Neuvěřitelná chata s prosklenou fasádou se ztrácí mezi stromy

Chata Rammed Earth Cottage v kanadské provincii Ontario splnila představy investorů o dokonalém místě pro relaxaci a odpočinek. Kvůli jejich snu však nesměly zbytečně padnout stromy, které vyrostly mezi dvěma vodními plochami už před desítkami let. Tomu architekti podřídili i svůj návrh.
Některé prosklené části se vznášejí nad ustupujícím terénem a pocitově jdou dál...

Některé prosklené části se vznášejí nad ustupujícím terénem a pocitově jdou dál za hranu své hmoty, jako by chtěly udělat další, vstřícný krok k přírodě. | foto: Adrian Ozimek

Průhledná obálka poskytuje fantastický výhled na uklidňující hladinu jezera.
Stromy nenechávají nikoho na pochybách, že tu vyrostly o pár (desítek) let...
Velkoformátová celoskleněná fasáda s dvouvrstvým izolačním zasklením zajišťuje...
Velkoformátová celoskleněná fasáda s dvouvrstvým izolačním zasklením zajišťuje...
11 fotografií

Okres Muskoka dvě hodiny jízdy na sever od Toronta je vyhlášenou a vyhledávanou rekreační oblastí. V panenské přírodě proslulé třpytivými jezery, skalnatým pobřežím a rozlehlými borovými lesy vyrostl na úzkém zalesněném úseku dům mezi dvěma vodními plochami.

S českou představou chaty tato stavba společného moc nemá, jedno však přece: svým majitelům nabízí neuvěřitelný klid a relaxaci.

Zatímco k mokřadu se stavba s plochou téměř 450 m2 otočila plnějšími zády s diskrétnějšími a subtilnějšími stavebními otvory, na jezero nasměrovali architekti pohledy a napřeli veškerou pozornost obyvatel. Jejich dojmy maximalizují hliníkové posuvné a fasádní systémy Schüco.

Chata opláštěná trapézovým plechem má seříznutou střechu a v ní světlíky

Čelem k jezeru

Hlavní myšlenkou návrhu architektů z kanceláře Trevor Mcavoi Architects bylo postavit budovu dvou tváří. Nenápadnou směrem k mokřadu, s místnostmi vytvářejícími soukromí pro odpočinek a rozjímání, která se však na druhou stranu otevře velkolepými vzdušnými objemy, průhlednou obálkou, která poskytuje fantastický výhled na uklidňující modrou hladinu jezera.

Pro vytvoření oboustranné budovy byla po celé délce projektu vytvořena mohutná zeď ze zhutněné zeminy. Vstupní a příjezdová fasáda budovy je obrácena k mokřadu a chráněná hustým borovým lesem, který umožňuje západnímu světlu pronikat skrz zhutněnou zemní zeď a do konzolových prostor. Tyto prostory jsou soukromější a nabízejí majitelům domů místa pro odpočinek a rozjímání.

Některé prosklené části se vznášejí nad ustupujícím terénem a pocitově jdou dál za hranu své hmoty, jako by chtěly udělat další, vstřícný krok k přírodě a vstoupit do okolí.

Moderní chata u sjezdovky nabízí výhledy, jaké by ani malíř nenamaloval

O to, aby se obyvatelé cítili být součástí přírody, se stará i fasádní systém s pohledovou šířkou profilů 50 mm, který umožňuje realizaci velkoformátových celoskleněných fasád s dvouvrstvým izolačním zasklením, zajišťujícím kvalitní tepelnou izolaci.

Vysoce stabilní hliníkový dveřní systém Heavy Duty High Insulated byl zase speciálně navržen pro těžká a nadrozměrná dveřní křídla s velkými roztečemi otevření a vysokým dlouhodobým zatížením. Instalované posuvné systémy zajišťují dokonalý výhled při otevření a díky úzkým pohledovým šířkám profilu i v zavřeném stavu.

Projekt Rammed Earth Cottage využívá jedinečné podmínky lokality k vytvoření stavby se dvěma odlišnými tvářemi, které rezonují s celkovou formou budovy, způsobem jejího využití a výběrem materiálů.

Chata, kde zapomenete na všechny starosti a budete v klidu relaxovat

O projektu

Název projektu: Rammed Earth Cottage, Ontario, Kanada

Architekti: Trevor Mcivor Architects

Projektoví partneři: stavební inženýrství – Blackwell Structural Engineers, stavitel: Dimension Homes

Použité systémy Schüco: Schüco FWS 50SG, Schüco ADS 75HD.HI, Schüco ASS 70.HI

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera

Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.

Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život

Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...

U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit

„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.

Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu

Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...

Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu

Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...

Zpěvák s modrou krví opravuje s rodinou zámek Domoušice. Má s ním velké plány

Má britské kořeny, narodil se ve Francii, ale v devíti letech se s celou rodinou přestěhoval do Česka. A aby toho nebylo málo, v žilách frontmana skupiny The Silver Spoons, muzikanta a producenta...

20. srpna 2025

Neuvěřitelná chata s prosklenou fasádou se ztrácí mezi stromy

Chata Rammed Earth Cottage v kanadské provincii Ontario splnila představy investorů o dokonalém místě pro relaxaci a odpočinek. Kvůli jejich snu však nesměly zbytečně padnout stromy, které vyrostly...

20. srpna 2025

Při rekonstrukci panelákové koupelny si lze vymyslet takřka cokoli

Panelákové domy sice trpí známými nedostatky, přesto mají i přednosti. Například potenciál poměrně snadné a kvalitní rekonstrukce. Pokud probíhá podle kvalitního projektu, může se i panelákový byt...

19. srpna 2025

Velkolepá 55 metrů vysoká věž se prodává jako rodinný dům. Nahlédněte dovnitř

Unikátní rodinný dům vysoký téměř 55 metrů je na prodej za 2,78 milionu liber, v přepočtu za 79 milionů korun. Velkolepá věž stojí ve vesnici Hadlow v anglickém Kentu.

19. srpna 2025

Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla

Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...

18. srpna 2025

Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu

Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je...

18. srpna 2025

Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život

Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...

17. srpna 2025

Vila na Mykonosu je ztělesněním ideálního místa pro odpočinek i zábavu

The Cape, jedna z nejexkluzivnějších vil na Mykonosu, je zasazená do dechberoucí krajiny. Ztělesňuje moderní luxus, který harmonicky ladí s tradiční řeckou estetikou: bílé omítnuté stěny, měkké a...

16. srpna 2025

Luxusní sídlo uvěznilo slavnou dvojici. Sesuvy půdy a voda znemožňují prodej

Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala slavné hvězdy, si před lety pořídili zchátralé sídlo s 20 ložnicemi za pouhých 9 tisíc liber. Nyní má dům ve Walesu hodnotu...

15. srpna 2025

Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu

Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...

15. srpna 2025

U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit

„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.

14. srpna 2025

Starý dům v Provence omládl o 200 let. Historii si však zachoval

Veškeré kouzlo Provence a jižní Francie najdete v měšťanském domě v Eyguières z roku 1820. Navazuje na architektonické styly typické pro danou dobu a region: má orientaci východ–západ, vysoká a...

14. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.