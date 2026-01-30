Dřevostavba s poetickým jménem Vlaštovka (podle „zborcené“ střešní roviny, která vytváří na hlavní fasádě charakteristickou siluetu vlaštovky) se hrdě rozkročila v horní části prudkého svahu, kde jsou nejlepší výhledy.
Navíc tu majitelé mají díky vzrostlým stromům, jimž se projekt pečlivě vyhnul, dostatečné soukromí a v létě příjemný stín.
Prohozená podlaží
U staveb umístěných na výrazně svažitých pozemcích se často vyplatí „prohodit“ podlaží. To se stalo i zde. Hlavní obytný prostor je proto v horním podlaží. Díky tomu je z kuchyně, jídelní a obývací zóny nádherný výhled do údolí a na Brdy, navíc lze z kuchyně rovnou vyjít na venkovní krytou terasu.
„Atraktivitu a různorodost obytného prostoru zvyšuje otevření do nepravidelně šikmé pultové střechy s vrcholy na nárožích. Různé typy velkých oken do všech světových stran zajišťují pestrou škálu zážitků v průběhu roku a za měnícího se počasí, navíc lze využít i široký parapet okna k příjemnému posezení,“ popisují autoři.
Dům je určený pro čtyřčlennou rodinu: dva pokoje, koupelna, komora a technická místnost jsou v polozapuštěném přízemí, které je v létě ochlazováno zadní betonovou stěnou. Dětský pokoj lze do budoucna jednoduše rozdělit na dva menší. Chodba a schodiště opticky zvětšují nadsvětlíky dveří, prosvětluje je také velké severní okno.
Námaha se vyplatila
Stavba působí skromným dojmem, přesto nabízí komfortní bydlení. Vytvořit je však nebylo snadné. „Vzhledem k nepřístupnosti místa pro mechanizaci je dům postaven jako lehká dřevostavba ve sloupkovém systému, většina materiálu byla dopravována ručně,“ prozrazují architekti.
Stropní a střešní trámy jsou dřevěné pohledové. Jsou tak pod neustálou kontrolou a navíc umožňují zavěšení třeba houpací sítě. Vedle funkčnosti projekt respektoval i ekologická hlediska, například fasáda a terasa jsou z českého modřínu, bez povrchové úpravy, a tedy s nejmenší ekologickou stopou.
Střecha s asfaltovými pásy kombinuje dostatečný sklon pro spolehlivé odvedení vody, se snadným přístupem k údržbě pod vzrostlými stromy.
O studiu
Ing. arch. Šárka Sodomková (1971), Ing. arch. Marek Sodomka (1972)
„Jsme architekti a baví nás stavět. Vystudovali jsme FA ČVUT v Praze, pak jsme dva roky žili a pracovali v Berlíně (Mueller Reimann Architekten). Poté jsme působili jako samostatní architekti v předních pražských ateliérech Markéty Cajthamlové (Š.S. do r. 2001), ADNS (M.S. 1999) a D3A (M.S. do r. 2010). Žijeme v Zadní Třebani a máme čtyři děti.“
Spolupracovníci: Petra Biliková (1999), Elizabeth Haywardová (2000)