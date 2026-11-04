Rozhodující faktory u novostavby
Při porovnávání nabídek rodinných domů na klíč se nevyplatí sledovat jen cenu za metr čtvereční. Dva na pohled podobné domy mohou mít pod povrchem velmi rozdílná řešení.
V případě dřevostaveb platí jednoduché pravidlo: samotné dřevo kvalitní dům nezaručí. Rozhoduje projekt, skladba konstrukcí, která ctí zákony stavební fyziky, technologická kázeň při výrobě a především způsob, jakým jsou vyřešena kritická místa.
Moderní dřevostavba navíc nemusí na první pohled vůbec prozrazovat, že její nosnou konstrukci tvoří dřevo. Zvenku může vypadat jako jakýkoli současný rodinný dům, podstatný rozdíl se skrývá uvnitř. A u dřevostaveb dvojnásob platí, že je to o detailu, který laik nemusí na první pohled při rozhodování poznat.
Dobrý dům začíná kvalitou stěn a jejich montážním provedením
Typickým znakem konstrukce moderní dřevostavby je vrstvení materiálů, díky kterým získává výborné akustické i izolační parametry. U dřevostavby je důležité rozlišovat pojmy vzduchotěsnost a parotěsnost. Kvalitně provedená obálka domu musí zabránit proudění vzduchu spárami a netěsnostmi, protože právě tudy může nekontrolovaně unikat teplo a v místě chybného napojení by mohla kondenzovat vodní pára v konstrukci. A nežádoucí vlhkost je pro každou stavbu (i zděnou) potenciální riziko. Naopak při správném provedení je moderní dřevostavba bezpečnou investicí, která zajistí kvalitní zdravé bydlení nejen vám, ale i generaci, která přijde po vás.
Druhou důležitou vlastností je paropropustnost konstrukce. Moderní dřevostavby s difuzně otevřeným systémem nepoužívají neprodyšnou parozábranu, která by prostup vodní páry prakticky zastavila. Namísto toho umožňují vodní páře v kontrolované míře procházet jednotlivými vrstvami konstrukce. K regulaci prostupu vlhkosti slouží takzvaná parobrzda, přírodní fólie s vyšší hodnotou difuzního odporu (sd), která průchod vodní páry zpomaluje, ale zcela jej nezastavuje. Difuzně otevřený konstrukční systém je považován za moderní, při správném návrhu a provedení bezpečné a zároveň ekologicky šetrné řešení dřevostaveb.
1. Difuzně otevřená skladba stěn
Martinice Group používá difuzně otevřenou skladbu. Její princip spočívá v tom, že konstrukce je nekompromisně vzduchotěsná, ale zároveň paropropustná, tj. umožňuje prostup regulovaného množství vodní páry jednotlivými vrstvami směrem ven.
2. Prefabrikace v hale
Velká část domu vzniká předem ve výrobní hale. Sendvičové panely, stropní a střešní dílce se připravují ve stabilních podmínkách a na pozemku se následně montují. Přínosem je menší závislost výroby konstrukce na počasí, přesnější pracovní postup a výrazně kratší samotná montáž na staveništi.
„Klíčovou výhodou montovaných dřevostaveb je rychlost realizace. Samotná montáž hrubé stavby je hotová za jeden jediný den,“ vysvětluje Bořek Bierhanzl, majitel společnosti Martinice Group, která má dlouhou rodinnou tradici ve stavebnictví.
3. Foukaná celulóza a dřevovláknité desky
U střech a stropů se používá foukaná celulózová izolace. Strojní aplikace umožňuje zaplnit i složitější dutiny a omezuje vznik nevyplněných míst. Důležitou vlastností z hlediska letního komfortu je také tepelná akumulace a s ní související fázový posun tepla, tedy doba, za kterou se venkovní teplotní změna projeví na vnitřní straně konstrukce. Některé materiály mají stejné izolační vlastnosti, ale různý fázový posun: Dům se tak v letních parnech pomaleji prohřívá.
4. Průchodky a air-stop pásky
Opět jsme u vzduchotěsnosti: Kabel nebo potrubí procházející obálkou domu vytvářejí potenciálně problematické místo. Proto se používají systémové průchodky a jejich napojení na vzduchotěsnou vrstvu se prolepuje. Smyslem je zabránit nekontrolovanému proudění teplého vzduchu do chladnějších vrstev konstrukce.
5. Monolitický komín s minimem spojů
I komín prochází vzduchotěsnou obálkou domu. V systému Martinice Group se proto používá konstrukce tvořená jedním, případně dvěma komínovými díly. Menší počet spojů usnadňuje vyřešení vzduchotěsnosti kritického místa.
6. Blower Door Test
Výpočty jsou jedna věc. Skutečné provedení věc druhá. Při tzv. Blower Door Test se vytvoří mezi interiérem a exteriérem tlakový rozdíl a měří se, zda v některém místě utěsněné obálky budovy neproudí nekontrolovaně vzduch. Zaměřuje se zejména na spáry, rohy, rámy oken a dveří, prostupy pro instalace ve stěnách.
