Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Snové bydlení v Brdech boří mýty o dřevu. Okouzlí vás i suchým potokem

Alena Řezníčková
Pozemek byl plný jílu, proto majitelka objednala bagr, nechala navézt stovku...

Pozemek byl plný jílu, proto majitelka objednala bagr, nechala navézt stovku kubíků zeminy a pustila se do práce. | foto: Martin Zeman

Moderní stavba s hranatým masivem prošla schválením místních úřadů, jež by...
Architekti museli vyřešit největší oříšek pozemku: dvoumetrový výškový rozdíl...
Garáž je samostatná.
O zahradu se majitelka postarala sama, objednala bagr, nechala navézt stovku...
33 fotografií
Na svažitém pozemku v Brdech vyrostl dům, který boří mýty o tom, že dřevostavba musí být rustikální srub, nebo nudný sendvičový domek. Zásluhu na tom má majitelka Olga i špičková finská technologie.

Hlavním stavebním materiálem domu se stala polární borovice, pro niž byla použita technologie nesesedavých takzvaných CLT trámů. Pro majitelku se stala tato technologie klíčovou, protože jí umožnila splnit si sen o „odlehčené“ moderní stavbě s hranatým masivem, která navíc prošla schválením místních úřadů, jež by klasickou kulatinu nepovolily.

Realizace domu v Brdech byla specifická ještě v jednom ohledu – stála za ní výrazně ženská energie. Olga našla ideální partnerky v Kamile Nábělkové z realizační firmy Finutea, která perfektně zorganizovala celý proces, a v architektce Ivě Němcové.

Architektka musela vyřešit největší oříšek pozemku: dvoumetrový výškový rozdíl svažitého terénu. Místo klasických schodů, které by majitele připravily o panoramatický výhled, navrhla originální řešení:

  • Základová deska se opticky vynesla nad úroveň svahu.
  • Část domu se podsklepila.
  • Výškové rozdíly se elegantně dorovnaly pomocí kaskádovitých teras a opěrných květinových zídek.

Tento přístup umožnil i splnění dalšího důležitého požadavku, a to bezbariérového vstupu do domu.

„Spolupráce s investory byla od samého začátku nesmírně obohacující, a to jak po profesní, tak po lidské stránce. Majitelka je inspirativní osobnost s obrovským nadhledem. Do projektu vstupovala s velmi konkrétní a detailně promyšlenou vizí, což nám jako dodavatelům sice nastavilo vysokou laťku, ale zároveň nám to umožnilo precizně zhmotnit její představy,“ říká Kamila Nábělková.

Moderní stavba s hranatým masivem prošla schválením místních úřadů, jež by klasickou kulatinu nepovolily.
Pozemek byl plný jílu, proto majitelka objednala bagr, nechala navézt stovku kubíků zeminy a pustila se do práce.
Architekti museli vyřešit největší oříšek pozemku: dvoumetrový výškový rozdíl svažitého terénu.
Garáž je samostatná.
O zahradu se majitelka postarala sama, objednala bagr, nechala navézt stovku kubíků zeminy a pustila se do práce.
33 fotografií

Celý příběh přitom začal nenápadně. Olga prožila většinu života v Praze a o stěhování neuvažovala. Její partner sice o srubu v přírodě snil, ale každodenní dojíždění do metropole byl argument proti. Vše změnil až pandemický lockdown. Dva měsíce strávené v izolaci na Šumavě ukázaly, jak osvobozující je život mimo město.

Při samotné stavbě pak museli majitelé reagovat na tehdejší ekonomickou situaci a růst cen. Místo původně plánované stavby na klíč zvolili kombinaci: spodní stavbu svěřili lokální firmě a montáž samotné konstrukce CLT trámů převzala specializovaná realizační firma pod taktovkou Kamily Nábělkové.

