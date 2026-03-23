Černý klenot od slavného Delniqa. Jak vypadá dům, který navrhl pro bratra

Alena Řezníčková
Výrazná fasáda z opalovaného dřeva, ale také dům s netradičním vztahem: bratr-architekt navrhoval dům pro bratra-investora. Přehlédnout nelze jméno autora, je jím Lukáš Janout, známý svým instagramovým účtem Delniq, který ukazuje tragické výsledky práce některých řemeslníků.
Díky černé barvě fasády i střechy si stavba vysloužila přezdívku „Batmaní dům“.

Díky černé barvě fasády i střechy si stavba vysloužila přezdívku „Batmaní dům". | foto: Petr Polák

Vnitřní prostor je vedený čistotou detailu, která vyniká v kombinaci se...
Na galerii si bratr-investor prosadil plnohodnotné schody.
Na přání bratra musel architekt změnit umístění některých oken.
Použitý hliník na střešní krytině s povrchem AluMat zajišťuje výbornou odolnost...
Architekt Lukáš Janout dům navrhl pro svého vlastního bratra a jeho rodinu, a to na pozemku, který sousedí s hospodářským stavením a stodolami, které kdysi patřily jejich předkům. Oba bratři mají místo spojené s dětstvím.

Návrh si tak vzal z tradiční venkovské architektury to nejlepší, zároveň ji však pojal moderním způsobem a využívá současné technologie.

Energeticky úsporný

Představa majitelů, mladé čtyřčlenné rodiny, byla jasná: jednoduchý, energeticky úsporný dům, s plochou odpovídající běžnému bydlení.

„Dům vznikal v příjemném dialogu a s respektem k tomu, že jde především o domov rodiny. Přestože měli majitelé jasné představy, do návrhu nakonec výrazně nezasahovali a já jako architekt neprosazoval nic proti jejich vůli,“ říká architekt Lukáš Janout ze studia LUNI architekti.

Pravda, drobné změny si „rodina“ prosadila: třeba větší technickou místnost na úkor koupelny či pár změn v rozmístění oken. Smůlu měl i bratr-architekt se žebříkem na galerii, tady si bratr-investor prosadil plnohodnotné schody.

Vnitřní prostor je vedený čistotou detailu, která vyniká v kombinaci se střídmou materiálovou paletou.
Díky černé barvě fasády i střechy si stavba vysloužila přezdívku „Batmaní dům“.
Na galerii si bratr-investor prosadil plnohodnotné schody.
Na přání bratra musel architekt změnit umístění některých oken.
Použitý hliník na střešní krytině s povrchem AluMat zajišťuje výbornou odolnost vůči povětrnostním vlivům a nevyžaduje žádnou složitou údržbu
Malý, ale šikovný

Kvalitní materiály a moderní technologie, to vše směřovalo k energetické efektivitě i díky tomu, že velikost domu byla nastavena odpovídající velikost s přihlédnutím na možnosti investic.

Hrubá stavba tak představuje kombinaci obvodového zdiva Ytong s vnitřními příčkami z vápenopískových cihel Silka, foukaná celulózová izolace Climatizer Plus ve střešní konstrukci pak zajišťuje tepelnou a akustickou pohodu.

Vytápění řeší tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem o délce 300 metrů, doplněném nuceným větráním s rekuperací tepla. To zaručuje nízké provozní náklady, bezemisní zdroj v místě instalace a možnost pasivního chlazení. A další výhody? Vyšší účinnost, delší životnost a absence venkovní jednotky, která občas působí dost rušivě.

Lehká hliníková střecha

Jako střešní krytinu zvolil architekt i investor lehkou hliníkovou střešní krytinu Satjam Rapid DeLuxe, která připomíná design falcovaného plechu. „S krytinami Satjam mám zkušenosti již z předchozích projektů, proto byl pro mě výběr tohoto dodavatele první volbou,“ říká Lukáš Janout.

Tato konkrétní krytina byla zvolena nejen pro moderní vzhled a dlouhou životnost, ale i pro svou nízkou hmotnost. Díky tomu bylo možné nad otevřeným prostorem obývacího pokoje použít dřevěné vaznice, které vytvářejí výrazně menší tepelný most než ocelové.

„Na jednoduchých střešních plochách nabízí tato krytina snazší realizaci než tradiční falcovaný plech. Montáž je díky promyšlenému výrobnímu postupu méně náročná na řemeslné zpracování, a tím i na čas a finanční náklady,“ vysvětluje Petr Tureček, produktový manažer společnosti Satjam.

Střecha je opatřena okapovým systémem Satjam Niagara, který je elegantně skrytý v konstrukci střechy, takže při pohledu zvenčí neruší čisté linie domu a zachovává jeho minimalistický vzhled.

