Investice do bydlení, i toho víkendového, začíná často u vody

Někdo tak řeší čistírnu odpadních vod, jiný pořízení vířivky nebo dokonce bazénu. Na prvním vylepšení ohledně vody je vidět, jak se mění třeba přístup Čechů k trvalému, ale i „víkendovému“ bydlení.

Anatomicky tvarovaná lehátka nabízejí dokonalé pohodlí a uvolnění.

Zatímco ještě prarodiče a rodiče se často spokojili se suchým záchodem a žumpou, dnešní generace vyžaduje stejný komfort, jaký má doma v bytě. Tedy splachovací záchod, teplou vodu ve sprše a nezřídka i myčku nádobí a automatickou pračku.

Tady už ovšem žumpa nestačí. Nehledě na to, že náklady na pořízení čistírny odpadních vod a její mnohem pohodlnější provoz se pořizovateli vrátí v porovnání se žumpou průměrně do dvou let. Ideální je samozřejmě možnost připojení do vodoteče nebo kanalizace.

Majitelé chat a chalup se většinou rozhodují pro ekologické třístupňové čištění, které ani nevyžaduje pravidelný „přísun“ odpadních vod. Dokáže si samo odebrat takové množství vody, aby čistička mohla pracovat stabilně a prakticky bez zápachu a hluku. Přečištěnou vodu lze použít na zalévání, vypustit do řeky nebo nechat vsáknout do půdy.

Vlastní moře na zahradě láká

Výrazně se letos zvýšila poptávka po bazénech. Rekordmanem je v tomto směru tuzemský výrobce Albixon. Tomu zájem zákazníků stoupl o nevěřitelných 200 procent, dnes má již zaplněnou kapacitu výroby do konce roku.

Zvýšil se i zájem v zahraničí, největší poptávka o bazény a zastřešení přichází ze sousedního Německa. Lidé si totiž bazény objednávají už nyní, aby je mohli v březnu či dubnu už nechat instalovat.

Komplikace s dovolenou u moře či vůbec v zahraničí přivedly Čechy k obrovskému zájmu také o vířivky. Například tuzemská rodinná společnost USSPA, největší tuzemský výrobce vířivek a jeden z největších v Evropě, zvýšil letos meziroční prodej spa o 50 procent.

A to přesto, že se například v druhé polovině března, kdy se ze dne na den musely zavřít firemní showroomy, propadl prodej na dva týdny téměř na nulu. Export, do kterého přitom směřuje podstatná část produkce, v měsíci březnu zaznamenal pád o 54 procent.

Vířivky lze využívat celoročně, jsou vybavené i krytem.

„Po období stresu si lidé zároveň chtějí odpočinout a hledají způsob, jak trávit příjemný čas s rodinou doma, i pokud nebudou moct vyjet na dovolenou v zahraničí,“ vysvětluje Kateřina Kadlecová, ředitelka USSPA.

Češi spoří, mohou investovat

Ekonomové příliš nejásají nad tím, že se mnoha tuzemským domácnostem zvyšují úspory. Některé domácnosti však investují do vylepšování svého bydlení. Mezi časté investice teď patří i pořízení bazénu a jeho zastřešení. Bazén si pořizují ve velkém lidé už i k chalupám a chatám.

Dokonce i ke stavbám, které stojí na svažitém pozemku. „Omezení taková parcela nepředstavuje, důležitá je pouze kvalitní stavební příprava, tedy vytvoření rovného podloží, drenáže pro odvod spodní vody a kvalitně provedená betonová základová deska, na kterou se bazén usadí, vysvětluje Jan Puchmeltr ze společnosti Albixon.

Podle něho je podcenění stavební přípravy, ať již na rovinatém či svažitém pozemku, velmi nebezpečné. Třeba v případě nedostatečné drenáže se může stát, že spodní voda může způsobit „vyboulení“ stěn nebo dna bazénu.

A po jakém bazénu lidé nejčastěji touží? V současné době jednoznačně převažují přelivové bazény. Důvod? Lidem nejvíce připomínají luxusní hotelové bazény z dovolené, navíc v nich je přibližně o 10 cm více vody, takže se v nich příjemněji plave (standardně mívají bazény hloubku 1,2 nebo 1,5 m).

V současné době je největší zájem o přelivové bazény. Tento typ totiž lidem evokuje luxusní hotelové bazény.

V každém případě se vyplatí pořídit si i zastřešení bazénu, a to nejen kvůli bezpečnosti, omezíte znečištění bazénu a prodloužíte si i plaveckou sezonu, protože zastřešení zvyšuje teplotu vody průměrně o 8 °C, může však až o 11 °C. Omezí se i odpar vody, takže není nutné vodu v letních měsících tolik dopouštět.

Nový typ bazénů Benefit dokonce umožňuje vodu na zimu nevypouštět. Pouze se musí vypustit voda z trubek a z přelivového žlabu, případně pod rámeček skimmerového bazénu. Dále je potřeba zazátkovat trysky a vložit dilatační plováky.