Proč CLT trámy

V čem je tato technologie odlišná? Na rozdíl od tradičních masivních trámů, které v prvních letech po výstavbě vysychají, pracují a sesedají (což vyžaduje složitá konstrukční opatření a dilatační spáry), přináší revoluci v dřevěném stavění.

Především nabízí konstrukční stálost (nesesedavost): CLT trámy se totiž vyrábějí speciálním lepením křížových vrstev masivního dřeva. Tím se zcela eliminuje přirozené sedání stěn.

Moderní design bez omezení: Díky tomu, že stěny zůstávají stabilní, je možné dřevo přímo kombinovat s velkoformátovými prosklenými plochami, kamennými obklady nebo čistými omítkami bez rizika.

Vzduchotěsnost a izolace: Přesné spoje zaručují vynikající energetickou účinnost, což ulehčuje vytápění domu na větrném brdském kopci.

Chytrá řešení pro každodenní komfort

Spolupráce s architektkou se vyplatila i při zařizování specifických zón. Například v domácí pracovně vzniklo velkorysé pracovní místo díky desce přes celou šířku místnosti, kterou doplňují integrované LED pásky.

Praktickým a neotřelým detailem je „špinavá šatna“. Olga nechtěla míchat vyprané oblečení s kousky, které měla na sobě jen jednou či dvakrát. Architektka proto ubrala část ložnice a vytvořila dedikovaný odkládací prostor, který doplňují variabilní žaluzie nastavitelné shora i zdola.

Zážitek z wellness nabízí koupelna s velkým oknem a přirozeným světlem. Designu vládne španělská dlažba s motivem ledové tříště, ze které je vyrobena i umyvadlová deska. V koupelně nechybí ani parní kabina, speciálně zkosené zrcadlo na míru, které se díky svému tvaru nikdy nezamlží, či přímý vstup na terasu, kde si lze užít výhled hned po koupeli.

Svůj splněný sen o dřevostavbě doplnili ještě o přírodní jezírko

Interiér bez šedé

Zatímco současným trendům často dominuje minimalistická šedá, paní Olga se nebála jít cestou osobitosti a barev. Celý interiér si zařizovala sama s jasnou vizí: žádné umělé náhražky, ale poctivé materiály za rozumnou cenu. Výsledkem je prostor plný originálních solitérů.

Dominantou obývacího pokoje je bezúdržbová velkoformátová dlažba, která plynule přechází v obklad netradičně úzké oboustranné krbové vložky. Krb zde však plní primárně estetickou funkci pro navození atmosféry, o vytápění domu se stará tepelné čerpadlo vzduch-voda napojené na podlahové topení. Odvážný přístup k barvám podtrhuje kožená sedačka s křeslem v odstínu chilli papriček.

Moderní stavba s hranatým masivem prošla schválením místních úřadů, jež by klasickou kulatinu nepovolily.
Pozemek byl plný jílu, proto majitelka objednala bagr, nechala navézt stovku kubíků zeminy a pustila se do práce.
Architekti museli vyřešit největší oříšek pozemku: dvoumetrový výškový rozdíl svažitého terénu.
Garáž je samostatná.
33 fotografií

Wellness a energetická rozvaha

Při plánování relaxační zóny došlo na kompromis: partner toužil po bazénu, Olga po sauně. Dům nakonec disponuje obojím. Majitelka si pochvaluje zejména investici do cedrového dřeva na saunu, které vyniká svou specifickou vůní.

V rámci úspor a ochrany interiéru před letním přehříváním majitelé zvolili zapuštěná okna v kombinaci se speciálními blackout závěsy, čímž odpadla nutnost instalovat široké venkovní kastlíky na žaluzie.

Na střechu je sice kompletně vyvedena příprava pro fotovoltaiku, samotnou realizaci solárních panelů však s ohledem na aktuální ceny odložili na vhodnější dobu. Mnohem větší prioritu dostal obytný prostor: část obývacího pokoje byla záměrně obětována ve prospěch prostorné kryté terasy, která slouží jako plnohodnotné venkovní zázemí za každého počasí.

