovat jako příkladný pro situaci mnoha exulantů v Los Angeles. Novinář Heinrich Wefing to charakterizoval takto: „V různých příspěvcích Davidsona a Huldschinského k návrhu domu Thomase Manna v Pacific Palisades je možné téměř vidět dva principy exilu v architektuře. V exteriéru jde o adaptaci na nový kalifornský svět a v interiérovém designu pokus zachránit to, co bylo ztraceno, i když neúplně. Tady asimilace, tam rekonstrukce.“

Spisovatel nechal dům postavit podle svých kultivovaných specifikací. Davidson, Mannův krajan v exilu, nazval styl „nostalgickým Německem“. Jeho ploché střechy, velká okna a nezdobené sloupové podpěry nabízejí efekt, který je teplejší než nastupující éra modernismu v jižní Kalifornii.

Thomas Mann napsal některá z nejznámějších děl, když bydlel v domě, včetně svého románu Doktor Faust, velké části čtvrtého dílu jeho tetralogie Joseph a jeho bratři. Součástí byly četné politické projevy a spisy vyjadřující odpor k německému nacionálně socialistickému režimu. Patřilo k tomu i jeho rozhlasové vysílání Deutsche Hörer! (Poslouchejte, Německo!)

V minulosti vila hostila salony evropských umělců a intelektuálů v exilu, jako byli například Greta Garbo, Charles Chaplin a další. Slavný ruský klavírní virtuos a skladatel Rachmaninov tady hrával na klavír, který je původní.

Posezení v obývacím pokoji před prosklenou příčkou na terasu a do zahrady

Thomas a Katia Mannovi, zklamaní americkou poválečnou politikou a mccarthismem, spolu se svou dcerou Erikou opustili dům v červenci 1952 a vrátili se do Švýcarska, kde předtím žili v exilu v letech 1933 až 1938.

Německá spolková vláda v roce 2016 budovu koupila a po rekonstrukci je od roku 2018 otevřená veřejnosti. Slouží jako německo-americké kulturní centrum a ubytování pro vědce studující transatlantické vztahy.

Podobně jako kdysi, salon v přízemí často hostí umělce, hudebníky, filmaře a spisovatele. Pořádají se zde příležitostné koncerty a projekce. Tou poslední akcí byla výstava o československých malířích v Kalifornii. Kurátorem byl generální konzul ČR Jaroslav Olša jr., který v následující přednášce před více než stovkou posluchačů ukázal na projekčním plátně tvorbou umělců, z nichž řada působila v hollywoodských studiích, a za svou práci byli odměněni Oscary.