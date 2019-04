Chalety s prosklenými stěnami nabízejí výhled jako z rozhledny

Jídlo, pití a nocleh nabízely ještě poměrně nedávno hlavně horské chaty. Víceméně to samé, ale ve vyšším standardu na vás čeká v moderních hotelech, takzvaných chaletech.

Restauraci Oberholz. otevřeli v loňské sezóně ve středisku Obereggen. Navrhli ji dva mladí architekti: Ital Peter Pichler a Slovák Pavol Mikolajčak.

V Alpách (a nejenom tam) vznikají poslední dobou novostavby v módním, avšak rozhodně útulném stylu, který ve své podstatě navazuje na původní horskou architekturu. V drsných horských podmínkách má fungovat i chránit a svým vzhledem příliš nerušit majestátní přírodu. Novému trendu se říká „minimal Alp chic“.

Co to v praxi znamená? Například že klasická malá okna chránící horské boudy před chladem vystřídala výrazně větší, často jde dokonce o prosklené stěny. Díky kvalitním izolačním sklům si architekti můžou dovolit prostřednictvím obřích „výloh“ zprostředkovat všem uvnitř úchvatné výhledy do okolní krajiny, a to za každého počasí.

Masivní dřevo se objevuje na fasádě i v interiéru, často je zvýrazněná jeho přírodní krása a syrovost, díky kombinaci s ostatními moderními materiály je potlačený rustikální vzhled. V restauracích chaletů nechybí designový čalouněný nábytek a designové osvětlení, moderní obrazy na stěnách, velká krbová kamna a nezbytný bar uprostřed.

Výhled z „kapes“

Pokud se vydáte na hory do Itálie, nenechte si ujít tři architektonicky zajímavé stavby (navíc korunované kulinární nabídkou). V loňské sezóně otevřeli ve středisku Obereggen (oblast Alto Adige) restauraci Oberholz.

Pod projektem stavby ve výšce 2 096 metrů jsou podepsáni dva mladí architekti: Ital Peter Pichler (pracoval mimo jiné v londýnském studiu slavné Zahy Hadid) a Slovák Pavol Mikolajčak.

Autoři vsadili na spojení dřeva a skla, tři prosklené verandy se sedlovou střechou tak nechali jakoby vystoupit přímo z hory nad nimi. Uvnitř díky tomu vznikly menší prostorové výklenky, které rozdělují velký otevřený prostor restaurace a dovolují návštěvníkům usednout do ,kapes’ s intimnější atmosféru. Konstrukce z dřevěných vlnících se portálů je v interiéru záměrně přiznaná, obklad fasády tvoří modřínové lamely.

Novinky v Trentinu

Chalet 44 se jmenuje novinka letošní zimní sezóny, která vyrostla až ve výšce 2 000 metrů nad mořem na konci lanovky v místě Bellamonte (oblast Trentino). Je dokonalou ukázkou zmiňovaného architektonického stylu.

Chalet 44 - díky kvalitním izolačním sklům prosklených stěn si architekti můžou dovolit zprostředkovat úchvatné výhledy do okolí.

Autorům se povedlo sladit ji se vzhledem stávající spodní stanice lanovky připomínající gondolu. Uvnitř lze posedět v čalouněných křeslech a pozorovat oheň otevřeného krbu, na kterém se griluje.

Zajímavá je dřevěná stěna, kterou zdobí vyřezávané jelení hlavy, rustikální prvek v současném pojetí. Střecha v zelené barvě je pokračováním stěn z limbového a smrkového dřeva, stromů, které jsou typické pro toto horské prostředí.

Předností této novostavby je rozhodně poloha velké terasy (600 m2), která využívá několikahodinovou denní dávku paprsků jižního svahu.

Předchozí dvojici doplňuje restaurace ve středisku Alpe Cermis nedaleko městečka Cavalese (opět oblast Trentino). Dostala jméno Lo Chalet. V tomto případě jde o rekonstrukci původního srubu.

Pokud jej chcete navštívit, musíte vyjet až do výšky 2 170 metrů nad mořem. Architekt Giovanni Berti ponechal místu romantický a rustikální nádech (venkovní sezení).

Architekt Berti kombinoval tradiční lokální prvky se současnými, především však použil skleněné stěny a otevřel výhledy.

Kombinoval tradiční lokální prvky s těmi současnými, především však použil skleněné stěny a otevřel výhledy. V interiéru se držel světlých tonů dřeva a jemně šedého čalounění nábytku. A jak říká, při volbě barev a materiálů se inspiroval strukturou okolních skal, stromy a sněhem.