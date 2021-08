Svůj poklad na stříbrném jezeře si postavila mladá rodina včetně jezera

Co na první pohled zaujme víc? Prosklený atypický dům, nebo jezero, na němž jeho část jakoby pluje? Oba jsou originály a vzájemně si nekonkurují. Fungují v symbióze, přestože si majitel přál mít dominantní hladinu.

Bonusem ložnice rodičů je výhled na kamennou stěnu i zvuková kulisa tekoucí vody.

Radek je majitelem firmy specializující se na stavbu jezírek a ve svém domě zúročil zkušenosti a profesi, která začala původně jako velký koníček.

„Vyrostl jsem a žil v Olomouci. Odstěhovali jsme se do nového domu na venkov, dojíždíme dvacet kilometrů do práce, ale nelitujeme. Pozemek na kopci jsem znal předtím. Stávala na něm stará hájenka, kterou předchozí majitel zboural. Začal stavět, udělal základovou desku a skončil. Osm let to tu chátralo, pak se pozemek objevil v inzerci. Byl přístupný jen po strmé lesní cestě, bez vody, plynu, jen s přípojkou elektřiny. Dlouho o něj nebyl zájem, i my jsme přemýšleli více než rok, než jsme ho koupili,“ vzpomíná na úvod.

Projekt na dvoupodlažní, zčásti do svahu zapuštěný dům s dispozicí 5+kk vypracoval Radkův kamarád, olomoucký architekt Vladimír Paloušek.

„Společně jsme pilovali návrh. Měl se mnou svatou trpělivost a řešil i více verzí najednou. Stavěli jsme jako firma svépomocí. Na některé profese jsem objednal dlouhodobě ověřené partnery,“ dodává Radek.

Žít s velkým nadhledem

Rozhodujícím parametrem architektury stavby se staly výhledy a jejich kvalita směrem do zahrady. „Každé okno má svůj význam a pohled, aby se scenérie neopakovaly. „Architekti to se mnou neměli lehké, detailně jsem řešil dokonce pohled z vany,“ komentuje Radek.

Okna v hliníkových rámech s trojskly vybral u prověřené firmy Thermont z Napajedel. Podle jeho slov věděl, že zvládnou speciální požadavky, kupříkladu dálkové ovládání ventilace v pěti metrech pod stropem.

Dalším přáním byla velkoformátová rohová okna bez podpůrných pilířů, jež by kazily výhled. Z tohoto důvodu architekt rozhodl o pevném nosném ocelovém skeletu od PKD Dačice se sendvičovými výplněmi (opláštěním jako u dřevostavby).

O interiér se postarala interiérová designérka Alena Hellerová a zohlednila to, že Radek má rád moderní styl, přírodní barvy a materiály. Vzhledem k tomu, že okna převládají, moc zbytečného nábytku v domě není. Kuchyňskou linku, obklady stěn, dveře, koupelnový nábytek a schodiště dodalo po konzultacích s majiteli studio Hanák nábytek. Všechno je laděné v dubové dýze ve velkých formátech přes celou výšku dveří se skrytými zárubněmi. Jde o propracované řešení, které obloženou stěnu pohledově sjednotilo.

Na výsluní a ve stínu

Interiér domu s prosklenou fasádu bylo nutné chránit před sluncem a následným přehříváním, kvalitně jej zastínit. Návrh kombinace venkovního a vnitřního stínění se odvíjel od orientace ke světovým stranám a intenzity zastínění jednotlivých místností.

Dům částečně zasazený do svahu působí, jako by na jezeře plaval. Dálkově ovládané venkovní hliníkové žaluzie od firmy NEVA chrání interiér před přehříváním.

Majitel zvolil po konzultaci s odborníky žaluzie. Oproti venkovním roletám totiž lépe regulují průchod světla. Lamely se dají naklápět, prostor se tím dostatečně zastíní, zároveň propustí světlo.

„Venkovní stínění je výhodné i v tom, že sluneční záření zastaví ještě předtím, než pronikne do interiéru. Vnitřní zastínění je zachytí, až když projde sklem. I přes zatažené vnitřní žaluzie projde do místnosti 36 procent sluneční energie, zatažené venkovní žaluzie světlé barvy pustí dovnitř jen 3,7 procenta,“ zmiňuje Kateřina Vránová z firmy NEVA, které Radek svěřil návrh zastínění.

Zakázkově mu vyrobili i atyp, venkovní žaluzie na rohové okno. Na fasádě nic pohledově nepřekáží, protože už ve fázi projektu stavby se počítalo s montáží pod fasádu. Paket hliníkových žaluzií (proti povětrnosti odolného typu „S“) zajíždí do schránky pod omítku, která v zataženém stavu není vidět. Slunce i stín může rodina ovládat dálkově díky napojení na systém inteligentní domácnosti.

Kameny u vody

Pod hladinou plavou koi kapři i jeseteři. Na otázku, zda někdy dojde na výlov a jestli se rodina v jezeře koupe i v zimě, Radek pobaveně odpovídá: „Domácí mazlíčci se přeci nekonzumují! V zimě do vody skočíme, ale jen po sauně.“

Koupací jezero má plochu asi 600 m2 a objem vody 1 200 m3. Její čistotu zajišťují dva bubnové mikrosítové filtry a obří 90 m3 biologický komorový filtr. Nečistoty se nemůžou na rozdíl od přírodních biotopů nikde ukládat.

Na pozemek s romantickou skalní krajinou bylo potřeba dovézt pět set tun přírodní ruly (největší z kamenů vážil šestnáct tun). „Čím větší kameny, tím hezčí a na pohled rozměrnější jezírko. Kamenolom máme sice na dohled, ale zajímavější kameny jsme vybrali v jiném, 60 kilometrů odtud,“ dodává majitel.

Má rád zahrady v přírodním duchu a přiznává, že je mu stylově blízké Japonsko. Inspiruje ho tamní perfekcionismus a smysl pro detail, což se promítlo i ve vlastní zahradě, již sám navrhl. Obří balvany doplňují plochy vysypané oblázky a solitérní kameny.

Architekt zvolil na fasádu přírodní materiály, i ty, které barevně splynuly s okolím – modřínové dřevo, stěrku a keramický obklad vysokého soklu.

K vodní ploše je pečlivě volená zeleň, okrasné trávy, bambusy vysazené jako solitéry přímo u vody či v malých skupinách na skalkách. Kromě nich také zbarvené dřišťály, buxusy, tisy, vřesy, plazivé hortenzie, azalky, rododendrony.

„Náš dům, zahrada a jezírko fungují i jako referenční záležitost. Mám je pro potěšení, zároveň na ukázku, co umíme. Když vezmu zákazníka na prohlídku, nemusím už nic dokazovat a vysvětlovat,“ uzavírá majitel domu i firmy Jezírka Banat.