„Při testu se měří, kolik vzduchu uniká z budovy při určitém tlakovém rozdílu mezi interiérem a exteriérem. Zjištěné chyby se na stavbě ihned opravují, a to ještě před postupem do její další fáze. Výsledkem měření je konkrétní hodnota, která objektivně ukazuje kvalitu provedení stavby z pohledu vzduchotěsnosti. Všechny domy Martinice Group jsou podrobeny provedení testu nezávislou certifikační autoritou, kterou je Výzkumný a vývojový ústav dřevařský v Praze. Díky precizní práci dosahujeme výrazně lepších hodnot, nežli nám předepisují normy,“ vysvětluje dále Bořek Bierhanzl.
Konkrétní výsledky potvrzují, že nejde jen o obecné tvrzení. Domy Martinice Group podle údajů společnosti běžně dosahují při Blower Door Testu hodnot n₅₀ v rozmezí 0,2 až 0,5 h⁻¹. Tento parametr vyjadřuje intenzitu výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 pascalů. Čím nižší je naměřená hodnota, tím těsnější je obálka budovy a tím menší je riziko nekontrolovaných úniků vzduchu.
7. Stavební fyzika se řeší už na papíře
Teplo, vodní pára ani zvuk se neřídí reklamním sloganem, ale fyzikálními zákony. Projektanti proto počítají tepelně-technické vlastnosti konstrukcí, difuzi i akustiku a další parametry a výsledná řešení převádějí do katalogu konstrukčních detailů, podle kterého se následně dům kreslí, vyrábí a montuje.
Největším nepřítelem dřeva není čas, ale voda
Vlhkost je jedním z témat, na která se při výběru dodavatele dřevostavby vyplatí ptát velmi podrobně. Nejde přitom jen o případnou havárii vodovodu. Riziková jsou okna, dveře, koupelny, základová deska i napojení terasy.
8. Hydroizolace parapetů
Prostor pod parapetem je chráněn pomocí hydroizolačních materiálů, například bitumenové pásy ISOCELL a kaučukové rohy STO. Jde o místo, kde může problém dlouho zůstávat schovaný pod finálními vrstvami konstrukce.
9. Zabudované snímače vlhkosti
Jak při bydlení v dřevostavbě poznáte, že uvnitř konstrukce je všechno v pořádku? Součástí standardu dřevostaveb Martinice Group je systém snímačů sledujících vlhkost v konstrukci. Monitoring upozorní na změnu dříve, než se problém projeví viditelným poškozením.
Princip kontinuálního sledování vlhkosti není jen marketingovým argumentem. Systémy tohoto typu průběžně měří vlhkost dřeva i další parametry a umožňují včas identifikovat zatékání nebo nevhodný stav konstrukce. Pojišťovny oceňují domy s tímto systémem často slevou na pojištění domácnosti.
10. Hydroizolace koupelny
V koupelnách se používá pružná hydroizolace POBIT od ISOCELL a v místech sprchových koutů cemento-vláknité H2O desky. Hydroizolace se soustřeďuje především na prostor za vanou a sprchou a na spodní část obvodu koupelny a WC.
11. Propojení základů a domu
Hydroizolace základové desky musí správně navázat na konstrukci domu. K prolepení firma používá pružné materiály ISOCELL, aby bylo možné vyřešit i rohy a další složitá místa.
12. Tlakově impregnované zakládací prahy
Zakládací prahy patří mezi části dřevěné konstrukce, které si zaslouží zvýšenou ochranu. Tlaková impregnace se provádí až po opracování dřeva, takže se ochranné ošetření týká rovněž řezných ploch.
13. Dvojitá základová deska
Dalším konstrukčním řešením je dvojitá základová deska s hydroizolací mezi jejími částmi. Výhodou tohoto řešení je možnost kotvit panely bez toho, aniž by kotvení narušovalo vlastní hydroizolační vrstvu.
14. Napojení teras a venkovních schodů
Kritické nejsou pouze základy, ale také místa, kde k domu přiléhá terasa nebo venkovní schodiště. Hydroizolační detail u dveří je proto připravován už během výroby a kombinuje bitumenové pásy s nenasákavými a tepelněizolačními materiály.
Okno je mnohem víc než rám se sklem
Napojení okna na stěnu musí současně řešit těsnost a pohyby konstrukce.
15. Komprimační pásky v připojovací spáře
Martinice Group používá komprimační pásky 3v1 určené pro spáry různých šířek. Správně provedené napojení okna je zároveň jedním z míst, která se projeví při zkoušce vzduchotěsnosti.
16. Hydroizolované zakončení vodicích lišt předokenního stínění
Pro vodicí lišty venkovního stínění firma vyrábí vlastní koncovky z UV odolného plastu na 3D tiskárně. Jejich úkolem je konstruktivně uzavřít detail v prostoru nad parapetem a vyloučit možnost proniknutí vody.
