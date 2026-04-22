„Jedinečná poloha s přímým výhledem na Chopok se stala klíčovým východiskem pro návrh dispozičního řešení i charakter interiéru. Projekt původně vznikl jako součást menšího developerského záměru s jednotným architektonickým konceptem. Po důkladné analýze však došlo k zásadní úpravě půdorysů,“ vysvětluje architektka Alexandra Zorničková ze studia Zornička.
Projekt ateliér přihlásil do soutěže Interiér roku 2025 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do již jedenáctého ročníku této soutěže se mohli hlásit architekti a interiéroví designéři z České i Slovenské republiky do 28. února 2026. Vítězové budou vyhlášeni jako obvykle v pražském Centru současného umění DOX na jaře 2026.
Chalety do hor
Kromě úpravy půdorysů se změnily i fasády, které se otevřely velkoformátovým prosklením směrem na panorama okolních hor.
„Návrh reflektuje náročné klimatické podmínky lokality, charakteristické chladným, větrným a zasněženým počasím. Drsnost a čistota horské přírody se promítají do výběru materiálů a jejich výrazové kontrastnosti. Tvrdé, přirozeně působící materiály, beton, kov, kámen a sklo vyvažuje měkkost textilií, organické tvary nábytku a teplé, tlumené interiérové osvětlením,“ vypočítává architektka Zorničková.
Autoři se zaměřili i na „materiálovou paměť“. Použili staré dubové dřevo z víc než dvě stě let starých trámů, které byly recyklovány a zpracovány do podoby nové dřevěné dýhy. Propojili tak historickou hodnotu materiálu s aktuálními principy udržitelného designu. Beton a dřevo pak představují základní materiály jak fasád, tak přirozeně pokračují i v interiéru.
Hrubý kámen se objevuje v detailech nábytku a v kamenných podlahách. Chybět nemůže ani motiv medvěda, což je pro tuto oblast typické zvíře, a také lesa v grafice tapet či v měkkých textilních prvcích.
Udržitelnost není jen heslo
Architekti se také hodně zaměřili na environmentální udržitelnost a energetickou účinnost budov. Objekt tak využívá systém tepelného čerpadla v kombinaci s rekuperací vzduchu, která zajišťuje efektivní výměnu vzduchu v interiéru při minimálních energetických ztrátách.
„Komfort bydlení doplňuje podlahové vytápění, které rovnoměrně distribuuje teplo v obytných prostorách. Součástí ekologického konceptu je také zelená střecha, která zlepšuje mikroklima objektu a pomáhá jeho přirozenému začlenění do krajiny,“ upozorňuje architekt Juraj Zornička.
Chalety s prosklenými stěnami nabízejí výhled jako z rozhledny
Kvalitní dřevohliníková okna a HS portály umožňují otevření obytného prostoru směrem do krajiny a posilují podle autorů vizuální i fyzický kontakt s okolím.
„Hlavní ambicí návrhu bylo vytvořit autentický prostor, který citlivě reaguje na charakter místa a prostřednictvím přírodních materiálů, světla a atmosféry zprostředkovává jedinečný zážitek z pobytu v horské krajině,“ dodávají autoři na závěr.
O projektu
Název: Chalety Jasná
Lokalita: Jasná – Demänovská dolina
Užitková plocha interiéru: 215,34 m2
Datum výstavby: 2024 až 2025
Autoři: Zornička Architects - Ing. arch. Juraj Zornička, Ing. arch. Alexandra Zorničková