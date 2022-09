Dům si pečlivě naplánovali včetně vytápění, krize je nezaskočila

Pavel nejdřív zamířil z rodné severní Moravy do Brna, pak se po pár letech přestěhoval do Prahy. V hlavním městě absolvoval masérskou školu a díky nové profesi poznal i svého životního partnera. Nejprve spolu bydleli v bytě po babičce, potom si pronajali atraktivní loft. Po čase si pořídili první vlastní bydlení, byt v pražských Vysočanech.

Předsíň není jen funkční místností, ale útulným prostorem díky doplňkům. Vestavné skříně vyrobili truhláři.

Mezitím také rok hlídali kamarádům rodinný dům v Běchovicích, sousední pražské čtvrti. Pavel pravidelně chodil na zastrčenou zastávku MHD na konci stávající starší zástavby rodinných domů.

„Při čekání jsem viděl na malý domek, který mě něčím zvláštně přitahoval. Možná na mě působil jako taková babiččina zahrádka,“ vzpomíná a pokračuje: „Na zahradě stály skleníky, králíkárna, dřevěný altán a několik starých ovocných stromů. Říkal jsem si, že tady bych chtěl žít.“

Ať už přání „vyslyšel“ kdokoliv, netrvalo dlouho a dům postavený ve 30. letech minulého století byl na prodej. Když se o tom partneři od kamaráda dozvěděli, neváhali. Zcela bezproblémově a idylicky se příběh ovšem neodvíjel, těšení se na rekonstrukci a nový domov pokazila zpráva, že objekt má značně narušenou statiku, a proto stavební firma doporučila jeho demolici.

Dům tady nakonec stojí, ale kompletně nový. Na pozemku se nicméně povedlo zachránit starý skleník a tři tradiční stromy, švestku, třešeň a letní jabloň, a navázat tím na původní stavbu.

Dialog se vyplatil

Určitou představu o novém domě partneři měli a věděli, že budou potřebovat pomoc profesionála. Přes známé získali kontakt na architektku Terezu Dvořákovou z pražského A3 architects (dceřiné studio ateliéru z Bělehradu, které realizuje projekty na mezinárodní úrovni).

Nad návrhem se společně scházeli zhruba půl roku. Shodli se, že dům by neměl být příliš,velkou modernou’, ani zbytečně rozlehlý a měl by zapadnout do zdejšího prostředí. Výsledkem je stavba ve tvaru „L“ s užitnou plochou 250 metrů čtverečních.

Do části se sedlovou střechou architektka umístila hlavní obytný prostor a otevřela jej do krovu. Do části s rovnou střechou navrhla pokoj pro hosty, koupelnu se saunou či prádelnu.

„Majitelé chtěli moderní komfort, ale nijak přehnaný. Rádi se obklopují hezkými věcmi a designem a takový je i jejich dům,“ přibližuje autorka realizaci a upřesňuje: „Původně zvažovali přízemní objekt, ale rychle pochopili, že bonusem bude právě výhled z patra do okolí.“

S architektkou se na většině řešení shodli, prosadili si i vlastní nápady, kupříkladu kulaté okno ve štítové stěně obrácené k východu či designová svítidla Soap od české sklářské firmy Bomma. „S oknem získala místnost takřka chrámové osvětlení. Iluze je dokonalá, jakmile se ranní sluníčko opře do duhově barevných svítidel. Další doplňky jsme vybírali například v obchodech Flamant či Stockist, ze zbouraného domu jsme zachránili křeslo a stolek a nechali je repasovat,“ prozrazují majitelé.

Protože mají vztah k výtvarnému umění a hudbě, dělají jim radost velkoformátové obrazy od Jana Haranta či Petra Hajdyly, k ozvučení zvolili multiroom systém Sonos.

Pro ideální klima

Okna a dveře (včetně vchodových) mají PVC profily Elegant v antracitovém odstínu od výrobce Deceuninck. „Původně jsem doporučovala hliníková okna, ale pak se mi do ruky dostal vzorek těchto profilů a byla jsem příjemně překvapená designem k nerozeznání od hliníku, ovšem s cenou mnohem příznivější,“ vysvětluje Tereza Dvořáková. Odstín rámů ladí s fasádou, šedou omítkou i s dřevěným obkladem z tepelně ošetřené, a tedy odolnější thermo borovice.

Bonusem ložnice v podkroví je výhled vikýřovým oknem. Stejně tak si majitelé pochvalují luxusní postel z obchodu Carpe Diem.

Velké plochy skla prozářily interiér a propojují jej se zahradou. Aby majitelé mohli tyto klady ocenit naplno, vyžadovalo to kvalitní předokenní stínění a řešení chlazení místností v létě. V obývacím pokoji a ložnici jsou nainstalované dvě klimatizační jednotky Perfera značky Daikin napojené na venkovní jednotku.

Vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro domácnost obstarává tepelné čerpadlo stejné značky, které zvládne ohřát vodu až na 65° C, naopak v létě prostřednictvím podlahového vytápění vnitřek domu ochlazuje. Venkovní bazén vytápí samostatné tepelné čerpadlo. To proto, že bazén a venkovní jednotka domovního čerpadla jsou poměrně daleko a složitější řešení by se prodražilo.

„Po první topné sezoně musíme uznat, že podlahové topení je něco jiného než radiátory, na které jsme byli zvyklí. Na tento komfort si zvyknete rychle, všechno totiž ovládáme z mobilní aplikace,“ pochvalují si partneři.

Doma u vody

Promyšlená příprava a dům na míru se vyplatily, partneři i jejich návštěvy si užívají dům celoročně, v létě navíc i venku v zahradě, na terasách a u bazénu. Pavlův partner rád vaří, proto pečlivě ladili kuchyňskou linku vyrobenou na míru a kvalitní spotřebiče včetně parní trouby, které pořídili od značky AEG. „Troufne si dokonce na kachnu se zelím a dvěma druhy knedlíků, poslední dobou se pustil i do pečení sladkého. Pak to ale musíme vyplavat v bazénu,“ hodnotí pobaveně Pavel.

Hlavní obytný prostor architektka otevřela do krovu. Ozdobou je vřetenově zatočené schodiště s kovovou konstrukcí. Svítidla Soap české značky Bomma vybrali majitelé.

Terasa okolo vyhřívaného bazénu je poskládaná z kompozitního a dobře udržovatelného materiálu Twinson. Světlý odstín (kouřový dub) působí příjemně na pohled a kromě toho jej nerozpaluje slunce. Drážkovaný povrch neklouže ani za mokra, majitelé oceňují rovněž speciální úpravu povrchu, která jej ochrání, i jakoukoliv mastnotu lze odstranit snadno pomocí hadříku.

„Běžné a standardní zakrytí bazénu segmentovými oblouky se nám nelíbí, hledali jsme něco jiného a objevili českou firmu. Patentované a elegantní řešení posuvné terasy s pojízdnou kovovou konstrukcí chrání vodu, aby do ní nepadaly nečistoty i před únikem tepla a hlavně – estetiku nového domu nijak nenarušilo,“ chválí závěrem partneři.