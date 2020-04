Změňte barvy v interiéru: novou výmalbou si zlepšíte i náladu

Novou výmalbou a volbou vhodných odstínů lze jednotlivé místnosti opticky zvýšit, snížit, rozšířit či naopak zmenšit. Barvami lze ovlivnit i pocit tepla či naopak chladu, případně podpořit i chuť k jídlu. A hlavně budete mít radost a dobrý pocit z dobře udělané práce.

Ani dětský pokoj nemusí mít stěny v „praktické“ bílé barvě. Sluší mu jemné pastely.

Někdy bývá důležitější než změna barvy typ materiálu. Hlavně v dětských pokojích či kuchyních, které se v mnohých rodinách teď proměnily na „školní třídy“, je důležité zvolit barvu s vysokou mechanickou odolností. Měla by být omyvatelná, nejlépe však doslova čistitelná.

Tip nejen pro rodiny s dětmi: značka Primalex uvádí na trh produkt Ceramic, který byl testován těmi nejhoršími „nepřáteli“ stěn, jakými jsou například kečup, hořčice nebo vodou ředitelné fixy. To vše odstraníte pouze houbičkou a saponátem.

Barevné trendy

Když značka Dulux vyhlásila pro rok 2020 barvou roku Tranquil Dawn (Klidné svítání), tedy světle zelenkavou, připravila k ní hned čtyři palety barev, s nimiž se dobře kombinuje. A také vlastně reagovala na trend, který vládne už několik let, tedy na oblibu skandinávských neutrálních barev. Z tohoto skandinávského stylu ostatně vychází i řada otěruvzdorných barev Essence od Primalexu, která obsahuje celkem 42 odstínů.

Preferujete raději bílou? Ta je samozřejmě nenahraditelná, pokud jde o stropy nebo malé místnosti, protože opticky prostor zvětšuje a odlehčuje, nejvíce totiž odráží světlo, ale jinak je spíš praktická než inspirativní. „Bílá nebo černá sice nestresují, ale vytvářejí prostor, který nás neláká,“ varuje docentka Veronika Kotradyová z Fakulty architektury STU v Bratislavě.

Designérka Alexandra Dýcková (specializuje se na barvy, připravovala i řadu Essence) má pro ty, kteří váhají při výběru barev, jednoduchou radu: „Při výběru odstínů zvažte nejdříve dané podmínky, tedy velikost pokoje, výšku stropu a množství světla. Pak použijte na stěny vzorky barev, třeba jen přiložte barevné vzorníky, které jste si přinesli z obchodu, nebo ještě lépe si nechte namíchat malý vzorek barvy v obchodě a natřete ve výšce očí část zdi, například plochu 50×50 centimetrů, ovšem dvěma vrstvami.“

Řada Inspiro obsahuje i odstín označovaný jako krémové cappucino. Snadno jej „oživíte“ několika akcenty výraznějších pastelových barev.

Nesmíte zapomenout ani na to, že barvy výrazně ovlivňují pocit tepla či chladu, proto do místnosti orientované na západ nikdy nepoužívejte výrazné teplé barvy. Je to i důvod, proč v ložnicích tak dobře fungují bílé, světlé studené a šedé barvy.

Nejčastější dotazy

Než se vydáte na nákup barev do některého z hobbymarketů či v prodejnách Dům barev, kde vám mohou namíchat vámi požadovaný odstín, zvažte všechny otázky, na něž byste měli znát odpověď:

Kolik barvy si mám koupit?

Zde se můžete řídit jednoduchým pravidlem: čím hrubší povrch budete natírat, tím větší množství barvy budete potřebovat. Pomoci vám může třeba kalkulačka, kterou najdete na webu Primalexu nejen pro malířské barvy, ale i pro nátěry na dřevo či kov. Stačí zadat zvolený produkt a plochu, kterou se chystáte natírat. Vydatnost produktu najdete i přímo na obale výrobku (to platí pro všechny výrobce barev). Každý nátěr se doporučuje aplikovat vždy ve dvou vrstvách.

