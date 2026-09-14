V malé obci poblíž Brd vznikl na pozemku s remízkem a potokem víkendový dům, za jehož návrhem stojí ateliér Anna Koukolová architekti. Dřevostavba vychází z jednoduchého konstrukčního systému, autentických materiálů a promyšlené dispozice, takže dům působí uvnitř mnohem větší než ve skutečnosti je.
Zatímco vůči okolní zástavbě nabízí stavba dostatek soukromí, její prosklené plochy a průhledy poskytují příjemný a ničím nerušený kontakt s okolní přírodou.
Za co může covid
Na začátku covidové pandemie hledali partneři místo, které by jim i jejich čtyřnohému kamarádovi nabídlo zázemí pro víkendové pobyty mimo město. Podařilo se jim najít dva přilehlé pozemky sbíhající se k lesu. Pak oslovili architektku Koukolovou.
Výsledek? Svébytný návrh dřevostavby s fasádou z opalovaného skandinávského smrku volně inspirovaný současnou australskou architekturou. Ta využívá plynulou návaznost interiéru na exteriér a volí zejména přírodní materiály. Užitná plocha je 123 m², díky zkosenému stropu hlavního obytného prostoru však společně s velkoformátovým prosklením navozuje celý dům pocit vzdušnosti a otevřenosti.
Kontakt i intimita
„Dispozice byla od začátku poměrně jasná. Chtěli jsme co nejlépe využít přímý kontakt s remízkem, vymezit se vůči blízké zástavbě i ulici, a vytvořit tak vlastní intimní prostor,“ popisuje Anna Koukolová.
Jasně je oddělená denní a noční část. Odděluje je prosklený krček. „Díky jednoduchému zadání a důvěře majitelů jsme měli možnost vytvořit poměrně komplexní celek. Obě části mají odlišné nároky, tomu jsme přizpůsobili i jejich formu. Hlavní budova má pultovou střechu, velkorysou světlou výšku a prosklenou fasádu. Naopak křídlo s ložnicí je menší, má sedlovou střechu, a tím také intimnější atmosféru,“ vysvětluje Anna Koukolová.
Konstrukce stavby
Dům je založený na železobetonových pasech se základovou deskou. Nosnou konstrukci tvoří fošnový systém 2×4 s podélnou nosnou stěnou doplněnou dvojicí ocelových sloupků. Hlavní obytná část se směrem na severozápad otevírá lehkým obvodovým pláštěm s prosklením, zatímco vnitřní stěny jsou obložené březovou překližkou s akustickou izolací.
A vytápění? To má na starosti podlahové vytápění v kombinaci s doplňkovými podlahovými konvektory. Komín ze ztraceného bednění ukrývá dvojitou krbovou vložku přístupnou z interiéru i exteriéru, uvnitř tak vytváří příjemnou atmosféru a na terase slouží jako gril.
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Přirozené stárnutí
Tmavá fasáda z opalovaného dřeva nevyžaduje pravidelnou povrchovou údržbu, naopak přirozeně stárne. Dřevěnou fasádu doplňuje antracitová plechová střešní krytina. Prostorná venkovní terasa je z neošetřeného modřínu, který časem získá stříbrnou patinu.
Na rozdíl od tmavé fasády dominuje v interiéru společenské části světlá březová překližka použitá na obložení stěn, ale také na dveřích či vestavěném nábytku. Na stěnách chodby jsou díky obložení téměř neviditelně integrovány dveře na toaletu a do technické místnosti. Jsou tu také prostorné úložné skříně.
V klidové části je kromě ložnice i koupelna s volně stojící vanou i průchozí sprchou. Cementová stěrka sjednocuje jednotlivé plochy do kompaktního celku. Na podlahách je epoxidová stěrka, která dobře snáší každodenní provoz i soužití se psem.
Původní návrh počítá s dostavbou garáže a s možností doplnění samostatného domku pro hosty v místech remízku, aniž by se narušila celková prostorová kompozice pozemku.
O projektu
Autor: ateliér Anna Koukolová architekti - Anna Koukolová, Marcela Koukolová
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Dřevostavbu si pořídili jako bezdětní, promyšlená stavba funguje i pro rodinu
O studiu
Ateliér Anna Koukolová architekti založila v roce 2018 architektka Anna Koukolová. Portfolio studia pokrývá projekty napříč měřítky, od interiérů a rodinných domů až po veřejné stavby a prostranství. Každý návrh vychází z komplexního uvažování o prostoru s důrazem na praktičnost, potřeby budoucích uživatelů a autentické materiály. Výsledkem je čistá a funkční architektura pevně ukotvená v kontextu místa.
Práce ateliéru staví na otevřeném dialogu s klienty z řad soukromých investorů, developerů i zástupců samospráv – společně pojmenovávají očekávání a nastavují možnosti i limity provedení. Klíčová je autorská přítomnost v celém procesu od prvního konceptu až po dokončení stavby. Komorní tým s širším zázemím spolupracovníků umožňuje flexibilně reagovat na různé typy projektů.
Mezi výrazné realizace patří konverze bývalých továrních hal na kanceláře Monolot studia, za které ateliér získal nominaci na Českou cenu za architekturu 2026.