Dřevěný dům je splněným snem majitelů. „Opisovali“ ve Skandinávii

Zahrada se suchým potokem

Když byl dům hotový, zbývala poslední výzva, pozemek plný jílu. Profesionální zahradní firmy nacenily úpravy na milion korun, což majitele přimělo k vlastnímu, mnohem kreativnějšímu řešení. Olga absolvovala online zahradní kurz a koncept konzultovala s odbornicí. Následně objednala bagr, nechala navézt stovku kubíků zeminy a pustila se do práce.

Největší problém s přívalovou vodou z blízkých skal vyřešila takzvaným suchým potokem. Jde o kamenné koryto, které při deštích bezpečně stáhne vodu dolů na louku, čímž chrání dům i sousední parcelu.

Technické parametry

Zastavěná plocha: 199,8 m2
Užitná plocha: 300 m2
Dispozice: 5+kk
Konstrukční systém: obvodové stěny CLT trám Kontio SmartLogTM 205×275 mm, rohový spoj na rybinu, interiérové příčky většinou trámové, částečně sloupkové, případně zděné; konstrukce střechy: izolace mezi krokve a nadkrokevně; konstrukce patra: pohledové stropní trámy Kontio, okna Internorm
Ošetření stěn: v exteriéru i interiéru – výrobce Diotrol
Střešní krytina: střešní krytina Bramac Tegalit Star zinkově šedá
Zdroj energie / teplo: podlahové vytápění, čerpadlo vzduch voda, doplňkové vytápění krbová kamna
Větrání: přirozené okny
Podlahy: dřevěné, dlažba

Autor arch. návrhu: Ing. arch. Lukáš Přibyl
Realizace: Finutea

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Švýcarský recept na krizi bydlení fascinuje. Tisíce lidí bydlí skvěle už 60 let

Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového...

Krize bydlení? Na tu v 60. letech reagovali ve Švýcarsku pohotově. Záměr nového bytového komplexu tu schválili v roce 1964, a za dvě léta se už mohli nájemníci stěhovat do prvních bytů. Projekt Le...

Dům, co se splácí sám. Rodina u Varů našla dokonalý recept na drahou hypotéku

Terasa u domu je zastřešená, takže zde lze stolovat i za deště.

V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.

Pětičlenná rodina v Brně ukazuje, jak může skvěle fungovat panelákový byt

Výrazným prvkem je zajímavá kuchyňská deska.

Mladá rodina se rozhodla z běžného panelového domu v Brně vykouzlit byt snů. Na pomoc povolali interiérovou designérku, která dostala jasné zadání – vytvořit minimalistický, praktický a nadčasový...

Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let

Majitelka přiznává, že netradiční bydlení s sebou nese výzvy. Zatím by ale...

Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...

Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit

Cílené umístění zrcadel na stěnách, skříních a v rozích místnosti vytváří...

Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní stavba z 50. let měla reprezentovat moderní tvář tehdejšího Československa a stát se výkladní skříní pro zahraniční hosty....

16. července 2026

Snové bydlení v Brdech boří mýty o dřevu. Okouzlí vás i suchým potokem

Pozemek byl plný jílu, proto majitelka objednala bagr, nechala navézt stovku...

Na svažitém pozemku v Brdech vyrostl dům, který boří mýty o tom, že dřevostavba musí být rustikální srub, nebo nudný sendvičový domek. Zásluhu na tom má majitelka Olga i špičková finská technologie.

16. července 2026

Koupili v Brně 28 m2. A ukázali skvělé triky, jak mini byt skutečně zvětšit

Cílené umístění zrcadel na stěnách, skříních a v rozích místnosti vytváří...

Architekti Denisa a David Korsovi koupili v developerském projektu v širším centru Brna byt s plochou pouhých 28 metrů čtverečních. Tvoří ho obytná místnost, zádveří a koupelna s toaletou.

