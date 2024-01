Finská dřevostavba na jižní Moravě byla láskou na první pohled

Veronika vždycky toužila žít na vesnici. Když jim tedy dědeček nabídl, aby si na jeho zahradě postavili dům, mladí manželé byli hned pro.

Krytá terasa kolem domu nabízí ochranu před deštěm i sluncem.

„Bylo to sice hodně velké rozhodnutí, jsem jediná z rodiny, kdo odešel na vesnici a znamenalo to pro nás velkou změnu, ale teď jsme nadšeni. Je tu hodně úrodná půda, která se dobře obhospodařuje a my se rozhodli tu pěstovat vše potřebné pro rodinu,“ vypráví Veronika.

Vzrostlá zahrada nabídla hodně možností

Stavební pozemek, na kterém dům stojí, má téměř 4 000 m2. Jde o starou zahradu se vzrostlými stromy. Stavba tak vyrostla už v hotové zahradě, v níž se pouze vykácelo pár starých stromů a provedly se menší úpravy.

Díky velikosti zahrady si mohli majitelé dopřát velké prosklené plochy, aniž by přišli o soukromí.

Velikost pozemku byla při stavbě roubenky obrovskou výhodou. Majitelům to poskytovalo spoustu možností, nebyli nijak omezeni prostorem a zároveň získali dostatek soukromí. Mohli si tedy dovolit postavit přízemní bungalov s velkými okny a otevřenou terasou.

Do finského domku se okamžitě zamilovali

Původně chtěli Veronika s Josefem postavit dům ve stylu klasické vesnické chalupy: dřevěný, patrový, se sedlovou střechou. Dlouho hledali ten pravý model, komunikovali s firmami, ale na nic, co by je opravdu zaujalo, nenarazili.

„Nakonec zasáhl zase můj dědeček, přesněji jeden jeho známý, který nám poslal odkaz na dům, který stojí ve Finsku a o kterém byl článek na iDNES.cz. Okamžitě se nám oběma zalíbil, a i když to bylo něco úplně jiného, než jsme původně hledali, rozhodli jsme se pro něj. Všechno na něm nám sedělo, interiér, barvy, to, jak je minimalistický, čistý a vzdušný,“ říká majitelka.

Obrátili se tedy na firmu Kontio, která roubenku postavila, a během pár dní bylo rozhodnuto. Vycházeli z původního modelu, pouze kvůli orientaci do zahrady dispozici domu zrcadlově obrátili a místo sauny si vybrali druhou koupelnu. Vše ostatní zůstalo stejné jako u finského domku, majitelům se natolik líbil, že neměli potřebu provádět větší změny.

Dědeček jako přísný stavbyvedoucí

V květnu se dům začal stavět, v září už rodina bydlela. Další rok už byla hotová i zahrada.

Manželé si dřevěnou stavbu vybrali i kvůli rychlosti výstavby. V květnu začali stavět, za tři měsíce vše stálo a v září bydleli. Kontio zvládlo vše přesně podle plánu a Veronika s Josefem byli velmi spokojení.

„Byla to skvělá parta lidí, přijeli a už se jelo, vše parádně odsýpalo, všechny problémy se okamžitě řešily na místě a všechno dopadlo tak, jak mělo. My jsme byli na stavbě každý den, chtěli jsme si to zažít, vidět, co se děje a jak vše probíhá. Nejsme ale natolik znalí, abychom si stavbu sami dozorovali,“ vysvětluje Veronika.

Vnuččinu stavbu si vzal na starosti dědeček, který má bohaté zkušenosti se stavbami. Každý den docházel na probíhající stavbu a na vše dohlížel. Sami majitelé často nevěděli, jak se při stavbě rozhodnout, ale dědeček uměl vždy poradit. Díky němu se vyhnuli chybám, které by možná kvůli jejich nezkušenosti nastaly.

Inspirace skandinávským designem

Spotřebiče jsou zabudovány v kuchyňském ostrůvku.

Stejně jako u exteriéru se manželé nechali inspirovat finským vzorem i u interiéru. Líbila se jim čistota, jednoduchost a vzdušnost prostoru. Sami jsou ohledně barev hodně konzervativní, nejraději si vystačí jenom s bílou, černou a šedou, výrazným barvám se vyhýbají. Celý interiér tak působí velmi minimalisticky.

Ze vstupní chodby se vchází přímo do velkého společenského prostoru, který propojuje kuchyň, jídelnu a obývací pokoj. Kuchyň je celá bílá a na přání majitelky nejsou vidět žádné spotřebiče. Ty jsou zabudovány v kuchyňském ostrůvku. Velký jídelní stůl pro osm lidí pojme nejen celou čtyřčlennou rodinu, ale hravě usadí i větší návštěvy.

Obývací pokoj nabízí posezení u krbu na prostorné sedačce. Krb je dostatečně výkonný, aby v zimě vytopil celý dům. Naproti sedačce chybí klasická televize, stěnu naopak pokrývá rozměrná knihovna.

„My jsme televizi nikdy neměli, nechybí nám, naopak nám její absence přináší do života další rozměr, přijde mi, že máme víc času na sebe a život v domě si víc užíváme,“ říká Veronika.

K velkému stolu se vejde celá rodina i s hosty.

A dodává: „Manžel je vazač knih, máme tedy spoustu knih a dobrá knihovna je pro nás velmi důležitá.“ Kromě společenského prostoru jsou v domě ještě ložnice rodičů, dětský pokoj, pokoj pro hosty a dvě koupelny.

Klid a pohoda

Dům a především místo, na kterém stojí, přinesl do života celé rodiny obrovskou pohodu. Podle slov Veroniky je to tak úžasné místo, že nepotřebují vůbec nikam jezdit, mají pořád co dělat a i děti mají stále spoustu míst a podnětů ke hraní.

Z domu jsou krásné výhledy a je radost si sednout ráno za stůl ke snídani a dívat se do okolní klidné krajiny. Zahrada je natolik rozsáhlá, že jim pořád dává dostatek prostoru ke tvoření a doplňování. Plánují ještě postavit dětem domeček na hraní.

Dětský pokoj je ve světlých neutrálních barvách.

Také dům je ideální pro malé děti. Je přízemní, bez schodů, s otevřenými prostory, po kterých se dva malí synové můžou svobodně pohybovat. Dřevěný dům a jeho okolí tak tvoří jeden velký rodinný prostor plný klidu.

Slovo dodavatele: „Tento projekt byl opravdu unikátní případ. Myslím si, že osvícený investor je snem každého dodavatele. Neuvěřitelná rychlost a energie, s jakou se celá rodina do projektu pustila, byla dechberoucí. Dědeček Veroniky přesně věděl, co chce, vše, co jsme si řekli, vždy stoprocentně platilo a celá spolupráce byla tak příjemná, že na ni budu velmi dlouho vzpomínat. Po roce od zahájení stavby jsme se sešli v domě s příjemnou majitelkou, dům byl včetně zahrady kompletně dokončený a dotažený.“

Letecký pohled na dům a zahradu