Kdy škrábat starý nátěr

V zásadě by se měla vždy aplikovat před malováním penetrace. Sjednotí nasákavost povrchu a spotřeba barvy je pak nižší. Pokud se chcete přesvědčit, zda je nutné škrábat a penetrovat, zkuste jednoduchý test: několikrát přejeďte jedno místo mokrým válečkem, pokud na něm ulpívá původní barva, penetraci rozhodně neopomeňte.

Pokud se chcete přesvědčit, zda je nutné zeď oškrábat, zkuste jednoduchý test: několikrát přejeďte jedno místo mokrým válečkem, pokud na něm ulpívá původní barva, čeká vás škrábání a penetrace.

Na stěny, na kterých je již více nátěrů, užijte hloubkovou penetraci, na nové povrchy pak penetraci univerzální. Když se rozhodnete penetraci vynechat, riskujete, že se vám nový nátěr bude loupat a budou na něm viditelné mapy.

Příprava před malováním

Pokud se vám nábytek nechce (nebo to ani nelze) vystěhovávat z místnosti úplně pryč, přemístěte jej do jejího středu. Usnadníte si tak přístup ke stěnám i stropu. Všechen nábytek pak překryjte zakrývací fólií. Nepodceňte ani zakrytí všech zásuvek, vypínačů či podlahových lišt, které ve většině případů postačí oblepit krycí páskou.

Pro zakrytí detailů použijte maskovací pásku, na nábytek a podlahu pak zakrývací či textilní savou fólií. Pro rohy místností a prostory kolem vypínačů a zásuvek si pořiďte štětec, větší plochy natírejte válečkem. Na válečku se rozhodně nevyplatí šetřit, s kvalitním náčiním se lépe pracuje a navíc spotřebujete méně barvy.

Postup při malování

Pořádně si rozmíchejte barvu. Pokud vám tento bod zní banálně, věřte, že špatně rozmíchaná barva je jedním z nejčastějších důvodů, proč výsledek malování není takový, jaký jste si představovali. Barvu je důležité rozmíchávat nejen před malováním, ale i v jeho průběhu, jelikož barevné pigmenty mají tendenci se usazovat na dně.

Pro rohy místností a prostory kolem vypínačů a zásuvek si pořiďte štětec, větší plochy natírejte válečkem.

Začněte malovat strop a teprve potom až stěny. Detaily nejprve natřete štětcem a poté se vrhněte na plochy s válečkem. Pro nejlepší výsledky je vždy dobré aplikovat nátěr ve dvou vrstvách. Druhou nanášejte až poté, co vám řádně zaschla předchozí vrstva. Váleček mějte neustále rovnoměrně mokrý od barvy po celém jeho obvodu, aby na stěně nevznikaly fleky.

Jaké barvy zvolit

Volba odstínů záleží čistě na vašem vkusu, záleží samozřejmě na typu místnosti i jeho vybavení. Barevné preference českého trhu představují moderní odstíny neutrální šedé a béžové, ale i oblíbené pastelové.

Barvou roku 2020 je podle značky Dulux světle zelenkavá.

Výhodou takzvaných ready-to-use nátěrů je to, že není potřeba je ředit a jsou ihned připraveny k malování. Pokud si nevyberete z hotových odstínů, můžete si nechat svůj požadovaný odstín namíchat.

Volit barvy omyvatelné, otěruvzdorné nebo dokonce čistitelné...

Tyto typy barev jsou vhodné hlavně pro více zatěžované místnosti, jakými jsou například kuchyně, chodby či dětské pokoje. Omyvatelné barvy stejně jako otěruvzdorné nešpiní oblečení a skvěle vypadají, navíc z nich pomocí vlhkého hadříku snadno odstraníte nečistoty. Stěny nemusejí být pouze omyvatelné, ale i skutečně čistitelné, to ocení hlavně rodiny s malými dětmi.

Odpovědi na otázky pro vás připravil Radek Kříž ze společnosti Primalex.