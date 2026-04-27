Obří robotické tiskárny společnosti 4DIFY postavily (nebo spíš vytiskly) čtvrť pěti moderních domů. První z nich o rozloze 93 metrů čtverečních byl dokončen za neuvěřitelných 24 dní. Cena přitom činí v přepočtu 7,9 milionu korun, což je téměř o 1,4 milionu méně než průměrná cena domu v této oblasti.
„4DIFY je stavební společnost nové generace, která nově definuje způsob stavby domů,“ říká mluvčí firmy. „S exkluzivními právy na průlomovou technologii 3D tisku SQ4D v Kalifornii udáváme směr k rychlejšímu, udržitelnějšímu a odolnějšímu bydlení. Naše poslání je jednoduché: stavět lépe, chytřeji, silněji a ekologičtěji,“ dodává.
To, co je pro roboty hračka, je pro lidi učiněný zázrak. „Automatizací stavebního procesu s robotickou přesností a se snižováním plýtvání materiálem zkracujeme dobu výstavby až o 75 procent,“ vysvětluje mluvčí.
Jako když cukrář zdobí dort
Místo klasického zdění přijede na stavbu obří robot, který dům „tiskne“ vrstvu po vrstvě. Při stavbě se používá speciální betonová směs. Tryska pak ukládá materiál podobně jako cukrář zdobí dort. Stěny vznikají jako duté struktury, které se pak vyplňují izolací. Samotný tisk stěn trvá 24 až 72 hodin a celý dům trvá postavit několik týdnů až měsíců.
Betonové stěny, vrstvené centimetr po centimetru, jsou navíc odolné i proti kulometu či pistoli a odolají také ohni, škůdcům a plísním. „Pojistné sazby za naše domy jsou nižší než u tradičně stavěných,“ tvrdí zakladatelka 4DIFY Nan Linová.
Technologie 3D tisku tedy slibuje rychlé, levné a odolné bydlení. Největší výhodou je podle odborníků konzistentní kvalita staveb a žádné spáry mezi cihlami. Stavby bez problémů odolají požáru, větru a vlhkosti, zároveň jsou ale ekologické.