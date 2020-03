Dům na Bali se skrývá uprostřed džungle. Nabízí dokonalé pohodlí

U návrhu domu House J se Dornier rozhodl, že zbourá hranice mezi současnou architekturou a tradičními indonéskými stavebními styly. Dokonale tak promísil použité materiály s tradicí a místními vlivy.

Sklo, beton a dřevo „změkčují“ jemné závěsy na oknech i kolem lůžka.

V tradičním pojetí balijský dům působí jako chrámový komplex, kde středobodem je dvůr (volný prostor) a okolo něj několik menších staveb lišících se od sebe funkcí i vzhledem. Důraz se klade také na výběr místa a orientace ke světovým stranám.

Respekt k místní architektuře i umělcům

House J o rozloze 520 m2 je ve vesnici Mas nedaleko města Ubud. Je typickou ukázkou moderního domu, který si však zachoval mnoho tradičních prvků. Vesnice Mas je známá na celém ostrově zejména kvůli uměleckému řezbářství, které se výrazně odráží i v interiéru domu jakožto nositele tradičních hodnot místa.

Alexis Dornier zachoval některé prvky balijské architektury, které však prezentuje modernějším způsobem. Původní význam historických předmětů tak zůstává, zasazením do nového kontextu však nabývají další smysl.

Místnosti i stěny poskytují potřebný prostor pro eklektickou sbírku umění, fotografií, obrazů a kolekci čítající umělecké předměty ze současnosti až po tradiční balijské sochy ze dřeva.

Dům je rozdělený do několika úrovní, které do sebe navzájem zapadají a prostupují se, a tím dotvářejí celkový vzhled stavby. Jednotlivé úrovně jsou propojeny interiérovými a exteriérovými schodišti. Významným konstrukčním prvkem jsou velká okna navržená tak, aby se do interiéru dostával dostatek přirozeného světla. K maximálnímu prosvětlení a vzdušnosti prostoru přispívají i střešní světlíky a galerie se skleněnou podlahou a zábradlím.

Pod galerií je velkorysá obývací část vybavená designovými kousky. Rozměrná pohovka francouzské značky Roche Boboi barevně oživuje prostor. Nechybí zde ikonické křeslo Eames Lounge Chair & Ottoman značky Vitra manželů Charlese a Ray Eamesových. Z osvětlení architekt zvolil závěsné svítidlo Stout od Toma Dixona.

Galerii zdobí řemeslně zpracovaný strop ze dřeva.

Dřevěné podlahy v interiéru jsou z teaku, tmavá dlažba z leštěného teraca, zavěšený podhled pak z bambusu.

Hlavní ložnice s koupelnou je na západním konci domu. Z druhé ložnice s koupelnou a šatnou je přímý vstup na terasu s bazénem. Terasa je ze dřeva bangkirai, jehož předností je odolnost a dlouhá životnost díky vysoké hustotě a obsaženým látkám. Při stavbě domu byl kromě dřeva použit také kámen, beton a cihly.

Majitelé domu mají nádherný výhled do zátoky a na rýžová pole.

Venkovní bazén má plochu 37 m2.