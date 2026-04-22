Dvojčata z Nízkých Tater nepřehlédnete. Tyto chalety vás nadchnou

Alena Řezníčková
Dvojčata vždy budí pozornost. Platí to i v případě dvou identických chaletů v oblíbeném lyžařském středisku Jasná v Národním parku Nízké Tatry. Liší se jen v drobné úpravě, která reaguje na praktické potřeby klienta. Jinak nabízejí stejný architektonický koncept i interiérový design.
„Dvojčata“ v Nízkých Tatrách jsou díky proskleným štítům nepřehlédnutelná.

„Dvojčata“ v Nízkých Tatrách jsou díky proskleným štítům nepřehlédnutelná. | foto: Tomáš Manina

Propojení interiéru s exteriérem je klíčovým motivem návrhu. Hlavní obytný...
Chybět nemůže motiv lesa v grafice tapet či v měkkých textilních prvcích.
Prostor pro spaní lze oddělit závěsem.
Tapety s motivem lesa vyniknou pod nasvícením závěsného svítidla Whistle...
31 fotografií

„Jedinečná poloha s přímým výhledem na Chopok se stala klíčovým východiskem pro návrh dispozičního řešení i charakter interiéru. Projekt původně vznikl jako součást menšího developerského záměru s jednotným architektonickým konceptem. Po důkladné analýze však došlo k zásadní úpravě půdorysů,“ vysvětluje architektka Alexandra Zorničková ze studia Zornička.

Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.

Chalety do hor

Kromě úpravy půdorysů se změnily i fasády, které se otevřely velkoformátovým prosklením směrem na panorama okolních hor.

„Návrh reflektuje náročné klimatické podmínky lokality, charakteristické chladným, větrným a zasněženým počasím. Drsnost a čistota horské přírody se promítají do výběru materiálů a jejich výrazové kontrastnosti. Tvrdé, přirozeně působící materiály, beton, kov, kámen a sklo vyvažuje měkkost textilií, organické tvary nábytku a teplé, tlumené interiérové osvětlením,“ vypočítává architektka Zorničková.

Propojení interiéru s exteriérem je klíčovým motivem návrhu. Hlavní obytný prostor je orientován na panoramatický výhled a doplněn velkoformátovým prosklením.
„Dvojčata“ v Nízkých Tatrách jsou díky proskleným štítům nepřehlédnutelná.
Chybět nemůže motiv lesa v grafice tapet či v měkkých textilních prvcích.
Prostor pro spaní lze oddělit závěsem.
Tapety s motivem lesa vyniknou pod nasvícením závěsného svítidla Whistle (Brokis).
31 fotografií

Autoři se zaměřili i na „materiálovou paměť“. Použili staré dubové dřevo z víc než dvě stě let starých trámů, které byly recyklovány a zpracovány do podoby nové dřevěné dýhy. Propojili tak historickou hodnotu materiálu s aktuálními principy udržitelného designu. Beton a dřevo pak představují základní materiály jak fasád, tak přirozeně pokračují i v interiéru.

Hrubý kámen se objevuje v detailech nábytku a v kamenných podlahách. Chybět nemůže ani motiv medvěda, což je pro tuto oblast typické zvíře, a také lesa v grafice tapet či v měkkých textilních prvcích.

Udržitelnost není jen heslo

Architekti se také hodně zaměřili na environmentální udržitelnost a energetickou účinnost budov. Objekt tak využívá systém tepelného čerpadla v kombinaci s rekuperací vzduchu, která zajišťuje efektivní výměnu vzduchu v interiéru při minimálních energetických ztrátách.

„Komfort bydlení doplňuje podlahové vytápění, které rovnoměrně distribuuje teplo v obytných prostorách. Součástí ekologického konceptu je také zelená střecha, která zlepšuje mikroklima objektu a pomáhá jeho přirozenému začlenění do krajiny,“ upozorňuje architekt Juraj Zornička.

Chalety s prosklenými stěnami nabízejí výhled jako z rozhledny

Kvalitní dřevohliníková okna a HS portály umožňují otevření obytného prostoru směrem do krajiny a posilují podle autorů vizuální i fyzický kontakt s okolím.

„Hlavní ambicí návrhu bylo vytvořit autentický prostor, který citlivě reaguje na charakter místa a prostřednictvím přírodních materiálů, světla a atmosféry zprostředkovává jedinečný zážitek z pobytu v horské krajině,“ dodávají autoři na závěr.

O projektu

Název: Chalety Jasná

Lokalita: Jasná – Demänovská dolina

Užitková plocha interiéru: 215,34 m2

Datum výstavby: 2024 až 2025

Autoři: Zornička Architects - Ing. arch. Juraj Zornička, Ing. arch. Alexandra Zorničková

Vstoupit do diskuse

Dvojčata z Nízkých Tater nepřehlédnete. Tyto chalety vás nadchnou

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.