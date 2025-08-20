Okres Muskoka dvě hodiny jízdy na sever od Toronta je vyhlášenou a vyhledávanou rekreační oblastí. V panenské přírodě proslulé třpytivými jezery, skalnatým pobřežím a rozlehlými borovými lesy vyrostl na úzkém zalesněném úseku dům mezi dvěma vodními plochami.
S českou představou chaty tato stavba společného moc nemá, jedno však přece: svým majitelům nabízí neuvěřitelný klid a relaxaci.
Zatímco k mokřadu se stavba s plochou téměř 450 m2 otočila plnějšími zády s diskrétnějšími a subtilnějšími stavebními otvory, na jezero nasměrovali architekti pohledy a napřeli veškerou pozornost obyvatel. Jejich dojmy maximalizují hliníkové posuvné a fasádní systémy Schüco.
Chata opláštěná trapézovým plechem má seříznutou střechu a v ní světlíky
Čelem k jezeru
Hlavní myšlenkou návrhu architektů z kanceláře Trevor Mcavoi Architects bylo postavit budovu dvou tváří. Nenápadnou směrem k mokřadu, s místnostmi vytvářejícími soukromí pro odpočinek a rozjímání, která se však na druhou stranu otevře velkolepými vzdušnými objemy, průhlednou obálkou, která poskytuje fantastický výhled na uklidňující modrou hladinu jezera.
Pro vytvoření oboustranné budovy byla po celé délce projektu vytvořena mohutná zeď ze zhutněné zeminy. Vstupní a příjezdová fasáda budovy je obrácena k mokřadu a chráněná hustým borovým lesem, který umožňuje západnímu světlu pronikat skrz zhutněnou zemní zeď a do konzolových prostor. Tyto prostory jsou soukromější a nabízejí majitelům domů místa pro odpočinek a rozjímání.
Některé prosklené části se vznášejí nad ustupujícím terénem a pocitově jdou dál za hranu své hmoty, jako by chtěly udělat další, vstřícný krok k přírodě a vstoupit do okolí.
O to, aby se obyvatelé cítili být součástí přírody, se stará i fasádní systém s pohledovou šířkou profilů 50 mm, který umožňuje realizaci velkoformátových celoskleněných fasád s dvouvrstvým izolačním zasklením, zajišťujícím kvalitní tepelnou izolaci.
Vysoce stabilní hliníkový dveřní systém Heavy Duty High Insulated byl zase speciálně navržen pro těžká a nadrozměrná dveřní křídla s velkými roztečemi otevření a vysokým dlouhodobým zatížením. Instalované posuvné systémy zajišťují dokonalý výhled při otevření a díky úzkým pohledovým šířkám profilu i v zavřeném stavu.
Projekt Rammed Earth Cottage využívá jedinečné podmínky lokality k vytvoření stavby se dvěma odlišnými tvářemi, které rezonují s celkovou formou budovy, způsobem jejího využití a výběrem materiálů.
O projektu
Název projektu: Rammed Earth Cottage, Ontario, Kanada
Architekti: Trevor Mcivor Architects
Projektoví partneři: stavební inženýrství – Blackwell Structural Engineers, stavitel: Dimension Homes
Použité systémy Schüco: Schüco FWS 50SG, Schüco ADS 75HD.HI, Schüco ASS 70.HI