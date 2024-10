Bytové domy ze dřeva se staví jako stavebnice, první jsou v Praze

Volba dřeva nebyla náhodná, vždyť tento materiál je ve stavebnictví nejen jeden z nejstarších, ale je i plně obnovitelným. Odborníci uvádějí, že na jeho pořízení je potřeba jen přibližně čtvrtina energetických nákladů v porovnání s betonem.

Výrazné průběžné balkony mají oblé rohy.

Projekt Timber Praha není samozřejmě postavený jen ze dřeva, ostatně původní návrh počítal s klasickou nosnou konstrukcí ze železobetonu. Spodní stavba je tak z betonu. Nosnou konstrukci dřevostavby tvoří panely s křížem vrstveného dřeva CLT (Cross Laminated Timber), které byly použité pro veškeré nosné vnitřní stěny, stropy a balkony.

Nosná dřevěná konstrukce vnějších fasádních stěn je ze sloupkové rámové konstrukce, nazývané také TBF (Two By Four), tepelněizolační výplň mezi sloupky z minerální vlny.

Rychle a ekologicky

Stavba pokračovala díky použitým technologiím a panelům velmi rychle, jedno podlaží zvládli stavbaři za týden! Fasádní stěny se totiž osazovaly jako kompletní prvky včetně dřevěných oken, balkonových dveří, ale také klempířských prvků a vestavěných instalací.

Použití panelů urychluje výstavbu a zlepšuje i kvalitu..

Stavba se tak zkrátila přibližně o třetinu času. A pozor, práci urychlilo i použití prefabrikovaných koupelen a WC od společnosti Sanika, vše se vkládalo do stavby hotové, tedy včetně obkladů a sanity.

Dodavatelem pro dřevěné části hrubé stavby, fasádní plášť a střechu zvolil developer, společnost UBM Development Czechia, rakouskou firmu ELK. V Rakousku se totiž bytové domy ze dřeva staví už běžně, dokonce ve Vídni vzniká první mrakodrap ze dřeva, a to Marina Tower, nejvyšší mrakodrap na světě s výškou 113 metrů.

Obklad stropu je ze dřeva, podlahy jsou z lamel z dubového dřeva.

Půjde o kancelářskou budovu s dřevo-hybridní konstrukcí ve vídeňské čtvrti Handelskai. Podle tuzemské legislativy mohly mít dřevěné domy maximálně 12 metrů, tedy maximálně čtyři podlaží. To se nyní změní. Stavět se bude moci až do výšky 22,5 metrů, což zhruba odpovídá sedmi podlažím.