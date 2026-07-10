Z Karlových Varů je to sem jen pár minut. Je tu klid, zeleň a hlavně golfové hřiště. Právě golf byl pro Jana zásadním důvodem, proč si toto místo vybral za svůj domov.
„Chtěl jsem prostě bydlet vedle golfového hřiště,“ říká Jan. Není to žádná póza, ale logický záměr. Přes den má spoustu pracovních povinností, hodně cestuje, a tak si chce večer užít klid, les a zahradu, případně možnost vyběhnout na green. Golf Resort Karlovy Vary navíc patří k nejstarším a také nejhezčím hřištím ve střední Evropě.
Jan Lovas pochází ze Sokolova. Do Karlových Varů ho přivedla práce a od roku 2009 se tu usadil natrvalo. „Jezdím léta pracovně i do Prahy, ale v tom chaosu bych žít nechtěl.“
Profesně má na starosti několik stanic technických kontrol od západních Čech až po Prahu. Sám sebe s nadsázkou označuje za „holku pro všechno“, ve skutečnosti je však typ manažera, který rád řídí projekty od začátku do konce. „Když něco vymyslíte, postavíte a pak to funguje, je to dobrý pocit,“ objasňuje svůj přístup.
Možná proto ho kromě golfu a rychlých aut nadchla právě architektura. „Člověk má pocit, že vytváří něco, co tu po něm zůstane. Něco podle svých představ vykreslíte do krajiny a je to vidět,“ vysvětluje.
Velmi osobní dřevostavba
Dům, ve kterém dnes žije s partnerkou a malou dcerou, není typová stavba. „Chtěl jsem vyjít z tvaru stodoly, mít hlavní obytný prostor otevřený až do krovu, reprezentativní,“ popisuje Jan. Inspiraci hledal mimo jiné na Pinterestu a Instagramu, ale finální podobu domu dotahoval s týmem Lucern Dřevostavby, především s architektkou Hanou Kulovou a Lukášem Černíkem, majitelem firmy, s nímž se Jan od dětství přátelí.
Ke stodole přidali moderní dřevostavbu s plochou střechou, v níž je soukromá část bydlení. Výsledkem je bungalov do písmene L. „Lukáš mi říkal, že až dodělám zahradu, ploty a všechno kolem, bude to stát hodně peněz,“ vzpomíná Lovas.
Měl pravdu. Ale právě proto si k domu pořídil rovnou i větší pozemek. Na něm dnes kromě rodinného domu a domku s vlastní saunou a fitness stojí ještě menší dřevostavba na pronájem. Pronájem domu pro hosty pokryje splátku hypotéky za celý projekt.
„Jan je typ klienta, který se nebojí, naopak ho baví posouvat moderní architekturu a vytvářet nové a zajímavé věci. Za takové zákazníky, kteří umí projekt dotáhnout do posledního detailu, je každý vždy vděční,“ hodnotí spolupráci Lukáš Černík z Lucernu.
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Tmavý interiér majitele pořád baví
Zvenku je dům moderní a čistý, uvnitř překvapí osobitým interiérem. Není to skandinávský styl, bíle stěny, katalogová neutralita, ale tmavší, dospělejší, materiálově bohatší prostor, který má blíž k pánskému klubu než k běžné rodinné novostavbě.
Za návrhem interiéru včetně několika dominantních prvků stojí architekt a designér Jaromír Pizinger. Pro Jana to nebyla první spolupráce s ním. Už v minulosti upravoval jeho předchozí dům a postupně se z něho stal nejen designový poradce, ale i člověk, jehož názor bere Jan vážně. „Jaromír mi občas dává i rady do života, je to kamarád a také nadšený sběratel veteránů, takže já mu na oplátku radím s auty.“
Pizingerův odvážný rukopis se v domě projevuje tmavými tóny, prací se dřevem a promyšlenými detaily. V interiéru se objevují dřevěné prvky s patinou, zakázkově řešené kovové kousky, zejména krb, který podle jeho návrhu vyráběli místní zámečníci. V obytné místnosti je zajímavá betonová policová stěna v podobě ztracené bednění.
Ačkoliv Janova partnerka si současný interiér domu s temnější estetikou pochvaluje a říká, že k Janovi prostě patří, s příchodem miminka už například ostré hrany u některých kovových detailů majitelé sledují s větší ostražitostí než dřív.
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Dalším originálním nápadem architekta Pizingera byla kovová galerie s oknem ve štítě. „Jaromír mi tehdy řekl, že každej chlap potřebuje mít svůj kutloch, a nemýlil se,“ říká s úsměvem Jan.
Výrazná je i koupelna. „Patinu dřeva v koupelně jsem si dělal horkovzdušnou pistolí sám.“ Jan se nebál interiér doplnit vlastním výběrem nábytku, zejména od společnosti Westwing (stůl a lavice z masivního dřeva, velká sedací souprava), ale třeba také z IKEA (lustr nad jídelním stolem).
Dům má teplotu i náklady pod kontrolou
Přestože je celá jedna štítová stěna (navíc orientovaná na jih) prosklená, Jan si pochvaluje tepelný komfort. Dům má tepelné čerpadlo pro vytápění i chlazení do podlahy a ventilační systém s rekuperací. Právě řízené větrání považuje majitel za jednu z největších výhod. Dřevostavba podle něj reaguje rychle. Když je potřeba, rychle se ochladí a stejně rychle se zase vytopí.
Zajímavá jsou i čísla. Na rodinný dům je napojená jak hojně využívaná sauna, tak nabíjení pro dva elektromobily. „I bez fotovoltaiky platím zálohy na elektřinu kolem šesti tisíc měsíčně. Podobně velká dřevostavba pro hosty má měsíční náklady na energie 3 500 korun,“ doplňuje majitel.
Jak si vybrat sousedy
Když Jan Lovas pozemek o celkové výměře 3 000 m2 v Olšových Vratech kupoval, počítal s tím, že jeho hodnota poroste. Původně to byla investiční úvaha. Jenže pak si tu na 1 400 m2 postavil svůj dům, začal tu opravdu žít, založil rodinu a tím se mu změnil i pohled na okolí.
„Říkal jsem si, že když zbývající část pozemku prodám, co mi tady kdo postaví? Nechtěl jsem se dívat na náhodnou směs domů bez koncepce. A protože pozemek umožňoval další výstavbu, začal jsem přemýšlet, jak mít vliv na okolí a možnost sám si vybrat sousedy,“ říká s úsměvem.
Tak vznikl developerský projekt Olšovky. Čtyři moderní rodinné domy v Olšových Vratech, navržené jako pasivní dřevostavby, s dispozicí 4+kk a užitnou plochou kolem 105 m2. Nejde ale o klasický development, který skončí předáním klíčů. Koncept počítá s kompletně dokončeným a vybaveným interiérem a částečně i exteriérem: kuchyně, koupelny, podlahy, zahrada, oplocení, závlaha, robotická sekačka, příprava na elektromobilitu i možnost správy nemovitosti.
Jan předpokládá, že domy mohou oslovit jak zákazníky hledající klidné bydlení u Karlových Varů, tak investory nebo golfisty, kteří chtějí druhé bydlení na víkendy.
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Technické informace
Dispozice: 4+kk + otevření do krovu
Zastavěná plocha: 166,76 m2
Užitná plocha: 122,19 m2
Dodávka: komplet RD na klíč
Návrh: LUCERN – individuální návrh
Technologie: podlahový systém REHAU, TČ vzduch-voda IVT, rekuperace Zehnder
Okna a dveře: plastová okna Elegant od Deceuninck a hliníkový portál Heroal