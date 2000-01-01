náhledy
Architekt Robert Thorguson předběhl svou dobu: navrhl dva domy, které tvoří jeden komplex. První pro manželku, druhý pro sebe. Domy postavené v letech 1953 až 1957, známé jako Les a Šperkovnice, stojí v městské čtvrti Hollywood Hills v Los Angeles a jsou dodnes pokládané za architektonické perly.
Domy sdílejí soukromou příjezdovou cestu.
Dramatické osvětlení bylo pro tvorbu architekta Thorgusona typické.
Posezení na zahradě a bazén jsou společné pro oba domy. Domy teď koupili dva různí majitelé, bude zajímavé, jak se o tyto prostory podělí.
Pohled z ulice – domy sdílejí soukromou příjezdovou cestu.
Dům Šperkovnice má plochu 374 m2, může si tedy „dovolit“ i velký obývací pokoj, do něhož přichází denní světlo i shora proskleným krovem.
Kuchyň v domě Šperkovnice – neuvěříte, že byla navržená už téměř před 70 roky: kuchyňský ostrůvek, barové sezení, vysoké skříně až ke stropu...
Velké prosklené stěny byly před 70 lety velmi nezvyklé.
Dům Šperkovnice má tři ložnice.
Jídelna díky velké boční zrcadlové stěně vypadá mnohem větší.
Dům Les s plochou 214 m2 má sice „jen“ dvě ložnice, ale tři koupelny.
Dřevěné obklady stěn a použití konstrukce s trámy a sloupky evokují japonský styl.
Malou ložnici „prodlužují“ zrcadla za nočními stolky.
Architekt Thorguson byl proslulý svým japonským vlivem, což se odráží i v jeho interiérech.
Pokoj s výhledem na vířivku je určený k relaxaci.
Okna směřují do zahradního lesa se vzrostlými stromy a výsadbou krajinářského architekta Garretta Eckba.
Architekt Torguson byl známý svými jedinečnými návrhy z poloviny minulého století, inovativními liniemi střech i použitím organických materiálů, jako je kámen, dřevo a voda, doplněných betonem, ocelí a sklem.