Batman by se divil

Dominantní prvek celé stavby představuje fasáda z opalovaného dřeva inspirovaná prastarou japonskou technikou Shou sugi ban. Obálce domu propůjčuje výraznou černou kresbu a zároveň zajišťuje přirozenou ochranu před povětrnostními vlivy i škůdci.

Poznámka redakce: Shou Sugi Ban (nebo Yakisugi) je tradiční japonská technika konzervace dřeva pomocí ohně, která vytváří jedinečný, tmavý a zuhelnatělý povrch. Tato metoda opalování zvyšuje odolnost dřeva proti povětrnostním vlivům, škůdcům, plísním i ohni, čímž zajišťuje dlouhou životnost (často přes padesát let) bez nutnosti časté údržby, ideální pro moderní fasády.

„Díky fasádě působí stavba hodně neotřele, mezi místními si tak rychle vysloužila přezdívku ,Batmaní dům’,“ říká s pobavením Lukáš Janout.

Vnitřní prostor je vedený čistotou detailu, která vyniká v kombinaci se střídmou materiálovou paletou.
Díky černé barvě fasády i střechy si stavba vysloužila přezdívku „Batmaní dům“.
Na galerii si bratr-investor prosadil plnohodnotné schody.
Na přání bratra musel architekt změnit umístění některých oken.
Bezrámová okna vnášejí do interiéru dostatek přirozeného světla. Nad obytným prostorem se otevírá vysoký strop s dřevěnými stropnicemi, které daly vzniknout pochozí galerii nad kuchyňským prostorem.

Ta nabízí velkolepý výhled na obývací část, které dominuje velký dřevěný jídelní stůl doplněný černými židlemi. Černé detaily propojují celý interiér. Kuchyňskou linku v matném černém provedení od značky Schüller dodala firma Kuchyně Soukup.

Pohodlná sedací souprava ve světlém čalounění kontrastuje s černými minimalistickými skříňkami pod televizí. Bezfalcové dveře se skrytými sokly pak nechávají stěny působit klidně a harmonicky, a zároveň elegantně vymezují hranici mezi centrálním obytným prostorem a soukromou zónou domu, tedy dětskými pokoji a ložnicí rodičů.

Autora instagramového účtu Delniq nenachytáte, dům od něho je dokonalý

Soukromí pro každého

Z rodičovské ložnice lze vstoupit bezfalcovými, téměř skrytými dveřmi rovnou do koupelny. V ní, stejně jako v dětské, najdete velkoformátové obklady značky Casalgrande Metropolis ve světlém dekoru. Moderní umyvadlo na desce doplňují černé akcenty v podobě baterií značky Tres, vypínačů či věšáků na ručníky. Praktickým detailem je i WC s odtahem pachu přímo z mísy.

Dva shodně vybavené dětské pokoje nabízejí díky velkoformátovým oknům krásný výhled do okolí. Všude použil architekt dřevěnou podlahovou krytinu Moland v teplém dekoru.

„Vytvořit dům pro bráchu bylo samozřejmé a přirozené. I když na společných projektech spolupracujeme dlouhá léta, tento konkrétní počin v nás bude určitě ještě dlouho rezonovat,“ uzavírá architekt Lukáš Janout.

Technické údaje

Realizace stavby: 2023 až 2025

Obytná plocha: 76,78 m2

Užitná plocha: 192,60 m2

Dodavatelé:

Konstrukce: obvodové zdivo Ytong, vnitřní nosné zdivo a příčky –vápenopískové cihly Silka, foukaná celulosová izolace Climatizer Plus

Střešní krytina: lehká hliníková krytina Satjam Rapid DeLuxe, povrch AluMat® RAL 9005, okapy Satjam Niagara

Vnitřní dveře: Eclisse ČR

Vytápění: tepelné čerpadlo země/voda s plošným kolektorem

Kuchyň: Kuchyně&Interiéry Soukup

Osvětlení: PROFI lighting

Obklady: Casalgrande Metropolis

Baterie: Tres

O autorovi

Ing. et. Ing. arch. Lukáš Janout, architekt, stavební inženýr, spolumajitel studia luni architekti, autor instagramového profilu @delniq

„Jsem architekt a stavební inženýr, který již více než 15 let navrhuje rodinné domy, vily a interiéry pro soukromé klienty. Díky studiu na ČVUT FA a VUT FAST nahlížím na celý proces jako na komplexní činnost, která není založená jen na technické nebo jen estetické stránce věci. Kromě vlastní praxe jsem autorem instagramového profilu @delniq, kde netradiční formou poukazuji na nešvary stavebního řemesla.“

