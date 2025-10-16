Bytový dům v Brně postavili přímo v bývalém kamenolomu. Podívejte se

Bytový dům Diorit najdete v areálu bývalého kamenolomu, na opuštěných pozemcích na rozhraní brněnských městských částí Komín a Bystrc, v sevřeném říčním údolí řeky Svratky. Více než netradiční brownfield objevili architekti ze studia DRNH, kterým se podařilo přesvědčit všechny zúčastněné, aby dali „zelenou“ jeho stavbě.
Krajinářské řešení respektuje vegetaci skalních stěn, ponechává části přirozeně...

Krajinářské řešení respektuje vegetaci skalních stěn, ponechává části přirozeně vzniklé zeleně a novou výsadbou podporuje druhovou pestrost. | foto: Petr Polák

Pohled z dronu
Stavba zasazená do členitého terénu svým tvarem reaguje na okolní podmínky.
Dvorní část domu kopíruje morfologii skalních stěn původního lomu se strmými...
Tvar budovy kopíruje skalní stěny.
32 fotografií

Stavba je skvělou ukázkou toho, jak lze zabránit rozpínání města na úkor volné krajiny a využít bývalé průmyslové území. Nápad architektů odstraňuje ekologickou zátěž v území a zároveň respektuje přírodní prostředí a vysokou biodiverzitu místa.

O smysluplnosti svého záměru přesvědčili autoři samosprávu, státní správu i investora a společně dotáhli projekt, pojmenovaný podle historicky těženého nerostu, do úspěšné realizace.

Dům jako akustická bariéra

Stavba zasazená do členitého terénu svým tvarem reaguje na okolní podmínky. Přední část funguje jako akustická bariéra podél ulice a plynule přechází do dvorní části, která kopíruje morfologii skalních stěn původního lomu se strmými skalami a plošinami.

Architektura domu tak vychází z lokální topografie: kombinace přírodních odstínů omítek, fasády z mléčného profilového skla, plynulých křivek a dramatických zlomů doplněná rozsáhlými plochami zeleně vytváří harmonický celek, reflektující začlenění stavby do prostředí bývalého průmyslového lomu pohlceného přírodou.

Bazén na Kraví hoře Brňané kritizují. Vadí jim třeba chybějící tobogán

Krajinářské řešení respektuje vegetaci skalních stěn, ponechává části přirozeně vzniklé zeleně a novou výsadbou podporuje druhovou pestrost. Vznikají tak přírodě blízká stanoviště pro ptáky, hmyz i drobné savce, což posiluje stabilitu místního ekosystému. Relaxační přírodní park na střeše podzemních garáží plynule navazuje na porosty skalních stěn a vytváří příjemné mikroklima ve vnitrobloku.

Byty s terasami

Prostorová rozmanitost stavby umožnila vytvořit zajímavý mix exkluzivního rezidenčního bydlení a nadstandardních investičních příležitostí. Dům nabízí byty od 1+kk po 4+kk, které jsou převážně orientovány svými ozeleněnými terasami do společného parku a poskytují jedinečné výhledy do přírodního prostředí lomu.

Prostorné byty v koncových sekcích jednotlivých podlaží navíc disponují rozsáhlými střešními terasami s výhledem na protější stranu Svrateckého údolí. Dům nabízí také společné zázemí s recepcí a obchodní jednotky se službami. Všechny byty jsou vybaveny vlastním serverem chytré domácnosti, který ovládá jednotku rekuperace vzduchu, podlahové topení, chlazení a další volitelné systémy.

Železobeton a tepelná čerpadla

Svislé nosné konstrukce stavby tvoří systém příčných a obvodových stěn ze železobetonu a vápenopískových tvárnic, stropy jsou monolitické. V podzemní garáži převažuje monolitický skelet, což umožnilo ponechat přiznané skalní stěny.

Dispozičně jde o kombinaci schodišťových sekcí s chodbovým uspořádáním, prosklená chodba směrem k hlavní silnici vytváří zároveň akustickou bariéru. V interiéru architekti věnovali nadstandardní péči architektonickému řešení společných prostor s důrazem na usnadnění orientace v budově pomocí barevného odlišení jednotlivých sekcí.

Národní cenu za architekturu získal bytový dům s tělocvičnou

Z hlediska energetické náročnosti a hospodaření s vodou představuje Diorit mimořádně úspornou budovu šetrnou k životnímu prostředím, klasifikovanou třídou A. Je vytápěný (a chlazený) pomocí tepelných čerpadel využívajících energii z hlubinných vrtů.

Dešťová voda je zachytávána v podzemních nádržích a využívána k zálivce zahrady, přebytečné množství se během přívalových dešťů vypouští do řeky bez zatížení veřejné kanalizační sítě. Realizovaný projekt ukazuje, že architektura může respektovat přírodní prostředí, poskytovat komfortní bydlení, chránit krajinu před nadměrným urbanistickým tlakem a přinášet estetickou hodnotu i dlouhodobou udržitelnost.

Technické informace

Materiály

profilované mléčné sklo: fasáda
perforovaný plech: fasáda, schodiště zateplovací systém s minerální vatou a probarvenou omítkou: fasáda
beton: schodiště
lité stěrky: chodby
vinyl: podlahy

Pohled z dronu

O studiu

Ateliér DRNH založili v roce 1991 v Brně architekti Antonín Novák a Petr Valenta. Stálý tým dnes tvoří společně s Radovanem Smejkalem a Eduardem Štěrbákem. Od počátku se studio profiluje jako architektonická kancelář, která propojuje architekturu s přírodou a krajinou a klade důraz na udržitelnost, ekologické principy a citlivý přístup k místu i památkám.

Jejich tvorba zahrnuje široké spektrum staveb, od kulturních, sportovních a školských budov přes rezidenční domy až po krajinářské projekty. Významnou roli v jejich práci hraje hledání rovnováhy mezi estetikou, funkčností a respektem k prostředí.

K nejznámějším realizacím patří areál koupaliště Kraví hora, rekonstrukce divadla Reduta v Brně, plavecký bazén v Litomyšli, Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži či Renderův most v Olomouci.

Za svou tvorbu studio DRNH získalo řadu ocenění, například Grand Prix architektů, Stavbu roku, nominace na Cenu Klubu Za starou Prahu, opakovaná uznání v České ceně za architekturu a také mezinárodní nominace v rámci Mies van der Rohe Award. Jejich stavby jsou oceňovány pro harmonické propojení architektury s krajinou, výraznou estetiku i dlouhodobou udržitelnost.

