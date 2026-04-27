Dům je hotový za 24 dní a stojí 8 milionů korun. Kalifornský 3D tisk šokuje

Klára Lyons
V Kalifornii posunuli 3D tisk na zcela novou úroveň a nechali tímto inovativním způsobem vyrobit skutečné obytné domy. Největší výhodou je jejich odolnost proti požáru, větru a vlhkosti. Jak se takové domy tisknou a skutečně odolají i kulkám?

Obří robotické tiskárny společnosti 4DIFY postavily (nebo spíš vytiskly) čtvrť pěti moderních domů. První z nich o rozloze 93 metrů čtverečních byl dokončen za neuvěřitelných 24 dní. Cena přitom činí v přepočtu 7,9 milionu korun, což je téměř o 1,4 milionu méně než průměrná cena domu v této oblasti.

„4DIFY je stavební společnost nové generace, která nově definuje způsob stavby domů,“ říká mluvčí firmy. „S exkluzivními právy na průlomovou technologii 3D tisku SQ4D v Kalifornii udáváme směr k rychlejšímu, udržitelnějšímu a odolnějšímu bydlení. Naše poslání je jednoduché: stavět lépe, chytřeji, silněji a ekologičtěji,“ dodává.

To, co je pro roboty hračka, je pro lidi učiněný zázrak. „Automatizací stavebního procesu s robotickou přesností a se snižováním plýtvání materiálem zkracujeme dobu výstavby až o 75 procent,“ vysvětluje mluvčí.

Domky jsou poměrně malé, ale údajně téměř nezničitelné.
Interiér domku vytištěného na 3D tiskárně
Obří robotické tiskárny společnosti 4DIFY postavily (nebo spíš vytiskly) čtvrť pěti moderních domů.
Interiér je vkusně zařízený a laděný do neutrálních barev.
„4DIFY je stavební společnost nové generace, která nově definuje způsob stavby domů,“ říká mluvčí firmy.
Jako když cukrář zdobí dort

Místo klasického zdění přijede na stavbu obří robot, který dům „tiskne“ vrstvu po vrstvě. Při stavbě se používá speciální betonová směs. Tryska pak ukládá materiál podobně jako cukrář zdobí dort. Stěny vznikají jako duté struktury, které se pak vyplňují izolací. Samotný tisk stěn trvá 24 až 72 hodin a celý dům trvá postavit několik týdnů až měsíců.

Betonové stěny, vrstvené centimetr po centimetru, jsou navíc odolné i proti kulometu či pistoli a odolají také ohni, škůdcům a plísním. „Pojistné sazby za naše domy jsou nižší než u tradičně stavěných,“ tvrdí zakladatelka 4DIFY Nan Linová.

Technologie 3D tisku tedy slibuje rychlé, levné a odolné bydlení. Největší výhodou je podle odborníků konzistentní kvalita staveb a žádné spáry mezi cihlami. Stavby bez problémů odolají požáru, větru a vlhkosti, zároveň jsou ale ekologické.

Nenápadný dům v Kouřimi skrývá fantastické překvapení. Podívejte se dovnitř

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým...

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 296 metrů čtverečních. Majitelé ho nyní nabídli k prodeji za 7,99 milionu korun. Nemovitost, která prošla v roce 2015...

Útěk z Dobříše do Prahy. Sen o vlastním domě se změnil v rekonstrukční peklo

Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen...

Když manželé se třemi dětmi kupovali starší domek v Dobříši, nikdy by je nenapadlo, jaké hrůzy na ně čekají. Při nekonečných problémech s rekonstrukcí a lidmi kolem ní ztratili nejen nervy, ale i...

Z tmavé půdy úchvatné bydlení. Podívejte se na proměnu chalupy na Vysočině

V podkroví převládá masivní smrkové dřevo, kamenná zeď zůstala zachovaná.

Podkroví. To je prostor, kde lze nejlépe vykouzlit intimní prostor a romantickou atmosféru. V případě chalupy to platí dvojnásob. O tom vás nejlépe přesvědčí i přestavba na Vysočině podle návrhu...

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně...

Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v...

Z chlívku má moderní bydlení. Kutil Libický dva roky stavěl chytře řešený dům

Býval to chlívek pro prasata a králíkárna, dnes je z něj luxusní minidomek s...

Spojit příjemné s užitečným nabírá v případě moderátora a kutila Pepy Libického zcela nový rozměr. V rámci natáčení pořadu Libovky Pepy Libického mu totiž na zahradě vyrostl moderní tiny house, ve...

Záchrana secesní vily jako velká zkouška vztahu. Okolí už sázelo na rozvod

Majitelé v hlavním obytném prostoru. Jitka je architektka a Jiří je programátor.

Manželé Jitka a Jiří v současné době rekonstruují jihočeskou vilu z roku 1914. Rekonstrukci vedou s respektem k historii i odvahou k moderním řešením. Originálním způsobem vyřešili nejen problematiku...

