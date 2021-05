Dřevostavba na okraji Prahy byla pro kanadsko-český pár jasnou volbou

Pro kanadsko-český pár byla dřevostavba srdcovou záležitostí, navíc pozemek nedaleko Prahy měl již zajištěné stavební povolení, takže vše postupovalo velmi rychle. A to i přesto, že si rodina přála na modelovém domě Iso-Kajastus některé úpravy.

Pohled z galerie do obývacího pokoje

Například podlahová plocha domu se z běžných 180 m2 zvětšovala na 210 m2, aby mohlo mít každé dítě vlastní pokoj a v domě měla své soukromí i babička, která bydlí nedaleko.

Sympatiemi k dřevu jako takovému se rodina zadavatele nikterak netají, ze svých cest a předchozího bydliště v Dubaji si přivezli nemálo dřevěných úlovků do svého nového domu. A je jasné, že po pobytu v Dubaji se jim po tomto materiálu opravdu stýskalo, navíc kanadské kořeny také nešlo pominout.

Dřevěná stavebnice pro dospělé

Během pouhých čtyř týdnů dokončil dodavatel, společnost Kontio, hrubou stavbu. Její dřevěné domy vyžadují přesné konstrukční plány, které jsou podmínkou pro přípravu jednotlivých trámů nařezaných s přesností na milimetry a označených čárovým kódem, aby je dokázala certifikovaná stavební parta pod vedením stavbyvedoucího poskládat za pár týdnů do finální podoby.

Díky tomuto plánování probíhá montáž domu z prefabrikovaných trámů s přesnými profily a inteligentním řešení spojů jako stavění ze stavebnice Lego. Při plánování je potřeba jen dobře promyslet elektrické rozvody. Otvory na ně se totiž připravují už při samotné výrobě. Stavebníci tak nemusí nic upravovat, vrtat či řezat. Voda a odpady se vedou v takzvaných instalačních předstěnách.

V tomto případě se přízemní roubená obvodová konstrukce skládá z lepených hranolů, vnitřní příčky jsou sloupkové s opláštěním z log panelů se stejným dezénem, jako je trámová stěna, takže působí jako by byly také trámové.

Rovněž patro má sloupkovou konstrukci a identické opláštění. V domě je podlahové vytápění a jako doplňkový zdroj tepla zvolili majitelé pohodlný plynový krb obložený břidlicí. Střecha je opatřena plechovou krytinou Lindab. Převažujícím stavebním materiálem v domě je samozřejmě dřevo, ale bez problémů jej lze napojit i na zděné konstrukce, beton či sádrokarton.

Dispoziční řešení domu

Hlavní průčelí domu je orientováno do klidné zahrady. Stavba má katedrálový strop otevřený do štítu. Z prostorného obývacího pokoje propojeného s kuchyní a jídelnou lze do zahrady vstoupit dvěma posuvnými prosklenými portály.

Hlavní vstup do domu je z ulice a vede přes zatravněnou předzahrádku. V přízemí najdete i hostinský pokoj s koupelnou, který při svých návštěvách využívá zejména babička dětí. Prosvětlená galerie v patře nenásilně propojuje obě podlaží a dělá dům kompaktnějším a přístupnějším pro rodinnou interakci.

Za roletou v rohu kuchyňské linky se skrývá chlouba majitele, jeho „baristický koutek“.

Ale zpět do přízemí: gurmánskou specialitou kuchyně je čím dál populárnější baristický koutek, chcete-li „coffee corner“, kde se majitel věnuje své zálibě a připravuje sobě i návštěvám delikátní kávu.

Veškeré profi vybavení včetně přívodu filtrované vody a odpadu je ukryté za nenápadnou roletkou. Do patra, kam vás zavede samonosné schodiště, nejčastěji „mizí“ děti, protože tam mají své tři pokoje.

Součástí patra je i dětská koupelna s vanou a ložnice rodičů, také s vlastní koupelnou. K nesporným výhodám tohoto poloroubeného domu nedaleko Prahy patří nádherný výhled do krajiny a nízký provoz na okolních komunikacích.

Domov provoněný dřevem

Díky přirozené schopnosti polární borovice optimalizovat vlhkost vzduchu je vnitřní klima ve srubovém domě čisté, svěží a díky pryskyřicím si uchovává i nádhernou vůni. Je prokázáno, že dřevo má navíc zklidňující efekt na lidskou psychiku a akusticky představuje velice přívětivý materiál.

Z galerie je vstup do jednotlivých pokojů.

Krásná pohledová struktura borovicového dřeva vytváří unikátní atmosféru a inspirativní prostředí pro život, práci i odpočinek. Ačkoliv má dřevo menší schopnost tepelné akumulace, mluví pro něj zejména rychlost vytopení prostor a fakt, že pocitově působí až o dva stupně tepleji než cihla nebo kámen.

Dřevo je schopné udržovat v interiéru ideální vlhkost v rozmezí 30 až 55 procent. V domě je tak mnohem méně prachu, bakterií a virů. Ačkoliv Kontio nabízí mnoho typizovaných domů, až 95 procent produkce představují individuálně navržené domy.