17. Zateplené překlady nad venkovním stíněním
Box venkovní žaluzie nebo rolety ubírá místo, které by jinak mohla vyplnit tepelná izolace. Vznikající zeslabení překladu proto Martinice Group řeší přídavnou izolací z fenolické pěny Kingspan, aby se zabránilo vzniku tepelného mostu.
18. J-lišty a zakrytí problematických přechodů
I místa, kde se setkává omítaná fasáda, dřevěný obklad nebo další materiály, potřebují vlastní konstrukční detail. J-lišty umožňují estetické zakončení těchto přechodů a krycí prvky čidel mají zároveň umožnit čisté umístění snímačů a jejich jednoduchou výměnu.
Voda a topení: čím méně improvizace na stavbě, tím lépe
Rozvody vody a vytápění patří v každém domě k místům, kde se chyby mohou časem výrazně prodražit. U dřevostavby je proto důležité omezit počet rizikových spojů, používat systémové komponenty a co nejvíce prvků připravit už ve výrobě.
19. PU bloky připravené už ve stěnovém panelu
Rozdělovače podlahového topení a instalační PU bloky firma osazuje přímo při výrobě panelů. Uzavřené instalační místo má konstrukci domu chránit v případě problému s rozvody a zároveň snižuje množství práce prováděné až na stavbě.
20. Podlahové topení jako součást systémového řešení
Pro vytápění používá Martinice Group komponenty REHAU. Výhodou systémového přístupu je, že potrubí, spoje, rozdělovače a další komponenty jsou navrženy jako jeden celek.
21. Rozvody vody RAUTITAN
Systém REHAU RAUTITAN využívá vícevrstvé plastové kompozitní potrubí a spojovací technologii s násuvnou objímkou. REHAU uvádí, že spoje nepotřebují O-kroužek, jsou kontrolovatelné pohledem a systémové materiály nemají sklon ke korozi ani tvorbě hrubých usazenin.
22. Redukce vodního kamene v celém domě systémem Kalyxx
Problémem není tvrdá voda, ale vodní kámen. Systém Kalyxx neodebírá z vaší vody prospěšné minerály, přesto chrání spotřebiče omezováním usazení vodního kamene, šetří účty za energie, chrání potrubí, má antibakteriální efekt díky stříbrným komponentům v zařízení. Bezúdržbové řešení se snadnou výměnou a životností 10+ let.
23. Méně spojů v rozvodech
Flexibilní potrubí umožňuje v řadě míst vést rozvod bez zbytečného dělení na krátké úseky. U každého vodovodního systému přitom platí, že správný návrh a provedení spojů patří k nejdůležitějším podmínkám dlouhodobé spolehlivosti.
24. Desetiletá garance systému podlahového topení
U podlahového topení REHAU poskytuje firma Martinice Group desetiletou garanci výrobce formou certifikátu. Rozvody podlahového topení jsou výrobcem současně pojištěny pro případ škody až do výše 12 milionů korun.
Detaily, které poznáte každý den
Například to, že se obyvatelé domu navzájem neslyší přes několik místností.
25. Akustika příček a betonové podlahy
Vnitřní příčky Martinice Group mají tloušťku 125 milimetrů a prostor uvnitř je vyplněn minerální izolací. U podlah firma používá betonovou skladbu, která pomáhá především s omezením přenosu hluku mezi podlažími. Hluková i kročejová neprůzvučnost je garantována certifikací.
26. Nezávislá kontrola VVÚD
Poslední důvod je možná nejméně efektní na fotografii, ale pro investora jeden z nejzajímavějších. Výsledek stavby nekontroluje pouze její dodavatel. Výzkumný a vývojový ústav dřevařský (VVÚD Praha) je nezávislá certifikační instituce, která mimo jiné provádí kontroly dřevostaveb, měření vlhkosti a Blower Door Testy. S nezávislým ověřováním kvality souvisí také certifikát „Prověřená stavba“ od VVÚD Praha, který dokládá splnění stanovených požadavků v rozsahu příslušné certifikace.
A právě to může být při stavbě domu zásadní. Kvalitní novostavba totiž není součtem působivých položek v katalogu. Rozhoduje, jak jsou jednotlivé části propojené a zda jejich provedení někdo také skutečně zkontroluje.
Dům se vybírá na desítky let
Při výběru dřevostavby se proto vyplatí položit dodavateli víc otázek než jen „kolik bude dům stát“ a „kdy bude hotový“. Ptejte se na skladbu stěny, ochranu před vodou, provedení oken, rozvody, akustiku i způsob kontroly hotové stavby.
Část z těchto detailů totiž po nastěhování už nikdy neuvidíte. Právě ony ale mohou rozhodnout o tom, zda budete příští roky řešit svůj dům – nebo v něm jednoduše bydlet.