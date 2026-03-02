Přesto se architekti Jana a Miroslav Stachovi ze studia Boq architekti těžkého úkolu nezalekli. Vsadili na jednoduchost a pokoru k pozemku v malé obci, kde si lze jen těžko vybírat z nabídky pozemků.
„Dům je naší odpovědí na téma drobného developmentu v malých obcích a zároveň pokornou manifestací toho, že lze efektivně stavět i na pozemku velmi nepravidelného tvaru, jež na první pohled může vypadat nevyužitelně,“ říká Miroslav Stach.
Parcela sevřená cestami
Koncept dvojdomu tvoří tři jednopodlažní hmoty v archetypálním tvaru, tedy se sedlovou střechou, která odpovídá tvaru kvádru. Podlouhlé hmoty evokující tradiční venkovská stavení kopírují tvar pozemku a vytvářejí požadované dvě samostatné jednotky s garáží i s vlastní zahradou, kde mají majitelé nečekané soukromí.
Vstup do bytových jednotek tvoří společné zastřešené patio, vlastně funguje jako rozšíření veřejného prostoru před domem. „Rozpracováváme myšlenku kultivace veřejného prostoru tím, že na vlastním pozemku vysazujeme strom, který bude přinášet radost všem. Zároveň pracujeme s plotem jako s nedílnou součástí domu i uličního prostoru. Plná pálená cihla je skládána s drobnou perforací tak, aby plot zajistil majitelům soukromí v zahradě, ale z ulice nevytváří neprostupnou bariéru,“ popisuje Jana Stachová.
„Nepoužitelnou“ parcelu proměnil skvělý nápad architektů na jeden vstup a zároveň dva světy, chráněné a přesto otevřené.
O projektu
Autoři: studio boq architekti – Ing. arch. Miroslav Stach, Ing. arch. Jana Stachová
Realizace: 2025
Plocha užitná: 285 m2
Plocha zastavěná: 390 m2
O studiu
Všechny naše projekty mají jeden hlavní cíl. Vytvořit prostor, ve kterém se bude dobře dýchat. K tomu směřujeme svou invenci a kreativitu. Vždy však s respektem k místu, historii a kontextu stavby a především k potřebám a možnostem klienta.
Od samého začátku si s sebou neseme jednu důležitou věc: rovnováhu mezi mužskou a ženskou energií, rozumovým a citovým přístupem, technikou a empatií. Na každý projekt se tak díváme dvojí optikou a dokážeme přijít s různými pohledy z obou stran.