Starý kamenný dům nahradili dřevostavbou. Nemohou si ji vynachválit

Nejprve Dawid s Adriannou zvažovali bydlení v bytě, ale nakonec tuto možnost vyloučili. „Dlouhou dobu jsme žili v prostorném domě, naši synové jsou na bydlení v domě zvyklí od malička, proto jsme se rozhodli pro koupi menšího pozemku blíže centru Poznaně, kde jsme si plánovali postavit pohodlný a zdravý dům, který by uspokojoval potřeby čtyřčlenné rodiny,‘‘ vysvětluje podnikatel Dawid.

Dostatek prosklených ploch zabezpečuje dostatek světla v hlavní obytné místnosti otevřené až do krovu.

Manželé se nějakou dobu rozhlíželi po stavebním trhu, nakonec jejich volba padla na stavbu domu z masivního dřeva. Dřevo je krásné, působí teple a útulně, což bylo po zkušenosti s bydlením ve starém kamenném domě hlavním důvodem pro volbu dřevostavby.

Protože je pozemek relativně malý, museli manželé pečlivě naplánovat řešení svého domu tak, aby v něm každý člen rodiny měl své soukromí. V předchozím domě si rodina zvykla na velký prostor, takže bylo nutné, aby děti ani dospělí nepřišli ani v novém domově o pocit volnosti a svobody uvnitř domu.

Ve spolupráci s architektem a odborníky z polského zastoupení finské značky Kontio vyrostl na nevelkém pozemku půvabný, pohodlný dům pro čtyřčlennou rodinu.

V přízemí je velký, otevřený obývací prostor, jehož srdce tvoří černě natřená krbová kamna z oceli. Dále zde má rodina k dispozici kuchyň a jídelnu s výhledem do zahrady.

Ložnice manželů je propojená se saunou. Ta se stala nejoblíbenějším prostorem v domě – skvěle se zde odpočívá. A odpočinek lékařka Adrianna potřebuje, v centru Poznaně vede kliniku.

„Sauna se stala místem, kde se všichni zklidníme, neruší nás žádné elektronické přístroje, povídáme si a krásně se prohřejeme po příchodu z chladných poznaňských ulic, kde často profukuje studený vítr,“ pochvaluje si Adrianna.

K ložnici Adrianny a Dawida přiléhá terasa s vířivkou, kde si manželé v soukromí malé zahrady užívají pohled na temnou oblohu a zářivá světla města. V patře domu jsou dvě dětské ložnice s šatnami a koupelnou. Synové zde mají i místnost sloužící jako herna, která v případě potřeby poslouží i jako pokoj pro hosty.

Koupelna v patře s hravou hexagonální dlažbou

Srubový dům majitelé vytápějí plynem, celé přízemí má pak zabudované podlahové vytápění. Manželé se také rozhodli pro pořízení systému centrální ventilace.

Po roce bydlení v novém domově jsou manželé s kvalitou svého rodinného domu nanejvýš spokojeni a nic by na něm neměnili. Jediná věc, která manželům v domě přijde nadbytečná, je přídavná izolace, která musela být součástí dřevostavby, aby se vyhovělo současným polským stavebním regulím. Jinak by Adrianna preferovala konstrukci pouze trámovou. To je však jen detail.