České kliky s doživotní zárukou se dostaly až do luxusní vily v Los Angeles

Mezi světoznámou luxusní čtvrtí Beverly Hills a Getty Muzeem je Bel Air, čtvrť s výhledem na Tichý oceán a divokou kopcovitou krajinu. A právě zde, na vrcholku jednoho z kopců, mezi klasické domy s tradičními střechami z červenohnědých pálených tašek, vystavěli architekti z ateliéru Arshia Architects dům futuristického vzezření.

Přestože by se na první pohled mohlo zdát, že stavba svým odvážným vzhledem v rámci okolní zástavby vyčnívá, opak je pravdou, proporčně zcela zapadá do sousedství. Cílem architektů bylo nabídnout příklad toho, jaké objekty je možné v rámci místních stavebních předpisů navrhnout a vystavět.

Stát Kalifornie má totiž velmi přísné regule pro stavby nemovitostí. Domy musejí splňovat řadu podmínek, od přesně určené výšky až po barvu fasády, pro kterou je na výběr jen z několika málo odstínů bílé nebo béžové.

Udržitelnost na prvním místě

Přísné kalifornské normy stavba splňuje také z pohledu nároků na ekologické budovy a úspory energie, jako jsou například nízkoprůtokové vodovodní systémy, filtrace dešťové vody, integrace fotovoltaických panelů, vysoce účinná izolace stavby a další.

Přísné regulační podmínky se týkají také výsadby v okolí domu, která musí být odolná vůči suchu a nesmí vyžadovat častou zálivku, protože Kalifornie nemá vlastní zdroje vody. Architekti z ateliéru Arshia Architects však zacházejí nad rámec těchto podmínek a na udržitelnost stavby dbají také z pohledu použitých materiálů a produktů.

V domě se tak snaha o maximální udržitelnost odráží nejen ve velkých plochách nejtypičtějšího přírodního materiálu, tedy dřeva, ale i v těch nejmenších zařizovacích prvcích, jako je například dveřní kování. Právě to na tuto výjimečnou stavbu dodávala česká rodinná manufaktura M&T.

„Madlo Yes! nás zaujalo především svou estetickou působivostí a kvalitou. Můžeme však říct, že splnilo víc než jen krásný a zajímavý vzhled. Líbilo se nám zejména proto, že popírá zavedenou charakteristiku dveřní kliky,“ říká Arshia Mahmoodi z architektonické kanceláře Arshia Architects.

A pokračuje: „Madlo má skvěle skrytý design, až diskrétní. Navíc představuje příběh se svým skrytým zámkem, který jsme chtěli rozklíčovat a objevovat.“

Roman Ulich, hlavní designér českého výrobce M&T popisuje: „Snažíme se vyrábět eticky udržitelné, inovativní a designové dveřní kování s důrazem na kvalitu. Naší dlouhodobou vizí bylo navrhnout komfortní tiché ovládání dveří, bez použití klik a zámků, a toho jsme docílili právě s bezkontaktním magnetickým systémem Magnetic.“

Tento systém společně s madlem Yes! splňuje ty nejvyšší nároky na životnost, nepotřebují pozdější servisní zásahy. Na celý systém tak česká manufaktura poskytuje doživotní záruku.

Idea automobilového designu

Princip použitého dveřního kování navíc zapadá do konceptu návrhu celé stavby, pro který se architekti poměrně netradičně inspirovali u automobilového designu, ve smyslu minimalismu a dokonalé účelné jednoduchosti.

Veškeré technologické prvky v interiéru jsou tak po vzoru luxusních aut zcela záměrně nenápadné a skryté tak, aby umožňovaly a svou absencí umocňovaly vjemový zážitek z architektonicky dokonalého prostoru.

Důmyslné propojení

A inspirace automobilovým designem se propisuje i do atraktivních křivek napříč celým interiérem. Stavba využívá dělené konstrukce, která sleduje typografii kopce. Dokonale tak s využitím mezipater propojuje obě hlavní patra domu v působivý celek.

V nejspodnějším podlaží, které je z jedné strany zapuštěné pod úroveň terénu, je otevřený prostor sloužící k setkávání s přáteli. Nechybí zde krb pro navození příjemné atmosféry, ani zabudovaná vinotéka. Schodiště po straně otevřeného prostoru stoupá do rozlehlého obývacího pokoje s velkými prosklenými plochami, které jsou typické pro celý dům.

Dokonalými „průstřihy“ ve střeše a mezi jednotlivými patry se přirozené denní světlo dostane i do míst, kde by jinak bylo nutné svítit. Široké schodiště uprostřed pak vede do prostoru kuchyně s jídelnou, ze kterého je přístup do zahrady přiléhající k domu. Nejvyšší podlaží pak slouží jako soukromé útočiště členů domácnosti.

Výjimečnost této stavby, a to ať už z pohledu neotřelého konceptu a vzhledu, tak i z pohledu udržitelnosti potvrzuje fakt, že dům získal již dvanáct prestižních architektonických ocenění.

O domě Lokace domu: Los Angeles Rok realizace: 2022 Dodavatelé a výrobci: Generální dodavatel: Domaen Build Inc

Domaen Build Inc Stavební inženýr: BOLD Engineer & Associates

BOLD Engineer & Associates Inženýr MEP: GMEP Engineers

GMEP Engineers Pozemní inženýr: GreyStone Engineering Group

GreyStone Engineering Group Půdní inženýr: Hillside Inspections

Hillside Inspections Dveřní kování: M&T, Magnetic, madla YES!, Autoři: Arshia Architects Arshia Mahmoodi (Design Principal)



Xinlei Li (Project Manager, Project Designer)



Yuheng Huang (Project Designer)



Fang Cui (Project Designer)



Ruby Wu (Project Designer)



Zhishan Liu (Project Designer) Architektonická kancelář Arshia Architects, založená v roce 2006 v Beverly Hills, vznikla na rozporu mezi estetickým zážitkem a stavebním aktem, záměrně spojila tuto mezeru s neotřelým obsahem. Motto: „Jsme kolektivem designérů, kteří se věnují optimalizaci zážitků a jejichž cílem je dešifrovat vztah ke světu jako celku včetně důsledků, které má naše zastavěné prostředí na jeho trajektorii do budoucna. Naše praxe byla opakovaně oceněna národními a mezinárodními oceněními, jako je Americký institut architektů, a představena na prestižních místech, jako je Muzeum současného umění v Los Angeles.“

