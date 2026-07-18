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Moderní dřevostavba uvnitř kamenné stodoly na Dobříši. Architekt stvořil unikát

Alena Řezníčková
Pohled z východní části zahrady na dům a terasu

Pohled z východní části zahrady na dům a terasu | foto: Petr Polák

Klenuté průjezdy slouží jako přístřešek pro parkování.
Západní terasa má i částečně krytý prostor pro posezení.
Pohled z východní strany zahrady
Pohled přes terasu do jídelní a kuchyňské části
25 fotografií
Unikátní bydlení na Dobříši. Architekt Michael Karnet zachránil kamenné torzo stodoly z roku 1912 a vtipně do něj vestavěl moderní rodinný dům v podobě lehké dřevostavby.

Rodina do středočeského městečka jezdila za babičkou. Jakmile se však objevila možnost koupit pozemek vedle jejího, rodina nezaváhala. Původně chtěli starou stodolu zbourat, ale po nahlédnutí do „nitra“ staré stavby bylo rozhodnuto.

Do kamenného torza vložili prefabrikovanou dřevostavbu, která se dispozičně přizpůsobila původním zdem a klenutým otvorům, konstrukčně je však zcela samostatná.

Stodolu bylo nutné nejdříve zbavit všech nánosů z let minulých, včetně nejrůznějších přístaveb a dřevěných prvků. Kamenné zdi bez základů se podařilo stabilizovat takzvanou nadbetonávkou a někde i oplechováním, aby se předešlo jejich degradaci. Pryč musela jít stará střecha, otevřely se i původní větrací průduchy.

Vnitřní kolmou ztužující zeď bylo nutné v severní části nad průjezdem nahradit ocelovou konstrukcí. Přibyla i nová základová deska, samozřejmě s takovým odstupem, aby neohrožovala kamenné zdi.

Klenuté průjezdy slouží jako přístřešek pro parkování.
Pohled z východní části zahrady na dům a terasu
Západní terasa má i částečně krytý prostor pro posezení.
Pohled z východní strany zahrady
Pohled přes terasu do jídelní a kuchyňské části
25 fotografií

Spolupráce fungovala

Architekt Michael Karnet si velmi pochvaluje spolupráci s dodavatelem, Martinice Group. Hrubou stavbu zvládli za pouhých deset dnů.
Vyplatilo se šikmé podepření krokví přesahu i subtilní obvodové konstrukce, díky nimž přibylo hned několik desítek centimetrů ve vnitřním prostoru.

Stěna má totiž tloušťkou pouhých 333 mm, je difúzně otevřená, takže nabízí přirozené větrání. Navíc má i instalační předstěnu, takže se mohlo i dodatečně měnit umístění světel, vypínačů a zásuvek.

Stodola rozděluje zahradu na dvě části, každá má jiný účel. Horní severní klenuté průjezdy slouží jako přístřešek pro parkování, protože příjezd k domu je ze západní strany. Vedle průjezdu je umístěná dílna a venkovní sklad pro sezonní sportovní vybavení.

Češka s Francouzem si postavili ve staré stodole úžasný nový dům

Hlavní obytná část je umístěná v jižní části domu mezi druhou dvojicí klenutých průjezdů. Před průjezdy jsou z obou stran terasy, takže si můžete vybrat podle sluníčka tu, kde vám bude právě příjemněji.

Na východ jsou orientované dětské pokoje a ložnice v patře, kde jsou i dvě koupelny, pracovna propojená s pokojem pro hosty a malou posilovnou. Nad průjezdem v patře vznikla také velká střešní terasa.

Část střechy je prosklená, velkou roli v „zásobování světlem“ sehrávají i velkoformátová okna. Jak je dnes zvykem, kuchyň, jídelna a obývací část jsou propojené. V přízemí najdete i technickou koupelnu.

Projekt byl zastoupený v soutěži Česká cena za architekturu 2025.

O projektu

Autor: Ing. arch. Michael Karnet, Karnet architekti
Spoluautor: Vojtěch Kramář
Design – interiéry: Filip Rajman
Dodavatel dřevostavby: Martinice Group

Užitná pocha: 287 m2
Zastavěná plocha: 240 m2
Pozemek: 1 000 m2

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