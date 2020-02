Dřevostavby milují, navrhují je a staví sobě i lidem pro radost

Rodinný dům Nový Vestec

„Práce na projektu rodinného domu v Novém Vestci byla pro nás radost od začátku do konce. A to doslova. Byli jsme již u výběru pozemku a dostali jsme příležitost navrhnout také interiér domu. Od investora jsme tak dostali maximální důvěru, za což jsme velmi rádi. Rovněž navazující práce na okolí stavby a zahradní úpravy, které si již investoři realizovali ve své režii, dopadly podle nás na jedničku a perfektně podtrhly zamýšlený charakter domu,“ vysvětluje architekt Pavel Horák ze studia Domesi.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

V tomto domě je dřevo doslova všude. Byl to váš záměr, nebo přání investora?

Dá se říci, že vlastně obojí. My vždy ze srdce rádi navrhujeme stavby kompletně ze dřeva, a to i v interiéru. Zde to navíc byl od začátku požadavek investora.

Tvar domu i jeho dispoziční uspořádání jsou velmi pragmatické. Je tomu tak vždy?

Ano. Naší filozofií je neplýtvat zbytečně prostorem ani kroky obyvatel domu. Chceme, aby jak prostor, tak provoz v domě byl co možná nejvíce přímočarý a pro uživatele příznivý. Vždy si na úvod uděláme jednoduché provozní schéma domu s přibližně reálnými velikostmi jednotlivých místností a vnitřní dispozice pak sama vyplyne. Logicky v tomto schématu zohledňujeme přání a vazby ze zadání od investora.

Barevné řešení domu je střídmé. Jaké materiály používáte a jaká je filozofie interiéru? Spolupracujete na návrhu s klientem?

Máme obecně rádi strohou estetiku i barevnost. Dřevo a plech je v našich návrzích velmi častá kombinace. Ale často pracujeme i s dalšími materiály. U dřevěných obkladů se dá krásně hrát se zvoleným profilem, kdy lze podtrhnout charakter domu hrou světla a stínů, hloubkou spár a dalšími prostředky. Přitom základní materiál může zůstat jen jeden, modřínové dřevo.

Stejně tak v interiéru rádi používáme střídmou barevnost a kombinaci povrchů. Na návrhu interiéru s klienty spolupracujeme čím dál více a myslíme si, že bez dotaženého vnitřního prostoru není stavba kompletní.

Vizitka domu Autor: Ing. arch. Pavel Horák, Ing. arch. Hana Bartoňová Dispozice: 5 + kk Plocha domu: dům 134 m2, terasa 26 m2, zázemí 47 m2 Stěny: obvodové stěny a příčky – Novatop 84 mm, předstěny z biodesky a SDK desek, 2x nátěr Adler Stropy: smrková biodeska; ve spíži a technické místnosti SDK podhled Střecha: ocelový plech matný, lakovaný Podlahy: masivní dřevěná podlaha, v hygienickém zázemí keramická dlažba Vytápění: elektrické přímotopy, podlahové topení, krbová kamna Rodinný dům Nový Vestec

Ateliér Klánovice

Při úvahách o konceptu nové stavby ovlivnila architekty krásná parcela se vzrostlými borovicemi, které utvářejí lesní charakter celého pozemku. Sám investor kladl od začátku důraz na maximální zachování stávajících stromů.

S respektem k přírodě autoři ateliér nenásilně umístili na pozemek. Dokonce tak dokonale, že jednu ze vzrostlých borovic nechali záměrně prorůstat terasou.

Ateliér Klánovice: koncept stavby ovlivnila krásná parcela se vzrostlými borovicemi.

Od počátku k návrhu ateliéru přistupovali velice citlivě s důrazem na design a jednotlivé detaily. Tomu odpovídá jak řešení hmoty objektu, dřevěných fasád a oken s bezrámovým zasklením, tak realizace celého interiéru na míru.

Většina interiérových prvků je vyrobena ze stejného materiálu, ze kterého je postavena nosná konstrukce domu, smrkové masivní dřevěné panely. Nosné stěny se tak krásně prolínají s vestavěnými prvky nábytku a tvoří jeden celek. Všechny kusy nábytku, stejně jako stěny v interiéru, jsou opatřeny běleným nátěrem. V jemných tónech volili architekti také zařízení solitérním nábytkem a doplňky.

Vizitka domu Autor: Ing. arch. Pavel Horák, Ing. arch. Michal Kotlas, Ing. arch. Hana Bartoňová Dispozice: 2 + kk Plocha domu: 78 m2 Stěny: masivní dřevěné panely Novatop; bezrámová dřevěná okna Střecha: ocelový plech matný, lakovaný Podlahy: ateliér – velkoformátová dlažba, galerie – masivní dubová podlaha Vytápění: krbová kamna

Rodinný dům Budíkov

Typový dům Futura Neo v Budíkově je postaven v pasivním standardu s použitím stavební technologie masivních dřevěných panelů Novatop. Fasádu tvoří palubky z modřínu bez povrchové úpravy. Dřevo tak přirozeně stárne a časem získá šedočernou patinu.

Rodinný dům Budíkov

Přízemí je koncipováno jako společenská část. Najdete zde obývací pokoj s kuchyní, jídelnou a pracovnou. Patro je projektováno jako klidová zóna se třemi komfortními pokoji. Obě podlaží mají vlastní sociální zařízení s koupelnou.

Vybavení domu je kompletně z nábytku od tradičních českých firem, se kterými Prodesi//Domesi spolupracuje. Ložnice je vybavena kolekcí Mamma od Jitony. V kuchyni s jídelnou dominuje jídelní stůl se židlemi od firmy TON, světla jsou od renomovaného tuzemského výrobce Brokis.

Atypické truhlářské prvky vyrobili místní truhláři. Na zařízení terasy byl použit venkovní nábytek české značky Egoé.

Vizitka domu Autor: Ing. arch. Pavel Horák, Ing. arch. Václav Zahradníček, Ing. arch. Klára Vratislavová Dispozice: 4 + kk Plocha domu: 98 m2 Stěny: masivní dřevěné panely Novatop Střecha: betonová krytina Bramac Tegalit, konstrukci tvoří žebrové dřevěné prvky Novatop, vnitřní záklop biodeska Podlahy: dřevěné, dlažba; v patře koberce s měkčenou podložkou Stropy: biodeska Vytápění: v koupelnách podlahové topení, v obytných místnostech elektrické přímotopy; doplňující zdroj tepla – krbová kamna