15. července 2026

Bizarní adresa. Tisíce lidí žijí na hřbitově. Mezi hroby vychovávají děti

Počet rodin, které tu dnes žijí, je velmi volně odhadován na 1 800. Dohromady...

Na hřbitovy se chodí vzpomínat na mrtvé. Na Cementerio del Norte v Manile se ale mezi hrobkami vaří obědy, perou košile, opravují motorky a děti si hrají na schovávanou. Největší filipínský hřbitov...

15. července 2026

Místo schodů mají rampy. V růžové vile Hermína žijí na šikmé ploše už 20 let

Majitelka přiznává, že netradiční bydlení s sebou nese výzvy. Zatím by ale...

Neobvyklá stavba trojice architektů Tomáše Hradečného, Petra Hájka a Jana Šépky se nečekaně vynořuje v kopcích v obci Černín u Zdic. Dům pojmenovaný po dceři majitelů na první pohled šokuje designem...

14. července 2026

Invaze UFO, nebo rozkrojený dort? Dánský unikát fascinuje svět přes 60 let

Dánská osada Br&#248;ndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od...

Dánská osada Brøndby Haveby, ležící jen několik kilometrů západně od Kodaně, vypadá, jako kdyby v ní přistálo UFO. Díky svému unikátnímu uspořádání se stala jedním z nejfotografovanějších míst v...

14. července 2026

Pozemek široký jen 2,5 metru? Architekti na něm postavili neuvěřitelný dům

Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce pouhých 2,5 metru,

TH+ house je zasazen do husté městské struktury Hanoje ve Vietnamu, v labyrintu úzkých uliček a neformálně vzniklé zástavby úzkých městských domů. Dům stojí na mimořádně stísněném pozemku o šířce...

13. července 2026

Láká i děsí. Bizarní jugoslávský mrakodrap měl mozek i nefunkční restauraci

Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už...

Dvě věže s mostem, nefunkční otočná restaurace a příběh státu, který už neexistuje. Genex Tower patří k nejvýraznějším brutalistním stavbám Evropy. Už více než 40 let vítá a odpuzuje příchozí do...

13. července 2026

Sen o životě v Hostivici s lesem za zády. Cesta k němu byla pro návrhářku trnitá

Návrhářka v domě žije se svou rodinou, velkým psem a třemi kočkami.

Módní návrhářka Alena Wilson žije v prostorném domě v Hostivici. Její zahrada přímo navazuje na les, díky čemuž je se svým psem hned v přírodě. Dům působí dokonale promyšleně, ale cesta k němu byla...

12. července 2026

Nahlédněte do moderního bytu v Modřanech. Své představy do něj otiskl i herec

Interiér využívající prvky Raumplanu je definován ocelovou vestavěnou...

Vytvořit v bývalé továrně na navigační přístroje v Modřanech byt, který si sice zachová svůj industriální charakter, ale zároveň nabízí útulné bydlení, není vůbec jednoduché. Architekti Vít Brus a...

11. července 2026

Dům, co se splácí sám. Rodina u Varů našla dokonalý recept na drahou hypotéku

Terasa u domu je zastřešená, takže zde lze stolovat i za deště.

V Olšových Vratech u Karlových Varů si rodina postavila dřevostavbu, která má něco ze stodoly, něco z pánského klubu a hodně z životního nastavení samotného majitele.

10. července 2026

Soused nás mučí houkáním vlaku, kterým prý plaší škůdce. Jak se bránit?

Premium
Nepodaří-li se problém vyřešit dohodou, můžete se obrátit na příslušný obecní...

Máme chatu v zahrádkářské kolonii, soused si namontoval záměrně hlasité zařízení na plašení metr od našeho plotu. Nemá co ani koho plašit. Není důvod. Zařízení vydává zvuky od houkání vlaku až po...

10. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.