27. dubna 2026

Dům je hotový za 24 dní a stojí 8 milionů korun. Kalifornský 3D tisk šokuje

Interiér domku vytištěného na 3D tiskárně

V Kalifornii posunuli 3D tisk na zcela novou úroveň a nechali tímto inovativním způsobem vyrobit skutečné obytné domy. Největší výhodou je jejich odolnost proti požáru, větru a vlhkosti. Jak se...

27. dubna 2026

Dům pro štíhlé milionáře. Cena za dva metry šířky v Londýně vám vyrazí dech

Na londýnském realitním trhu se objevil dokonalý paradox. Druhý nejužší dům ve...

Na londýnském realitním trhu se objevil dokonalý paradox. Druhý nejužší dům ve městě míří na trh za nemalou částku 1,2 milionu liber (v přepočtu zhruba 34 milionů korun), přestože má šířku pouhé dva...

26. dubna 2026

Luxusní pevnost v divočině. Za hobití sídlo v horách zaplatíte skoro miliardu

Ale teď už vážně. Usedlost leží v odlehlé oblasti South Fork, a kromě vlastní...

Hledáte únik z civilizace a nevíte, co s penězi? V hlubokém údolí amerického Utahu, na samém konci kaňonu Provo, v lokalitě South Fork, vyrostl unikátní dům, který jako by vypadl z oka příbytkům z...

25. dubna 2026

Pozemky na prodej: Od klidu v Kácově po pražské Malešice za 36 milionů

Klášterní Skalice, okres Kolín

Hledáte oázu klidu v přírodě, nebo dáváte přednost zázemí hlavního města? Nabídka volných pozemků se rychle mění. Vybrali jsme ty nejzajímavější tipy od Posázaví až po Prahu. Podívejte se na aktuální...

24. dubna 2026

Senzační proměna garsonky v Brně. Pomohly chytré nápady a kvalitní materiály

Majitelka hledala místo, kde může při pobytech v Brně pohodlně přespat, ale...

V útulném brněnském bytě se potkává klid, promyšlené detaily a cit pro materiál, díky nimž vznikl prostor působící lehce a sebejistě. Každý prvek tu má své přesné místo a společně vytvářejí harmonii,...

23. dubna 2026

Nenápadný dům v Kouřimi skrývá fantastické překvapení. Podívejte se dovnitř

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým...

V Kouřimi stojí dům s užitnou plochou 151 metrů čtverečních a s pozemkem velkým 296 metrů čtverečních. Majitelé ho nyní nabídli k prodeji za 7,99 milionu korun. Nemovitost, která prošla v roce 2015...

23. dubna 2026

Byt se nevybírá podle katalogu. Co dnes lidé čekají od nového bydlení?

Ve spolupráci
Bytový komplex Radimský mlýn v Kolíně

Při výběru nového bydlení už nejsou rozhodující jen metry čtvereční a dispozice. Stejně důležité, ne-li důležitější, je okolí domu, atmosféra celé lokality, občanská vybavenost a dopravní dostupnost.

22. dubna 2026

Místo idylky boj. Koupili chalupu v ráji, z podlahy jim ale začaly růst houby

Chalupa stojí na okraji vesnice a svou polohou nabízí soukromí a spoustu zeleně...

Česko-britský pár se usadil v Českém ráji. Koupili zde dvě chalupy. V jedné žijí a druhou pronajímají. Po strastiplné rekonstrukci, kdy v museli jednu z chalup téměř postavit znovu, přišla odměna v...

22. dubna 2026

Dvojčata z Nízkých Tater nepřehlédnete. Tyto chalety vás nadchnou

„Dvojčata“ v Nízkých Tatrách jsou díky proskleným štítům nepřehlédnutelná.

Dvojčata vždy budí pozornost. Platí to i v případě dvou identických chaletů v oblíbeném lyžařském středisku Jasná v Národním parku Nízké Tatry. Liší se jen v drobné úpravě, která reaguje na praktické...

22. dubna 2026

10 tipů pro jarní detox domova. Jednoduché triky, které domácnosti vrátí řád

Zakladatelky projektu O domově Lucie Kocman (vlevo) a Pavlína Štefanová. (19....

Začíná období krásného počasí, chceme být co nejvíc venku a minimalizovat čas strávený domácími pracemi, hledáním věcí a jejich přeskládáváním. Systém nejde nastavit ze dne na den a myslet si, že vše...

22. dubna 2026

Z místa na víkendy může být domov. Byty v horách lákají stále více lidí

Ve spolupráci
Pohled na Lysou horu

Nemovitost v rekreační oblasti nemusí sloužit jen jako útočiště na léto. Dá se brát jako investice, ale také jako druhý domov i plnohodnotné bydlení, kde mohou lidé najít klid po práci ve městě....

21. dubna 2026

