Stavby ve stylu brutalismu se u nás bourají, v USA je opravují

O brutalismu Brutalismus, moderní architektonický styl, který dosáhl svého vrcholu mezi lety 1954 a 1970, se vyznačuje neomítnutými betonovými povrchy, masivními a geometrickými formami a odhalenými konstrukčními prvky, které jsou viditelně integrovány do designu budov. Zdůrazňují jejich autenticitu a funkčnost. Název pochází z francouzského výrazu „béton brut“, což znamená „drsný beton“. Zatímco styl brutalismu byl v Československu věnován především výstavbě veřejných budov, v Los Angeles si našel cestu i k výstavbě rodinných domků. Jeden z nich byl vystavěn v roce 1980 podle návrhu architekta Ray Kappeho (1927–2019), který se narodil v Minneapolis. Architekturu vystudoval na univerzaitě v Berkeley a v Los Angeles založil v roce 1972 Southern California Institute of Architecture s posláním posunout obor v nových ambiciózních směrech. K nim patřil důraz na ekologicky udržitelné bydlení s využitím prefabrikace. Zatímco mnozí považují montované domy za méně kvalitní nebo méně zajímavé ve své praxi, Kappe viděl potenciál prefabrikace ve snížení nákladů na výstavbu a možnosti učinit špičkový design dostupnějším pro více lidí. Pro Kappeho nesloužila architektura k vytvoření esteticky výrazné budovy, ale k podpoře ideálního způsobu bydlení. Pohled z obývacího pokoje do jídelny a kuchyně