Hlavním stavebním materiálem domu se stala polární borovice, pro niž byla použita technologie nesesedavých takzvaných CLT trámů. Pro majitelku se stala tato technologie klíčovou, protože jí umožnila splnit si sen o „odlehčené“ moderní stavbě s hranatým masivem, která navíc prošla schválením místních úřadů, jež by klasickou kulatinu nepovolily.
Realizace domu v Brdech byla specifická ještě v jednom ohledu – stála za ní výrazně ženská energie. Olga našla ideální partnerky v Kamile Nábělkové z realizační firmy Finutea, která perfektně zorganizovala celý proces, a v architektce Ivě Němcové.
Architektka musela vyřešit největší oříšek pozemku: dvoumetrový výškový rozdíl svažitého terénu. Místo klasických schodů, které by majitele připravily o panoramatický výhled, navrhla originální řešení:
- Základová deska se opticky vynesla nad úroveň svahu.
- Část domu se podsklepila.
- Výškové rozdíly se elegantně dorovnaly pomocí kaskádovitých teras a opěrných květinových zídek.
Tento přístup umožnil i splnění dalšího důležitého požadavku, a to bezbariérového vstupu do domu.
„Spolupráce s investory byla od samého začátku nesmírně obohacující, a to jak po profesní, tak po lidské stránce. Majitelka je inspirativní osobnost s obrovským nadhledem. Do projektu vstupovala s velmi konkrétní a detailně promyšlenou vizí, což nám jako dodavatelům sice nastavilo vysokou laťku, ale zároveň nám to umožnilo precizně zhmotnit její představy,“ říká Kamila Nábělková.
Celý příběh přitom začal nenápadně. Olga prožila většinu života v Praze a o stěhování neuvažovala. Její partner sice o srubu v přírodě snil, ale každodenní dojíždění do metropole byl argument proti. Vše změnil až pandemický lockdown. Dva měsíce strávené v izolaci na Šumavě ukázaly, jak osvobozující je život mimo město.
Při samotné stavbě pak museli majitelé reagovat na tehdejší ekonomickou situaci a růst cen. Místo původně plánované stavby na klíč zvolili kombinaci: spodní stavbu svěřili lokální firmě a montáž samotné konstrukce CLT trámů převzala specializovaná realizační firma pod taktovkou Kamily Nábělkové.
Proč CLT trámy
V čem je tato technologie odlišná? Na rozdíl od tradičních masivních trámů, které v prvních letech po výstavbě vysychají, pracují a sesedají (což vyžaduje složitá konstrukční opatření a dilatační spáry), přináší revoluci v dřevěném stavění.
Především nabízí konstrukční stálost (nesesedavost): CLT trámy se totiž vyrábějí speciálním lepením křížových vrstev masivního dřeva. Tím se zcela eliminuje přirozené sedání stěn.
Moderní design bez omezení: Díky tomu, že stěny zůstávají stabilní, je možné dřevo přímo kombinovat s velkoformátovými prosklenými plochami, kamennými obklady nebo čistými omítkami bez rizika.
Vzduchotěsnost a izolace: Přesné spoje zaručují vynikající energetickou účinnost, což ulehčuje vytápění domu na větrném brdském kopci.
Chytrá řešení pro každodenní komfort
Spolupráce s architektkou se vyplatila i při zařizování specifických zón. Například v domácí pracovně vzniklo velkorysé pracovní místo díky desce přes celou šířku místnosti, kterou doplňují integrované LED pásky.
Praktickým a neotřelým detailem je „špinavá šatna“. Olga nechtěla míchat vyprané oblečení s kousky, které měla na sobě jen jednou či dvakrát. Architektka proto ubrala část ložnice a vytvořila dedikovaný odkládací prostor, který doplňují variabilní žaluzie nastavitelné shora i zdola.
Zážitek z wellness nabízí koupelna s velkým oknem a přirozeným světlem. Designu vládne španělská dlažba s motivem ledové tříště, ze které je vyrobena i umyvadlová deska. V koupelně nechybí ani parní kabina, speciálně zkosené zrcadlo na míru, které se díky svému tvaru nikdy nezamlží, či přímý vstup na terasu, kde si lze užít výhled hned po koupeli.
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Interiér bez šedé
Zatímco současným trendům často dominuje minimalistická šedá, paní Olga se nebála jít cestou osobitosti a barev. Celý interiér si zařizovala sama s jasnou vizí: žádné umělé náhražky, ale poctivé materiály za rozumnou cenu. Výsledkem je prostor plný originálních solitérů.
Dominantou obývacího pokoje je bezúdržbová velkoformátová dlažba, která plynule přechází v obklad netradičně úzké oboustranné krbové vložky. Krb zde však plní primárně estetickou funkci pro navození atmosféry, o vytápění domu se stará tepelné čerpadlo vzduch-voda napojené na podlahové topení. Odvážný přístup k barvám podtrhuje kožená sedačka s křeslem v odstínu chilli papriček.
Wellness a energetická rozvaha
Při plánování relaxační zóny došlo na kompromis: partner toužil po bazénu, Olga po sauně. Dům nakonec disponuje obojím. Majitelka si pochvaluje zejména investici do cedrového dřeva na saunu, které vyniká svou specifickou vůní.
V rámci úspor a ochrany interiéru před letním přehříváním majitelé zvolili zapuštěná okna v kombinaci se speciálními blackout závěsy, čímž odpadla nutnost instalovat široké venkovní kastlíky na žaluzie.
Na střechu je sice kompletně vyvedena příprava pro fotovoltaiku, samotnou realizaci solárních panelů však s ohledem na aktuální ceny odložili na vhodnější dobu. Mnohem větší prioritu dostal obytný prostor: část obývacího pokoje byla záměrně obětována ve prospěch prostorné kryté terasy, která slouží jako plnohodnotné venkovní zázemí za každého počasí.
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Zahrada se suchým potokem
Když byl dům hotový, zbývala poslední výzva, pozemek plný jílu. Profesionální zahradní firmy nacenily úpravy na milion korun, což majitele přimělo k vlastnímu, mnohem kreativnějšímu řešení. Olga absolvovala online zahradní kurz a koncept konzultovala s odbornicí. Následně objednala bagr, nechala navézt stovku kubíků zeminy a pustila se do práce.
Největší problém s přívalovou vodou z blízkých skal vyřešila takzvaným suchým potokem. Jde o kamenné koryto, které při deštích bezpečně stáhne vodu dolů na louku, čímž chrání dům i sousední parcelu.
Technické parametry
Zastavěná plocha: 199,8 m2
Autor arch. návrhu: Ing. arch. Lukáš Přibyl