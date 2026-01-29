Sci-fi domek připomíná konzervu, slouží i jako přístřešek pro auto

Rodina se dvěma malými dětmi toužila po bydlení, které by jim časem vyhovovalo i na stáří. Jejich představu přetavilo do reality torontské studio Weiss Architecture + Urbanism. Výsledkem je druhý dům na stejném pozemku, Pocket Laneway House.
Konstrukci domu podpírá ocelový sloup ve tvaru písmene V ukotvený na šroubových pilotách. | foto: Birdhouse Media

Vjezd do domu je přímo z ulice.
Domek slouží i jako přístřešek pro auto.
Architekti navrhli dům s minimálním kontaktem se zemí proto, aby na stísněném...
Autorka cestopisů a bývalý chovatel bizonů si představovali svůj budoucí domov jako místo, které se přizpůsobí nejen měnícím se potřebám dospívajících dětí, ale také jejich vlastním plánům na stáří.

Od začátku věděli, že chtějí vedle své hlavní rezidence ještě menší domek, který by mohl v budoucnu sloužit třeba i jako bydlení pro pomocníky v domácnosti. Nechtějí se spoléhat na potomky. V současné době Pocket Laneway House využívají jako dům pro hosty.

Futuristický dům na stromě

Pocket Laneway House je oděný do lesklého vlnitého plechu (aluzinek) a tyčí se nad přístřeškem pro auto. Architekti zvolili aluzinek (ocelový plech potažený hliníko-zinkovou slitinou) zcela záměrně. Oproti tradiční pozinkované oceli má delší životnost a obstojí i v drsnějších podmínkách.

Dům připomíná plechovku s dřevěným srdcem. Na údržbu můžete zapomenout

Konstrukci domu podpírá ocelový sloup ve tvaru písmene V ukotvený na šroubových pilotách. Podoba připomínající domek na stromě není náhodná. Architekti navrhli rezidenci s minimálním kontaktem se zemí proto, aby na stísněném pozemku ochránili kořenový systém vzrostlého javoru.

Bydlení ve vesmírném modulu

Architekt Kevin Weiss ze studia Weiss Architecture + Urbanism prozradil, že inspirací pro design stavby bylo jeho dětství v éře dobývání vesmíru. „V roce 1969 mi bylo pět let,“ říká Weiss.

„Sledoval jsem každou sekundu přistání na Měsíci. Podoba domku byla určena různými faktory místa, zejména snahou zachovat strom. Nakonec si ale myslím, že výsledek vypadá trochu jako lunární modul z éry Apolla,“ popisuje architekt Weiss.

Retro-futuristický vzhled objektu zjemňuje cedrové obložení spodní strany přístřešku pro auto. Použití výrazných odstínů barev navíc odráží lásku majitelů k lidovému umění.

Z plechového kontejneru má skvělý hausbót. Slouží jako chata i ateliér

O studiu

Architektonické studio Weiss Architecture & Urbanism Limited v roce 2012 založil architekt a urbanista Kevin Weiss. Torontské studio při své tvorbě klade důraz na špičkový design a inovace. Zaměřuje se na zakázkové rezidenční, vzdělávací a urbanistické projekty.

