1. Letovice-Babolky, okres Blansko
Rodinný dům 3+1 s užitnou plochou 118 metrů čtverečních a s pozemkem 266 metrů čtverečních je na prodej za 3,5 milionu korun. Nemovitost je ve velmi dobrém technickém stavu a připravená k okamžitému užívání.
V domě je předsíň, kuchyně s jídelnou, dvě ložnice, koupelna, samostatné WC, sklad a pokoj v podkroví. Součástí domu je garáž, dnes využívaná jako dílna a technické zázemí. Zaparkovat lze i před domem. Na pozemku stojí zahradní domek.
Dům je průběžně modernizovaný. Kotel na tuhá paliva, topí se dřevem, rozvod do radiátorů, ohřev vody elektrickým bojlerem. Dům je plnohodnotně obyvatelný po celý rok, příjezdová cesta je zpevněná a v zimě sjízdná. Na pozemku je vlastní vrt hluboký 39 m s kompletní technickou dokumentací, připravený ke zprovoznění. Odpadní vody řeší septik.